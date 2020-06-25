Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200625/1573387492.html
Виктория Исакова: в кино уже утвердился образ женщины-супергероини
В Сети выходит сериал "Надежда" — шпионский детектив с Викторией Исаковой в главной роли. Это история про двойную жизнь: героиня днем —заботливая жена и мать, а РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:00
культура
что посмотреть
театр
кино и сериалы
инстаграм
анна меликян
виктория исакова
сабина еремеева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573363166_0:218:3026:1921_1400x0_80_0_0_09435696c7206e9b5b36083e781a966f.jpg
https://ria.ru/20200501/1570772169.html
https://ria.ru/20200519/1571620205.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573363166_0:218:3026:1921_1400x0_80_0_0_09435696c7206e9b5b36083e781a966f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573363166_444:0:3005:1921_1400x0_80_0_0_225c3ae47b8680d70554ef620cc9e232.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573363166_790:165:2546:1921_1400x0_80_0_0_1b779cc51324f70de855f88cef2398a3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
что посмотреть , театр, кино и сериалы, инстаграм, анна меликян, виктория исакова, сабина еремеева

Виктория Исакова: в кино уже утвердился образ женщины-супергероини

08:00 25.06.2020
140
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Виктория Исакова на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 29-го российского фестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Актриса Виктория Исакова на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 29-го российского фестиваля Кинотавр в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В Сети выходит сериал "Надежда" — шпионский детектив с Викторией Исаковой в главной роли. Это история про двойную жизнь: героиня днем —заботливая жена и мать, а в остальное время — опасный киллер. В интервью РИА Новости актриса рассказала о съемках боевых сцен на шпильках, сильных женщинах в кино, интересе к сочинению сценариев и роли, в которой ей посчастливилось похулиганить.
— Вы как-то сказали, что сценарий с темой, героиней, историей дорогого стоит. А потом начинаются компромиссы. Есть ли в индустрии кризис идей?
— Думаю, это тема более глубокая и масштабная. Налицо кризис человечества в плане создания нового. Мы все больше и больше переосмысливаем уже осмысленное. Некий постметамодерн. Время диктует бешеный ритм. Безусловно, в таком режиме невозможно, чтобы все попадало в точку, было талантливым и актуальным. Необходимо более критично всматриваться в материал, осознавать все риски и свои возможности.
— Считается, что проекты для ТВ и для онлайн-платформ почти две разные вселенные. А как вы думаете? Есть ли для вас разница при съемках или просмотре?
© StartКадр из сериала "Надежда”
Кадр из сериала Надежда”
© Start
Кадр из сериала "Надежда”
— Есть ощущение, что авторы и создатели проектов для онлайн-платформ более свободны, менее скованы цензурой и прочее, но разницы в съемочном процессе не существует. Все-таки он зависит от других факторов, нежели от того, для какого "носителя" создается кино.
— Ваша героиня ведет две разные жизни. Как думаете, возможен ли такой сюжет в реальности?
— Я убеждена, что в жизни возможно все. Мне кажется, что на разных территориях (дома, на работе, среди друзей) у человека разные функции и, безусловно, правила игры везде разные.
© StartКадр из сериала "Надежда”
Кадр из сериала Надежда”
© Start
Кадр из сериала "Надежда”
И я бы сказала, что было бы неуместно, если бы человек вел себя идентично в разных условиях. Поэтому я не рассматриваю изменение образа в зависимости от обстоятельств в отрицательном контексте.
— После первых двух серий проекта возникают ассоциации с Наташей Романовой, "Черной Вдовой" из фильмов Marvel. Какими образами вы вдохновлялись?
— В мире кино уже настолько утвердился образ женщины-супергероини, сильной, отчаянной и сексуальной, что это уже клише, штамп. Поэтому возникающие ассоциации означают, что образ передан точно. Не хотелось бы каких-то параллелей, хотя, да, направление верное.
© Start Кадр из сериала "Надежда"
Кадр из сериала Надежда
© Start
Кадр из сериала "Надежда"
— И как готовились к роли Надежды? Кажется, в сериале много экшена?
— Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Это был физически сложный для меня проект: пробежки, погони, драки. Требовалось быть выносливой физически. Никто не может ждать на площадке между дублями, пока я отдохну.
— Во второй серии у Надежды очень эффектная драка в клубе, на ней сапоги на шпильках. К такому тоже специально пришлось готовиться?
— На самом деле шпилька — это довольно устойчивая конструкция. На каблуках можно очень уверенно себя ощущать. Это не главная сложность.
© Start Кадр из сериала "Надежда"
Кадр из сериала Надежда
© Start
Кадр из сериала "Надежда"
Надежда — неоднозначная героиня. Что было самым сложным в работе над этим персонажем?
— Каждый человек — неоднозначная личность. А если мы хотим видеть исключительно "добрых" или "злодеев", то это самоограничение, зачем сковывать воображение? Чем персонаж парадоксальнее, тем он более правдоподобен и ценен.
© StartКадр из сериала "Надежда”
Кадр из сериала Надежда”
© Start
Кадр из сериала "Надежда”
Выделить что-то самое сложное в работе над этой ролью не могу. Иногда просыпаешься и понимаешь, что ничего не клеится. Другой день более удачный. Каждый настолько разный, что порой самые, казалось бы, сложные сцены проходят на ура. А с чем-то легким можно потерять очень много времени и в итоге не удовлетвориться результатом.
Вы как-то оправдываете своих героинь, которым присущи отрицательные качества?
— Скорее размышляю о причинно-следственных связях.
В сериале один персонаж произносит фразу: "Все женщины безбашенные" и ваша героиня соглашается. А что можете сказать про себя? Относите себя к таковым?
— Я могу рисковать, но, опять же, в зависимости от контекста. Риск, связанный с профессией, с отстаиванием правды — это одно. А семья — другое.
© Фото : StartНа съемках сериала "Надежда"
На съемках сериала Надежда
© Фото : Start
На съемках сериала "Надежда"
— В российском кино все больше внимания уделяют теме сильных женщин. Это как раз про Надежду. Но она еще и хрупкий человек. В чем была сложность в игре на грани, по сути двух разных персонажей?
— Жизнь нам подсказывает, что должно появляться все больше сильных женских образов в кино. Думаю так.
Я бы сказала, что это один персонаж со множеством ролей. Такой сложносочиненный образ, пластичный. Поэтому грани как таковой и нет.
© StartКадр из сериала "Надежда”
Кадр из сериала Надежда”
© Start
Кадр из сериала "Надежда”
— У вас когда-нибудь возникали мысли изменить свою жизнь, как ваша героиня? Попробовать себя в режиссуре или переключиться на совершенно другую сферу?
— Сейчас мы приступаем к съемкам фильма "Нежность", режиссер которого — моя подруга Анна Меликян. Над сценарием к фильму Анна работала во время карантина, и я присутствовала при этом, помогала ей, училась. Это направление мне интересно. Пробовать себя в режиссуре мыслей нет, это совершенно другая история, другая мощь, язык. Переключаться в эту сферу не чувствую желания. Я абсолютно счастлива от того, кто я и чем занимаюсь.
— Расскажите, в каких еще картинах, которые покажут в ближайшее время, вы снялись?
— Надеюсь, совсем скоро мы сможем присутствовать на премьере картины "Кто-нибудь видел мою девчонку?" режиссера Ангелины Никоновой и продюсеров Нателлы Крапивиной и Сабины Еремеевой. Сценарий написан по совершенно прекрасной одноименной книге Карины Добротворской. Это история любви, невероятно трогательная. Наверное, сейчас именно подобных тонких и пронзительных моментов очень ждет зритель.
Режиссер Анна Меликян
1 мая, 08:00Культура
Анна Меликян: Хабенский — героический актер, он всегда готов ко всему
Чуть позже выйдет картина "Трое" Анны Меликян, которую я жду с большим трепетом, и режиссерский дебют Семена Серзина "Человек из Подольска". В этой ленте мне посчастливилось похулиганить.
— Сейчас многие театры, музеи идут в онлайн, перестраиваются под новую реальность. Как думаете, может ли получиться так, что после карантина люди так и останутся в своих гаджетах?
— Конечно, нет. Никто не заменит живой энергии, впечатлений, сиюминутных эмоций. Это все издержки обстоятельств. Театр не может быть онлайн. Он — живая структура, прямой контакт, невероятная по своей мощи и впечатлениям суть.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВиктория Исакова в роли Раневской и Александр Петров в роли Лопахина в спектакле "Вишневый сад" в постановке Владимира Мирзоева на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.
Виктория Исакова в роли Раневской и Александр Петров в роли Лопахина в спектакле Вишневый сад в постановке Владимира Мирзоева на сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Виктория Исакова в роли Раневской и Александр Петров в роли Лопахина в спектакле "Вишневый сад" в постановке Владимира Мирзоева на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.
— В театре что-то репетируете? В инстаграме вы писали, что премьера вашего нового спектакля была назначена на апрель, но ее перенесли.
— Мы успели практически завершить репетиционный процесс, когда наступил карантин. Театры закрыты, режим самоизоляции. И, к сожалению, премьера спектакля Евгения Писарева "Ложные признания" по пьесе Мариво отложена до осени.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктриса Виктория Исакова в сцене из спектакля "Все о нашем доме" в постановке режиссера Евгения Писарева на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина в Москве
Актриса Виктория Исакова в сцене из спектакля Все о нашем доме в постановке режиссера Евгения Писарева на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Актриса Виктория Исакова в сцене из спектакля "Все о нашем доме" в постановке режиссера Евгения Писарева на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина в Москве
— Что это за постановка?
— Это классическая комедия со всеми вытекающими. И присущими жанру курьезами, неловкостями и недоразумениями. Сюжет строится на нескольких любовных конфликтах — так что, думаю, будет увлекательно. Очень соскучилась по сцене и театру, жду с нетерпением нашей премьеры и встречи со зрителем.
— Традиционный уже вопрос: как провели карантин?
— На удивление, с толком и пользой. Я много времени могла уделять семье. Посмотрела три или четыре сериала. Готовила, это мне приносило куда больше удовольствия.
— Удалось научиться чему-то новому?
— Скажем так: было время подумать и осмыслить свою жизнь, вынести какие-то из этого уроки. Порефлексировать необходимо и очень полезно.
Сериал "Надежда" выходит на видеосервисе Start.
Актриса Екатерина Волкова перед премьерным показом фильма Русский бес в Москве
19 мая, 08:00Культура
Екатерина Волкова: в российском кино нет новых лиц из-за лени и экономии
000000
Культурачто посмотретьТеатрКино и сериалыИнстаграмАнна МеликянВиктория ИсаковаСабина Еремеева
Рекомендуем
Одиночество и социальная изоляция
Ученые назвали три гарантированных способа остаться одиноким
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Наталья Храмцова
"У него влиятельный отец": сотрудник Спецсвязи погубил в ДТП беременную
Смесь для вафель и сироп бренда Aunt Jemima
Черным здесь не место. Почему афроамериканцы исчезают из рекламы
Заготовка пантов марала
Срезка пантов марала началась на Алтае
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
История о Николае Платоновиче и Джоне Болтуновиче
Молодая пара на пирсе в Италии
Италия после карантина. Сицилия и Сардиния ждут гостей из России
Молодой человек работает за компьютером
Играй — развивай: школьник создал деловую игру для инвестиций в Удмуртию
Нефтяная качалка
Будущее мировой энергетики — в тумане неопределенности
Осло
От амфитеатров до небоскребов: что вы знаете о знаменитых зданиях мира?
Протестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
В Сиэтле многие протестующие покинули "автономную зону"
Телеведущая Елена Летучая
Летучая рассказала, как производители обманывают россиян с помощью ГОСТ
Девушка надевает защитную маску
Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима
Евгений Комаровский
Доктор Комаровский рассказал о необычном способе спастись от жары
Планета Марс
Ученый объяснил, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель
08:33В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором
08:21Более семи миллионов москвичей получили поддержку во время пандемии
08:19В Узбекистане выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом
08:17Педагоги получили почти три тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ
08:15Синоптики предупредили москвичей о дождях с грозами в четверг
08:14Губернатор Алтайского края самоизолировался из-за COVID-19 у коллег
08:12Собчак хочет подать в суд на немецкое СМИ за клевету
08:09У 34 жителей Кузбасса за сутки нашли коронавирус
08:08Жители Дальнего Востока голосуют по поправкам к Конституции
08:03В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции
07:59МГУ, резиденты Сколково и технопарков Москвы могут получить субсидии
07:51В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
07:42Украинские силовики сообщили о пяти обстрелах в Донбассе за сутки
07:35Кустурица планирует создать телесериал по роману "Мост на Дрине"
07:31В Киргизии выявили рекордные 228 случаев COVID-19
07:29В Сиэтле многие протестующие покинули "автономную зону"
07:26В Норильске собрали 55 кубов топливно-водяной смеси на месте аварии
07:20В Чечне более 75 тысяч человек остались без электроснабжения
07:15В Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы
Лента новостейМолния