11:08 24.02.2022 (обновлено: 11:42 24.02.2022)
В Москве началась церемония прощания с Борисом Невзоровым
В Москве началась церемония прощания с народным артистом России Борисом Невзоровым
Борис Невзоров
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом РФ Борисом Невзоровым началась в прощальном зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости.
Ведущий актер Малого театра Невзоров скончался в пятницу от коронавируса на 73-м году жизни.
18 февраля, 23:13Биография Бориса Невзорова
Проститься с Невзоровым пришли его коллеги из Малого театра: Василий Бочкарев, Александр Ермаков, Алексей Дубровский, Юрий Соломин, Валерий Афанасьев, Алексей Анохин, Евгений Воронов, Александр Клюквин и другие. Церемонию ведет театральный режиссер Владимир Бейлис.
"Это такое горе, когда уходят люди, сроднившиеся с Малым театром. Отрывается кусок от тела. Ты теряешь рядом идущего человека. Это закон природы, но с ним согласиться просто нельзя", — сказал Бейлис.
Актер театра и кино Василий Бочкарев поделился воспоминаниями о Невзорове как о человеке и профессионале. "Боря был достойный русский актер, в своем величии как человек и как профессионал. Все, что сыграл в Малом театре — шедевр, каждая работа - шедевр. С ним было очень хорошо. С ним можно было помолчать, и это такое счастье. Нам будет очень не хватать тебя, Борис", — сказал Бочкарев.
Как рассказал в свою очередь народный артист РФ Александр Клюквин, с Невзоровым можно было говорить о чем угодно. "Мы говорили о семье, о детях, о театре, и каждый раз я чувствовал, как от него идет волна позитива и любви. Пусть он для меня не умрет. Пусть он будет всегда жив. Нужно сказать "прости" и "прощай", но я не понимаю, что тебя нет", — сказал Клюквин.
Позже актера похоронят на Троекуровском кладбище.
Борис Невзоров — советский и российский актер театра и кино. Известен ролями в таких картинах, как "Говорит Москва", "Красные колокола", "Журавль в небе", "Найти и обезвредить", а также ролью в сериале "Последний министр".
Опубликовано: Ольга Маркова