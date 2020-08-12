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Нетребко, Исакова, Кукушкин, Костолевский. Кто ждет зрителей в театрах
Театры возвращаются из отпусков, готовятся к осенним премьерам и репетируют свои классические постановки. Выбрать есть из чего: комедия положений и драма,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T08:00
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Нетребко, Исакова, Кукушкин, Костолевский. Кто ждет зрителей в театрах

08:00 12.08.2020
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© Фото : Московский драматический театр имени А.С. ПушкинаСпектакль "Ложные признания"
Спектакль Ложные признания
© Фото : Московский драматический театр имени А.С. Пушкина
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Анна Нехаева, Ольга Распопова. Театры возвращаются из отпусков, готовятся к осенним премьерам и репетируют свои классические постановки. Выбрать есть из чего: комедия положений и драма, рефлексия и переосмысление карантина. Можно попасть в "Сказки 1001 ночи", столкнуться с "Мизантропом", встретить советскую Жанну д’Арк или оказаться в "Поле". О самых интересных спектаклях — в материале РИА Новости.

Виктория Исакова в Театре Пушкина

Долгожданная премьера Театра Пушкина — "Ложные признания" по комедии Мариво. Первые показы пройдут уже в конце августа.

"Спектакль по комедии Мариво практически был готов, нам не хватило буквально недели, чтобы сыграть премьеру, — рассказал худрук театра и режиссер Евгений Писарев. — Сейчас, спустя почти пять месяцев, возвращаемся к репетициям. И, конечно, очень тревожно: на себе ощущаем смысл выражения "невозможно дважды войти в одну реку". А мы все-таки пытаемся".

По словам Писарева, хотя речь о комедии, все же история будет тонка, деликатна, изящна. "И затронет интимные, очень личные стороны жизни", — уверен постановщик.
Исполнительница главной женской роли Виктория Исакова говорила в интервью РИА Новости, что в постановке много курьезов, неловкостей и недоразумений.

"Сюжет строится на нескольких любовных конфликтах — так что, думаю, будет увлекательно", — отмечает актриса.

К богатой вдове Араминте поступает на службу молодой адвокат Дорант. Он небогат, но хорош собой и намерен завоевать сердце женщины. А у матери Араминты и дяди Доранта свои планы: они уже подыскали им более выгодные партии.

"Дикарка" и "Старший сын" в театре Маяковского

© Фото : пресс-служба театра МаяковскогоРепетиция "Дикарки"
Репетиция Дикарки
© Фото : пресс-служба театра Маяковского
Репетиция "Дикарки"
Театр Маяковского откроет 98-й сезон "Старшим сыном" по пьесе Вампилова. Режиссер — Анатолий Шульев.
"Старший сын" — это комедия со множеством странных совпадений и трогательных сцен. Двое приятелей опаздывают на последнюю электричку и пытаются найти ночлег. Один из них притворяется внебрачным сыном хозяина одного из домов. В трагичном и смешном спектакле играют Игорь Костолевский и Полина Лазарева.
Среди запланированных новинок — "Дикарка" Александра Островского и Николая Соловьева. Комедию о меняющихся временах и внутренней свободе поставил Юрий Иоффе.
© Фото : пресс-служба театра МаяковскогоЮрий Иоффе репетирует "Дикарку"
Репетиция Дикарки
© Фото : пресс-служба театра Маяковского
Юрий Иоффе репетирует "Дикарку"
На октябрь готовят премьеру "Семейного альбома" Бернхарда в постановке Миндаугаса Карбаускиса.
Билеты в театр будут продавать по утвержденной Роспотребнадзором схеме: в шахматном порядке два через два. Вход в зрительный зал — в маске и перчатках, везде поставят санитайзеры.

Нетребко и Доминго в ГАБТе

Три балетные и семь оперных премьер покажет Большой театр.
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкСолист Мариинского театра Ильдар Абдразаков, оперная певица Анна Нетребко и солист Большого театра России Юсиф Эйвазов выступают на гала-концерте "Классика на Дворцовой" в Санкт-Петербурге
Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков, оперная певица Анна Нетребко и солист Большого театра России Юсиф Эйвазов выступают на гала-концерте Классика на Дворцовой в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков, оперная певица Анна Нетребко и солист Большого театра России Юсиф Эйвазов выступают на гала-концерте "Классика на Дворцовой" в Санкт-Петербурге
Откроется 245-й сезон 6 сентября оперой Верди "Дон Карлос" с Анной Нетребко, Ильдаром Абдразаковым. А первая балетная новинка — "Дон Кихот" (12 сентября). Его посвятят труду врачей во время пандемии — они станут гостями спектакля.
"Все, что Большой театр не успел осуществить из-за эпидемиологической ситуации в 244-м сезоне, представим в ближайшие два года", — обещают в ГАБТе.
Так, запланированное на апрель выступление выдающегося певца Пласидо Доминго состоится 21 октября — маэстро продирижирует оперой "Манон Леско", а 24 октября выступит на Исторической сцене в сопровождении оркестра Большого театра.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКонцерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве
Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве
Три одноактных балета ("Танцемания" Вячеслава Самодурова, "Времена года" Артемия Белякова и "Сделано в Большом" Антона Пимонова) покажут 18 декабря, а на Камерной сцене — "Искателей жемчуга" Жоржа Бизе в постановке Владислава Наставшева.
Среди премьер — новая версия оперы Чайковского "Мазепа" в постановке Евгения Писарева (в конце июня 2021 года). И три совместных с Метрополитен-оперой спектакля. Первый — "Саломея" Рихарда Штрауса (25 февраля, режиссер Клаус Гут, дирижер Туган Сохиев).
Метрополитен-опера
2 июня, 13:44Культура
Метрополитен опера отменила осенний сезон

Гоголь-центр найдет "Человека без имени"

Новый сезон Гоголь-центр начнет с благотворительной акции "Концерт врачам" (только они будут в зрительном зале).
Первая послекарантинная премьера — "Красный крест" Семена Серзина по роману Саши Филипенко о женщине, работавшей с документами и письмами Международного Красного креста во время Второй мировой войны. Главная героиня Татьяна теряет память и по кусочкам восстанавливает то, что происходило с ней в 1940-е. В проекте принимают участие Светлана Брагарник, Мария Поезжаева, Евгений Серзин. А премьерные показы назначены на 18, 19, 20 сентября.
© Фото : Ира Полярная

Постановка "Мизантроп", Гоголь-центр

Мизантроп, Гоголь центр
1 из 2

Постановка "Мизантроп", Гоголь-центр

© Фото : Ира Полярная
© Фото : Ира Полярная

Спектакль "Мизантроп", Гоголь-центр

Мизантроп, Гоголь центр
2 из 2

Спектакль "Мизантроп", Гоголь-центр

© Фото : Ира Полярная
1 из 2

Постановка "Мизантроп", Гоголь-центр

© Фото : Ира Полярная
2 из 2

Спектакль "Мизантроп", Гоголь-центр

© Фото : Ира Полярная
Никита Кукушкин поставил "Человека без имени" о человеке на девятидневном "карантине", который общается только с загадочным посыльным. Этот проект — переосмысление творчества Владимира Одоевского, которого называли "русским Фаустом".
Гоголь-центр в сентябре и октябре также покажет спектакли из текущего репертуара: "Мизантроп", "Мертвые души", "Палачи", "Маленькие трагедии".

Малый театр: Рождество в сентябре, новинки и классика

© Фото : Малый театрФома Опискин (Василий Бочкарев), "Село Степанчиково и его обитатели" Ф. М. Достоевского
Фома Опискин (Василий Бочкарев), Село Степанчиково и его обитатели Ф.М.Достоевского
© Фото : Малый театр
Фома Опискин (Василий Бочкарев), "Село Степанчиково и его обитатели" Ф. М. Достоевского
В августе Малый театр репетирует новые и восстанавливает старые постановки.
"Рассадка будет в шахматном порядке и через одно кресло, — сообщили в пресс-службе. — Театр также готовится к гастролям по регионам России, запланировано около 14 показов в Туле, Воронеже, Смоленске, Владикавказе. Продолжит работу и филиал в Когалыме".
Двести шестьдесят пятый сезон откроется в Малом театре 3 сентября (билеты уже в продаже). Первая премьера — "Большая тройка (Ялта-45)" по пьесе Лукаса Свенссона в постановке Андрея Житинкина с Борисом Клюевым, Василием Бочкаревым и Борисом Невзоровым.
© Фото : Малый театрБорис Клюев
Борис Клюев
© Фото : Малый театр
Борис Клюев
А 5 сентября — премьера спектакля "Рождество в доме Купьелло" по пьесе Эдуардо де Филиппо итальянского режиссера Стефано де Лука. Постановку не успели показать до карантина (планировали в марте). В главных ролях Василий Бочкарев и Евгения Глушенко.
Кроме новых спектаклей, в афише премьеры прошлого сезона: "Варвары" Владимира Бейлиса (13 и 24 сентября), "Физики" Алексея Дубровского (8 и 27 сентября).

"Поле" и экспериментальный текст в "Практике"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРежиссер Марина Брусникина
Режиссер Марина Брусникина
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Режиссер Марина Брусникина
Театр "Практика" откроется 18 и 20 августа. Мастерская Брусникина сыграет ЧИПСОТ — "Человек из Подольска Сережа очень тупой".
Осенью "Практика" надеется выпустить четыре премьеры. Это "Поле" по Чингизу Айтматову в постановке худрука театра Марины Брусникиной (23-24 сентября). Через месяц, в октябре, — представят спектакль девяти режиссеров Lorem Ipsum под кураторством Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной. Это работа с экспериментальным текстом драматурга Екатерины Августеняк.
Александр Журбин: я очень люблю музыкальный театр
9 августа, 12:33Мастера
Александр Журбин: я очень люблю музыкальный театрОчередной выпуск программы посвящен юбилею композитора Александра Журбина. О создании первой советской рок-оперы "Орфей и Эвридика" и музыки для кино, а также о том, что значит для него юбилей, в эфире радио Sputnik рассказывает сам юбиляр
В ноябре (6 и 7) театр покажет спектакль Филиппа Григорьяна "Пушечное мясо" по пьесе Павла Пряжко, а 25 ноября — "Несчастливую Москву" Марины Брусникиной. Это проект по тексту Евгении Некрасовой с актерами Мастерской Брусникина.

"Триптих" и сказки в Мастерской Петра Фоменко

Мастерская Фоменко начала 28-й сезон пушкинским "Триптихом" в постановке Петра Фоменко на Новой сцене и бунинскими "Последними свиданиями" (режиссер Юрий Титов) на Старой сцене. В планах — "Сказки 1001 ночи" и "Молли Суини".
© Фото : Сергей Петров/ Мастерская Петра ФоменкоСпектакль "Молли Суини", Мастерская Петра Фоменко
Спектакль Молли Суини, Мастерская Петра Фоменко
© Фото : Сергей Петров/ Мастерская Петра Фоменко
Спектакль "Молли Суини", Мастерская Петра Фоменко
Театр собирается выпустить четыре новых проекта на Основной сцене. На начало октября готовится премьера по "Сказкам 1001 ночи" в постановке актрисы Полины Агуреевой с артистами разных возрастов. А в конце октября покажут спектакль "Молли Суини" по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила режиссера Ивана Поповски. Главные роли исполнят Полина Кутепова, Юрий Буторин и Анатолий Горячев.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрогон спектакля "Волемир"
Прогон спектакля Волемир
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прогон спектакля "Волемир"
Худрук театра Евгений Каменькович начнет репетиции спектакля "Игра в людей" по роману "Доктор Живаго" (премьера намечена на конец января 2021 года), а весной следующего года покажут проект "Моцарт. Don Giovanni" в постановке Дмитрия Крымова.
© РИА Новости / Лариса Герасимчук / Перейти в фотобанкСцена из спектакля режиссера Петра Фоменко "Триптих"
Сцена из спектакля режиссера Петра Фоменко Триптих
© РИА Новости / Лариса Герасимчук
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Сцена из спектакля режиссера Петра Фоменко "Триптих"

"Современник" начнет сезон с вопросов

Театр откроет 65-й сезон 1 октября, а до этого целый месяц будет показывать премьеры прошлых лет.
Так, пройдет марафон спектаклей Галины Волчек: легендарные "Три товарища", "Три сестры" и "Вишневый сад".
© Фото : Николай Мещеряков /Театр «Современник»Сцена из спектакля "Вишневый сад"
Сцена из спектакля Вишневый сад
1 из 3
Сцена из спектакля "Вишневый сад"
© Фото : Николай Мещеряков /Театр «Современник»
© Фото : Сергей Петров/ Театр «Современник»

Фрагмент из спектакля "Три товарища"

Сцена из спектакля Три товарища
2 из 3

Фрагмент из спектакля "Три товарища"

© Фото : Сергей Петров/ Театр «Современник»
© Фото : Сергей Петров/ Театр «Современник»Марина Неелова в сцене из спектакля "Вишневый сад"
Марина Неелова в сцене из спектакля Вишневый сад
3 из 3
Марина Неелова в сцене из спектакля "Вишневый сад"
© Фото : Сергей Петров/ Театр «Современник»
1 из 3
Сцена из спектакля "Вишневый сад"
© Фото : Николай Мещеряков /Театр «Современник»
2 из 3

Фрагмент из спектакля "Три товарища"

© Фото : Сергей Петров/ Театр «Современник»
3 из 3
Марина Неелова в сцене из спектакля "Вишневый сад"
© Фото : Сергей Петров/ Театр «Современник»
Первого и второго сентября покажут январскую премьеру "Папа" Евгения Арье с Сергеем Гармашом и Викторией Толстогановой. А 6 сентября режиссер Иван Комаров представит последний текст Геннадия Шпаликова "Девочка Надя, чего тебе надо?".
В "Современнике" намерены порефлексировать над прошлым, чтобы создавать будущее. Постановка — история про Надю Смолину, молодую мать, советскую женщину и кандидата в депутаты Верховного совета. Это своеобразная исповедь, поиск баланса между романтическими мечтаниями и реальностью.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Актеры Виктория Толстоганова в роли Анны и Сергей Гармаш в роли Андрэ в сцене из спектакля режиссера Евгения Арье "Папа" по пьесе французского автора Флориана Зеллера в театре "Современник" в Москве

Спектакль Папа в театре Современник
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Актеры Виктория Толстоганова в роли Анны и Сергей Гармаш в роли Андрэ в сцене из спектакля режиссера Евгения Арье "Папа" по пьесе французского автора Флориана Зеллера в театре "Современник" в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Актеры Виктория Толстоганова в роли Анны, Сергей Гирин в роли Пьера и Сергей Гармаш в роли Андрэ (слева направо) в сцене из спектакля режиссера Евгения Арье "Папа" по пьесе французского автора Флориана Зеллера в театре "Современник" в Москве

Актеры Виктория Толстоганова в роли Анны, Сергей Гирин в роли Пьера и Сергей Гармаш в роли Андрэ (слева направо) в сцене из спектакля режиссера Евгения Арье Папа по пьесе французского автора Флориана Зеллера в театре Современник в Москве.
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Актеры Виктория Толстоганова в роли Анны, Сергей Гирин в роли Пьера и Сергей Гармаш в роли Андрэ (слева направо) в сцене из спектакля режиссера Евгения Арье "Папа" по пьесе французского автора Флориана Зеллера в театре "Современник" в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 2

Актеры Виктория Толстоганова в роли Анны и Сергей Гармаш в роли Андрэ в сцене из спектакля режиссера Евгения Арье "Папа" по пьесе французского автора Флориана Зеллера в театре "Современник" в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Актеры Виктория Толстоганова в роли Анны, Сергей Гирин в роли Пьера и Сергей Гармаш в роли Андрэ (слева направо) в сцене из спектакля режиссера Евгения Арье "Папа" по пьесе французского автора Флориана Зеллера в театре "Современник" в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"В эпоху постмодернизма 60-е годы выглядят пафосно, наигранно, нелепо. <…> Вместе с командой артистов "Современника" мы пытались понять, возможен ли сегодня такой герой, как Надя Смолина или Жанна д’Арк, — тот, кто готов погибнуть за свою идею. Можем ли мы противопоставить 60-е эпохе иронии и постиронии? Нужен ли сегодня молодым новый романтический взлет?" — приводят в театре слова режиссера Ивана Комарова.

Неожиданные коллаборации в Электротеатре

Подробно планы Электротеатра Станиславский объявят в сентябре, но уже точно в начале октября пройдет премьера спектакля "Ноябрь", автор проекта — Олег Нестеров.
© Фото : Электротеатр СтаниславскийМузыкальный спектакль "Ноябрь", Электротеатр Станиславский
Музыкальный спектакль Ноябрь, Электротеатр Станиславский
© Фото : Электротеатр Станиславский
Музыкальный спектакль "Ноябрь", Электротеатр Станиславский
Это на стихи русских поэтов, проект схватывает жизнь человека в одном кинокадре.
В конце ноября в театре покажут коллаборацию юга и севера: итальянский режиссер Альберто Романо Кавекки представит "Пеликана" по "камерной" пьесе, написанной шведом Августом Стриндбергом в начале XX века. В спектакле сыграют Алла Казакова, Павел Шумский, Ольга Хорева.

Для тех, кто любит быть несерьезным

Центр Вознесенского подготовил перформанс "И она найдет утешенье", он пройдет 15 августа. Идея — помочь преодолеть трудности возвращения к привычной работе.
"Для театров эта коллаборация — способ компенсировать закрытые в течение нескольких месяцев залы, а для музеев — возможность получить неожиданный контент и расширить свои программы", — поясняют в центре.
© Фото : театр ИмпрессариоТанцевальный тур "Пой, танцуй" в парке Горького, театр "Импрессарио"
Танцевальный тур Пой, танцуй в Парке Горького, театр Импрессарио
© Фото : театр Импрессарио
Танцевальный тур "Пой, танцуй" в парке Горького, театр "Импрессарио"
Экспериментальный театр "Импрессарио" представит новинку, аудиотур "Пой, танцуй". Зрители-участники встречаются в парке Горького, надевают наушники и под руководством гида попадают на самую тихую дискотеку в мире.
"Мы врываемся в парки Москвы, чтобы подвигаться и повеселиться. Танцевать на улице у всех на глазах в одиночку решится не каждый. Но когда вас 50, рождается энергия толпы. Уметь петь и танцевать необязательно", — уточняют авторы проекта.
Часовая прогулка станет туром и перформансом одновременно: вы посмотрите на парк с неожиданной стороны, а на вас как участника и танцора тоже будут глазеть посетители.
Актриса Виктория Исакова на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 29-го российского фестиваля Кинотавр в Сочи.
25 июня, 08:00Культура
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310000
Культуракуда сходитьЗнаменитостизвездыИгорь КостолевскийМарина БрусникинаЭлектротеатр СтаниславскийТеатрыМосковский театр им. МаяковскогоПрактика (театр)Большой театрМастерская Петра ФоменкоВиктория ИсаковаАлександр ОстровскийГоголь-центрПласидо ДомингоВольфганг Амадей МоцартСовременник (театр)Сергей ГармашАнна НетребкоМарина НееловаМосква
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