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Народный фронт доставит в новые регионы партию обуви от таможни Москвы

Народный фронт доставит в новые регионы партию обуви от таможни Москвы - РИА Новости, 01.08.2023

Народный фронт доставит в новые регионы партию обуви от таможни Москвы

Народный фронт доставит в новые регионы 16 тысяч пар конфискованной и обращенной в собственность государства обуви, которые были переданы московской таможней,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:58

2023-08-01T14:58

2023-08-01T14:58

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Народный фронт доставит в новые регионы 16 тысяч пар конфискованной и обращенной в собственность государства обуви, которые были переданы московской таможней, сообщила пресс-служба движения. Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий передавать вещдоки и конфискат на нужды граждан и организаций в период мобилизации, военного положения или военного времени. "Первую партию конфискованного и обращенного в собственность государства товара - 16 тысяч пар обуви - московские таможенники безвозмездно передали Народному фронту для отправки жителям новых регионов", - говорится в пресс-релизе организации. Там напомнили, что Народный фронт с 2021 года занимается продвижением идеи о передаче конфиската на помощь людям через благотворительные НКО. "В ближайшее время представители президентского движения передадут гуманитарный груз ученикам и сотрудникам детских садов и школ в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Грузы обуви рыночной стоимостью более 16 миллионов рублей (номинальная стоимость - 6 миллионов) были конфискованы и обращены в федеральную собственность в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении", - отметили в пресс-службе. В свою очередь представитель Народного фронта Василий Бочкарев указал, что это первый случай в истории, когда таможня передает организации на гуманитарные нужды товары легкой промышленности. "Сейчас здесь детская обувь. А двумя днями ранее мы забрали женскую обувь. Машина с грузом выезжает уже сегодня", - сообщил Бочкарев, чьи слов приводит пресс-служба Народного фронта.

https://ria.ru/20230617/veschi-1878926391.html

https://ria.ru/20230610/pomosch-1877412425.html

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