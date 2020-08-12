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Нетребко, Исакова, Кукушкин, Костолевский. Кто ждет зрителей в театрах
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Анна Нехаева, Ольга Распопова. Театры возвращаются из отпусков, готовятся к осенним премьерам и репетируют свои классические постановки. Выбрать есть из чего: комедия положений и драма, рефлексия и переосмысление карантина. Можно попасть в "Сказки 1001 ночи", столкнуться с "Мизантропом", встретить советскую Жанну д’Арк или оказаться в "Поле". О самых интересных спектаклях — в материале РИА Новости.
Виктория Исакова в Театре Пушкина
Долгожданная премьера Театра Пушкина — "Ложные признания" по комедии Мариво. Первые показы пройдут уже в конце августа.
"Спектакль по комедии Мариво практически был готов, нам не хватило буквально недели, чтобы сыграть премьеру, — рассказал худрук театра и режиссер Евгений Писарев. — Сейчас, спустя почти пять месяцев, возвращаемся к репетициям. И, конечно, очень тревожно: на себе ощущаем смысл выражения "невозможно дважды войти в одну реку". А мы все-таки пытаемся".
По словам Писарева, хотя речь о комедии, все же история будет тонка, деликатна, изящна. "И затронет интимные, очень личные стороны жизни", — уверен постановщик.
Исполнительница главной женской роли Виктория Исакова говорила в интервью РИА Новости, что в постановке много курьезов, неловкостей и недоразумений.
"Сюжет строится на нескольких любовных конфликтах — так что, думаю, будет увлекательно", — отмечает актриса.
К богатой вдове Араминте поступает на службу молодой адвокат Дорант. Он небогат, но хорош собой и намерен завоевать сердце женщины. А у матери Араминты и дяди Доранта свои планы: они уже подыскали им более выгодные партии.
Театр Маяковского откроет 98-й сезон "Старшим сыном" по пьесе Вампилова. Режиссер — Анатолий Шульев.
"Старший сын" — это комедия со множеством странных совпадений и трогательных сцен. Двое приятелей опаздывают на последнюю электричку и пытаются найти ночлег. Один из них притворяется внебрачным сыном хозяина одного из домов. В трагичном и смешном спектакле играют Игорь Костолевский и Полина Лазарева.
Среди запланированных новинок — "Дикарка" Александра Островского и Николая Соловьева. Комедию о меняющихся временах и внутренней свободе поставил Юрий Иоффе.
Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков, оперная певица Анна Нетребко и солист Большого театра России Юсиф Эйвазов выступают на гала-концерте "Классика на Дворцовой" в Санкт-Петербурге
Откроется 245-й сезон 6 сентября оперой Верди "Дон Карлос" с Анной Нетребко, Ильдаром Абдразаковым. А первая балетная новинка — "Дон Кихот" (12 сентября). Его посвятят труду врачей во время пандемии — они станут гостями спектакля.
"Все, что Большой театр не успел осуществить из-за эпидемиологической ситуации в 244-м сезоне, представим в ближайшие два года", — обещают в ГАБТе.
Так, запланированное на апрель выступление выдающегося певца Пласидо Доминго состоится 21 октября — маэстро продирижирует оперой "Манон Леско", а 24 октября выступит на Исторической сцене в сопровождении оркестра Большого театра.
Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве
Три одноактных балета ("Танцемания" Вячеслава Самодурова, "Времена года" Артемия Белякова и "Сделано в Большом" Антона Пимонова) покажут 18 декабря, а на Камерной сцене — "Искателей жемчуга" Жоржа Бизе в постановке Владислава Наставшева.
Среди премьер — новая версия оперы Чайковского "Мазепа" в постановке Евгения Писарева (в конце июня 2021 года). И три совместных с Метрополитен-оперой спектакля. Первый — "Саломея" Рихарда Штрауса (25 февраля, режиссер Клаус Гут, дирижер Туган Сохиев).
Новый сезон Гоголь-центр начнет с благотворительной акции "Концерт врачам" (только они будут в зрительном зале).
Первая послекарантинная премьера — "Красный крест" Семена Серзина по роману Саши Филипенко о женщине, работавшей с документами и письмами Международного Красного креста во время Второй мировой войны. Главная героиня Татьяна теряет память и по кусочкам восстанавливает то, что происходило с ней в 1940-е. В проекте принимают участие Светлана Брагарник, Мария Поезжаева, Евгений Серзин. А премьерные показы назначены на 18, 19, 20 сентября.
Никита Кукушкин поставил "Человека без имени" о человеке на девятидневном "карантине", который общается только с загадочным посыльным. Этот проект — переосмысление творчества Владимира Одоевского, которого называли "русским Фаустом".
Гоголь-центр в сентябре и октябре также покажет спектакли из текущего репертуара: "Мизантроп", "Мертвые души", "Палачи", "Маленькие трагедии".
Малый театр: Рождество в сентябре, новинки и классика
Фома Опискин (Василий Бочкарев), "Село Степанчиково и его обитатели" Ф. М. Достоевского
В августе Малый театр репетирует новые и восстанавливает старые постановки.
"Рассадка будет в шахматном порядке и через одно кресло, — сообщили в пресс-службе. — Театр также готовится к гастролям по регионам России, запланировано около 14 показов в Туле, Воронеже, Смоленске, Владикавказе. Продолжит работу и филиал в Когалыме".
Двести шестьдесят пятый сезон откроется в Малом театре 3 сентября (билеты уже в продаже). Первая премьера — "Большая тройка (Ялта-45)" по пьесе Лукаса Свенссона в постановке Андрея Житинкина с Борисом Клюевым, Василием Бочкаревым и Борисом Невзоровым.
А 5 сентября — премьера спектакля "Рождество в доме Купьелло" по пьесе Эдуардо де Филиппо итальянского режиссера Стефано де Лука. Постановку не успели показать до карантина (планировали в марте). В главных ролях Василий Бочкарев и Евгения Глушенко.
Кроме новых спектаклей, в афише премьеры прошлого сезона: "Варвары" Владимира Бейлиса (13 и 24 сентября), "Физики" Алексея Дубровского (8 и 27 сентября).
Театр "Практика" откроется 18 и 20 августа. Мастерская Брусникина сыграет ЧИПСОТ — "Человек из Подольска Сережа очень тупой".
Осенью "Практика" надеется выпустить четыре премьеры. Это "Поле" по Чингизу Айтматову в постановке худрука театра Марины Брусникиной (23-24 сентября). Через месяц, в октябре, — представят спектакль девяти режиссеров Lorem Ipsum под кураторством Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной. Это работа с экспериментальным текстом драматурга Екатерины Августеняк.
В ноябре (6 и 7) театр покажет спектакль Филиппа Григорьяна "Пушечное мясо" по пьесе Павла Пряжко, а 25 ноября — "Несчастливую Москву" Марины Брусникиной. Это проект по тексту Евгении Некрасовой с актерами Мастерской Брусникина.
"Триптих" и сказки в Мастерской Петра Фоменко
Мастерская Фоменко начала 28-й сезон пушкинским "Триптихом" в постановке Петра Фоменко на Новой сцене и бунинскими "Последними свиданиями" (режиссер Юрий Титов) на Старой сцене. В планах — "Сказки 1001 ночи" и "Молли Суини".
Театр собирается выпустить четыре новых проекта на Основной сцене. На начало октября готовится премьера по "Сказкам 1001 ночи" в постановке актрисы Полины Агуреевой с артистами разных возрастов. А в конце октября покажут спектакль "Молли Суини" по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила режиссера Ивана Поповски. Главные роли исполнят Полина Кутепова, Юрий Буторин и Анатолий Горячев.
Худрук театра Евгений Каменькович начнет репетиции спектакля "Игра в людей" по роману "Доктор Живаго" (премьера намечена на конец января 2021 года), а весной следующего года покажут проект "Моцарт. Don Giovanni" в постановке Дмитрия Крымова.
Первого и второго сентября покажут январскую премьеру "Папа" Евгения Арье с Сергеем Гармашом и Викторией Толстогановой. А 6 сентября режиссер Иван Комаров представит последний текст Геннадия Шпаликова "Девочка Надя, чего тебе надо?".
В "Современнике" намерены порефлексировать над прошлым, чтобы создавать будущее. Постановка — история про Надю Смолину, молодую мать, советскую женщину и кандидата в депутаты Верховного совета. Это своеобразная исповедь, поиск баланса между романтическими мечтаниями и реальностью.
Актеры Виктория Толстоганова в роли Анны, Сергей Гирин в роли Пьера и Сергей Гармаш в роли Андрэ (слева направо) в сцене из спектакля режиссера Евгения Арье "Папа" по пьесе французского автора Флориана Зеллера в театре "Современник" в Москве
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Актеры Виктория Толстоганова в роли Анны, Сергей Гирин в роли Пьера и Сергей Гармаш в роли Андрэ (слева направо) в сцене из спектакля режиссера Евгения Арье "Папа" по пьесе французского автора Флориана Зеллера в театре "Современник" в Москве
Актеры Виктория Толстоганова в роли Анны, Сергей Гирин в роли Пьера и Сергей Гармаш в роли Андрэ (слева направо) в сцене из спектакля режиссера Евгения Арье "Папа" по пьесе французского автора Флориана Зеллера в театре "Современник" в Москве
"В эпоху постмодернизма 60-е годы выглядят пафосно, наигранно, нелепо. <…> Вместе с командой артистов "Современника" мы пытались понять, возможен ли сегодня такой герой, как Надя Смолина или Жанна д’Арк, — тот, кто готов погибнуть за свою идею. Можем ли мы противопоставить 60-е эпохе иронии и постиронии? Нужен ли сегодня молодым новый романтический взлет?" — приводят в театре слова режиссера Ивана Комарова.
Неожиданные коллаборации в Электротеатре
Подробно планы Электротеатра Станиславский объявят в сентябре, но уже точно в начале октября пройдет премьера спектакля "Ноябрь", автор проекта — Олег Нестеров.
Музыкальный спектакль "Ноябрь", Электротеатр Станиславский
Это на стихи русских поэтов, проект схватывает жизнь человека в одном кинокадре.
В конце ноября в театре покажут коллаборацию юга и севера: итальянский режиссер Альберто Романо Кавекки представит "Пеликана" по "камерной" пьесе, написанной шведом Августом Стриндбергом в начале XX века. В спектакле сыграют Алла Казакова, Павел Шумский, Ольга Хорева.
Для тех, кто любит быть несерьезным
Центр Вознесенского подготовил перформанс "И она найдет утешенье", он пройдет 15 августа. Идея — помочь преодолеть трудности возвращения к привычной работе.
"Для театров эта коллаборация — способ компенсировать закрытые в течение нескольких месяцев залы, а для музеев — возможность получить неожиданный контент и расширить свои программы", — поясняют в центре.
Танцевальный тур "Пой, танцуй" в парке Горького, театр "Импрессарио"
Экспериментальный театр "Импрессарио" представит новинку, аудиотур "Пой, танцуй". Зрители-участники встречаются в парке Горького, надевают наушники и под руководством гида попадают на самую тихую дискотеку в мире.
"Мы врываемся в парки Москвы, чтобы подвигаться и повеселиться. Танцевать на улице у всех на глазах в одиночку решится не каждый. Но когда вас 50, рождается энергия толпы. Уметь петь и танцевать необязательно", — уточняют авторы проекта.
Часовая прогулка станет туром и перформансом одновременно: вы посмотрите на парк с неожиданной стороны, а на вас как участника и танцора тоже будут глазеть посетители.
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