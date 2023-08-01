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Народный фронт доставит в новые регионы партию обуви от таможни Москвы - РИА Новости, 01.08.2023
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14:58 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/obuv-1887613115.html
Народный фронт доставит в новые регионы партию обуви от таможни Москвы
Народный фронт доставит в новые регионы партию обуви от таможни Москвы - РИА Новости, 01.08.2023
Народный фронт доставит в новые регионы партию обуви от таможни Москвы
Народный фронт доставит в новые регионы 16 тысяч пар конфискованной и обращенной в собственность государства обуви, которые были переданы московской таможней,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:58
2023-08-01T14:58
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Народный фронт доставит в новые регионы 16 тысяч пар конфискованной и обращенной в собственность государства обуви, которые были переданы московской таможней, сообщила пресс-служба движения. Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий передавать вещдоки и конфискат на нужды граждан и организаций в период мобилизации, военного положения или военного времени. "Первую партию конфискованного и обращенного в собственность государства товара - 16 тысяч пар обуви - московские таможенники безвозмездно передали Народному фронту для отправки жителям новых регионов", - говорится в пресс-релизе организации. Там напомнили, что Народный фронт с 2021 года занимается продвижением идеи о передаче конфиската на помощь людям через благотворительные НКО. "В ближайшее время представители президентского движения передадут гуманитарный груз ученикам и сотрудникам детских садов и школ в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Грузы обуви рыночной стоимостью более 16 миллионов рублей (номинальная стоимость - 6 миллионов) были конфискованы и обращены в федеральную собственность в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении", - отметили в пресс-службе. В свою очередь представитель Народного фронта Василий Бочкарев указал, что это первый случай в истории, когда таможня передает организации на гуманитарные нужды товары легкой промышленности. "Сейчас здесь детская обувь. А двумя днями ранее мы забрали женскую обувь. Машина с грузом выезжает уже сегодня", - сообщил Бочкарев, чьи слов приводит пресс-служба Народного фронта.
https://ria.ru/20230617/veschi-1878926391.html
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москва, василий бочкарев, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область
Надежные люди, Москва, Василий Бочкарев, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Народный фронт доставит в новые регионы партию обуви от таможни Москвы

Народный фронт доставит в новые регионы партию конфискованной обуви от таможни Москвы

© Фото : пресс-служба Народного фронтаНародный фронт доставит в новые регионы партию конфискованной обуви от таможни Москвы
Народный фронт доставит в новые регионы партию конфискованной обуви от таможни Москвы - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : пресс-служба Народного фронта
Народный фронт доставит в новые регионы партию конфискованной обуви от таможни Москвы
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Народный фронт доставит в новые регионы 16 тысяч пар конфискованной и обращенной в собственность государства обуви, которые были переданы московской таможней, сообщила пресс-служба движения.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий передавать вещдоки и конфискат на нужды граждан и организаций в период мобилизации, военного положения или военного времени.
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«
"Первую партию конфискованного и обращенного в собственность государства товара - 16 тысяч пар обуви - московские таможенники безвозмездно передали Народному фронту для отправки жителям новых регионов", - говорится в пресс-релизе организации.
Там напомнили, что Народный фронт с 2021 года занимается продвижением идеи о передаче конфиската на помощь людям через благотворительные НКО.
«
"В ближайшее время представители президентского движения передадут гуманитарный груз ученикам и сотрудникам детских садов и школ в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Грузы обуви рыночной стоимостью более 16 миллионов рублей (номинальная стоимость - 6 миллионов) были конфискованы и обращены в федеральную собственность в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении", - отметили в пресс-службе.
В свою очередь представитель Народного фронта Василий Бочкарев указал, что это первый случай в истории, когда таможня передает организации на гуманитарные нужды товары легкой промышленности.
«
"Сейчас здесь детская обувь. А двумя днями ранее мы забрали женскую обувь. Машина с грузом выезжает уже сегодня", - сообщил Бочкарев, чьи слов приводит пресс-служба Народного фронта.
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Надежные людиМоскваВасилий БочкаревЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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