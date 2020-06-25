Виктория Исакова: в кино уже утвердился образ женщины-супергероини

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В Сети выходит сериал "Надежда" — шпионский детектив с Викторией Исаковой в главной роли. Это история про двойную жизнь: героиня днем —заботливая жена и мать, а в остальное время — опасный киллер. В интервью РИА Новости актриса рассказала о съемках боевых сцен на шпильках, сильных женщинах в кино, интересе к сочинению сценариев и роли, в которой ей посчастливилось похулиганить.

— Вы как-то сказали, что сценарий с темой, героиней, историей дорогого стоит. А потом начинаются компромиссы. Есть ли в индустрии кризис идей?

— Думаю, это тема более глубокая и масштабная. Налицо кризис человечества в плане создания нового. Мы все больше и больше переосмысливаем уже осмысленное. Некий постметамодерн. Время диктует бешеный ритм. Безусловно, в таком режиме невозможно, чтобы все попадало в точку, было талантливым и актуальным. Необходимо более критично всматриваться в материал, осознавать все риски и свои возможности.

— Считается, что проекты для ТВ и для онлайн-платформ почти две разные вселенные. А как вы думаете? Есть ли для вас разница при съемках или просмотре?

© Start Кадр из сериала "Надежда” © Start Кадр из сериала "Надежда”

— Есть ощущение, что авторы и создатели проектов для онлайн-платформ более свободны, менее скованы цензурой и прочее, но разницы в съемочном процессе не существует. Все-таки он зависит от других факторов, нежели от того, для какого "носителя" создается кино.

— Ваша героиня ведет две разные жизни. Как думаете, возможен ли такой сюжет в реальности?

— Я убеждена, что в жизни возможно все. Мне кажется, что на разных территориях (дома, на работе, среди друзей) у человека разные функции и, безусловно, правила игры везде разные.

© Start Кадр из сериала "Надежда” © Start Кадр из сериала "Надежда”

И я бы сказала, что было бы неуместно, если бы человек вел себя идентично в разных условиях. Поэтому я не рассматриваю изменение образа в зависимости от обстоятельств в отрицательном контексте.

— После первых двух серий проекта возникают ассоциации с Наташей Романовой, "Черной Вдовой" из фильмов Marvel. Какими образами вы вдохновлялись?

— В мире кино уже настолько утвердился образ женщины-супергероини, сильной, отчаянной и сексуальной, что это уже клише, штамп. Поэтому возникающие ассоциации означают, что образ передан точно. Не хотелось бы каких-то параллелей, хотя, да, направление верное.

© Start Кадр из сериала "Надежда" © Start Кадр из сериала "Надежда"

— И как готовились к роли Надежды? Кажется, в сериале много экшена?

— Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Это был физически сложный для меня проект: пробежки, погони, драки. Требовалось быть выносливой физически. Никто не может ждать на площадке между дублями, пока я отдохну.

— Во второй серии у Надежды очень эффектная драка в клубе, на ней сапоги на шпильках. К такому тоже специально пришлось готовиться?

— На самом деле шпилька — это довольно устойчивая конструкция. На каблуках можно очень уверенно себя ощущать. Это не главная сложность.

© Start Кадр из сериала "Надежда" © Start Кадр из сериала "Надежда"

— Надежда — неоднозначная героиня. Что было самым сложным в работе над этим персонажем?

— Каждый человек — неоднозначная личность. А если мы хотим видеть исключительно "добрых" или "злодеев", то это самоограничение, зачем сковывать воображение? Чем персонаж парадоксальнее, тем он более правдоподобен и ценен.

© Start Кадр из сериала "Надежда” © Start Кадр из сериала "Надежда”

Выделить что-то самое сложное в работе над этой ролью не могу. Иногда просыпаешься и понимаешь, что ничего не клеится. Другой день более удачный. Каждый настолько разный, что порой самые, казалось бы, сложные сцены проходят на ура. А с чем-то легким можно потерять очень много времени и в итоге не удовлетвориться результатом.

— Вы как-то оправдываете своих героинь, которым присущи отрицательные качества?

— Скорее размышляю о причинно-следственных связях.

— В сериале один персонаж произносит фразу: "Все женщины безбашенные" и ваша героиня соглашается. А что можете сказать про себя? Относите себя к таковым?

— Я могу рисковать, но, опять же, в зависимости от контекста. Риск, связанный с профессией, с отстаиванием правды — это одно. А семья — другое.

© Фото : Start На съемках сериала "Надежда" © Фото : Start На съемках сериала "Надежда"

— В российском кино все больше внимания уделяют теме сильных женщин. Это как раз про Надежду. Но она еще и хрупкий человек. В чем была сложность в игре на грани, по сути двух разных персонажей?

— Жизнь нам подсказывает, что должно появляться все больше сильных женских образов в кино. Думаю так.

Я бы сказала, что это один персонаж со множеством ролей. Такой сложносочиненный образ, пластичный. Поэтому грани как таковой и нет.

© Start Кадр из сериала "Надежда” © Start Кадр из сериала "Надежда”

— У вас когда-нибудь возникали мысли изменить свою жизнь, как ваша героиня? Попробовать себя в режиссуре или переключиться на совершенно другую сферу?

— Сейчас мы приступаем к съемкам фильма "Нежность", режиссер которого — моя подруга Анна Меликян. Над сценарием к фильму Анна работала во время карантина, и я присутствовала при этом, помогала ей, училась. Это направление мне интересно. Пробовать себя в режиссуре мыслей нет, это совершенно другая история, другая мощь, язык. Переключаться в эту сферу не чувствую желания. Я абсолютно счастлива от того, кто я и чем занимаюсь.

— Расскажите, в каких еще картинах, которые покажут в ближайшее время, вы снялись?

— Надеюсь, совсем скоро мы сможем присутствовать на премьере картины "Кто-нибудь видел мою девчонку?" режиссера Ангелины Никоновой и продюсеров Нателлы Крапивиной и Сабины Еремеевой. Сценарий написан по совершенно прекрасной одноименной книге Карины Добротворской. Это история любви, невероятно трогательная. Наверное, сейчас именно подобных тонких и пронзительных моментов очень ждет зритель.

Чуть позже выйдет картина "Трое" Анны Меликян, которую я жду с большим трепетом, и режиссерский дебют Семена Серзина "Человек из Подольска". В этой ленте мне посчастливилось похулиганить.

— Сейчас многие театры, музеи идут в онлайн, перестраиваются под новую реальность. Как думаете, может ли получиться так, что после карантина люди так и останутся в своих гаджетах?

— Конечно, нет. Никто не заменит живой энергии, впечатлений, сиюминутных эмоций. Это все издержки обстоятельств. Театр не может быть онлайн. Он — живая структура, прямой контакт, невероятная по своей мощи и впечатлениям суть.

— В театре что-то репетируете? В инстаграме вы писали, что премьера вашего нового спектакля была назначена на апрель, но ее перенесли.

— Мы успели практически завершить репетиционный процесс, когда наступил карантин. Театры закрыты, режим самоизоляции. И, к сожалению, премьера спектакля Евгения Писарева "Ложные признания" по пьесе Мариво отложена до осени.

— Что это за постановка?

— Это классическая комедия со всеми вытекающими. И присущими жанру курьезами, неловкостями и недоразумениями. Сюжет строится на нескольких любовных конфликтах — так что, думаю, будет увлекательно. Очень соскучилась по сцене и театру, жду с нетерпением нашей премьеры и встречи со зрителем.

— Традиционный уже вопрос: как провели карантин?

— На удивление, с толком и пользой. Я много времени могла уделять семье. Посмотрела три или четыре сериала. Готовила, это мне приносило куда больше удовольствия.

— Удалось научиться чему-то новому?

— Скажем так: было время подумать и осмыслить свою жизнь, вынести какие-то из этого уроки. Порефлексировать необходимо и очень полезно.