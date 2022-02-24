https://ria.ru/20220224/nevzorov-1774689638.html

В Москве началась церемония прощания с Борисом Невзоровым

В Москве началась церемония прощания с Борисом Невзоровым - РИА Новости, 24.02.2022

В Москве началась церемония прощания с Борисом Невзоровым

Церемония прощания с народным артистом РФ Борисом Невзоровым началась в прощальном зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:08

2022-02-24T11:08

2022-02-24T11:42

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом РФ Борисом Невзоровым началась в прощальном зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости.Ведущий актер Малого театра Невзоров скончался в пятницу от коронавируса на 73-м году жизни.Проститься с Невзоровым пришли его коллеги из Малого театра: Василий Бочкарев, Александр Ермаков, Алексей Дубровский, Юрий Соломин, Валерий Афанасьев, Алексей Анохин, Евгений Воронов, Александр Клюквин и другие. Церемонию ведет театральный режиссер Владимир Бейлис."Это такое горе, когда уходят люди, сроднившиеся с Малым театром. Отрывается кусок от тела. Ты теряешь рядом идущего человека. Это закон природы, но с ним согласиться просто нельзя", — сказал Бейлис.Актер театра и кино Василий Бочкарев поделился воспоминаниями о Невзорове как о человеке и профессионале. "Боря был достойный русский актер, в своем величии как человек и как профессионал. Все, что сыграл в Малом театре — шедевр, каждая работа - шедевр. С ним было очень хорошо. С ним можно было помолчать, и это такое счастье. Нам будет очень не хватать тебя, Борис", — сказал Бочкарев.Как рассказал в свою очередь народный артист РФ Александр Клюквин, с Невзоровым можно было говорить о чем угодно. "Мы говорили о семье, о детях, о театре, и каждый раз я чувствовал, как от него идет волна позитива и любви. Пусть он для меня не умрет. Пусть он будет всегда жив. Нужно сказать "прости" и "прощай", но я не понимаю, что тебя нет", — сказал Клюквин.Позже актера похоронят на Троекуровском кладбище.Борис Невзоров — советский и российский актер театра и кино. Известен ролями в таких картинах, как "Говорит Москва", "Красные колокола", "Журавль в небе", "Найти и обезвредить", а также ролью в сериале "Последний министр".

https://ria.ru/20220218/nevzorov-1773696552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, культура, новости культуры, борис невзоров, малый театр, россия, василий бочкарев, юрий соломин