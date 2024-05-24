https://ria.ru/20240524/artisty-1948156095.html

Лавроненко, Морозовой и Бочкареву вручили госнаграды

Лавроненко, Морозовой и Бочкареву вручили госнаграды - РИА Новости, 24.05.2024

Лавроненко, Морозовой и Бочкареву вручили госнаграды

Министр культуры России Ольга Любимова отметила званием народного артиста РФ Константина Лавроненко, наградила народную артистку России, актрису Московского... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:43

2024-05-24T15:43

2024-05-24T15:59

выставка-форум "россия"

россия

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московский цирк никулина

константин лавроненко

выставка-форум "россия"

новости культуры

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова отметила званием народного артиста РФ Константина Лавроненко, наградила народную артистку России, актрису Московского цыганского театра "Ромэн" Ирэну Морозову орденом "За заслуги в культуре и искусстве" и вручила народному артисту РФ, актеру Малого театра Василию Бочкареву орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "Так сложилось исторически, что государственные награды всегда вручаются на знаковых площадках, в удивительных пространствах нашей страны. В этом смысле выставка "Россия", открывшаяся, казалось бы, совсем недавно, в ноябре, стала уже еще одним местом силы для нашей культуры с огромным количеством мероприятий, с огромным количеством возможностей встретиться с вами и вашими коллегами, иметь возможность сказать вам большое спасибо за ваш труд, за то, что вы дарите нашим зрителям", - сказала министр культуры России Ольга Любимова на церемонии награждения. Народный артист РФ, актер Малого театра Василий Бочкарев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Министр также вручила орден "За заслуги в культуре и искусстве" народной артистке России, актрисе Московского цыганского театра "Ромэн" Ирэне Морозовой. Кроме того, Любимова отметила званием "Народный артист Российской Федерации" актера Константина Лавроненко, артиста-вокалиста театра "Геликон-опера" Вадима Заплечного, худрука Театра имени Натальи Сац Георгия Исаакяна, артиста Театра имени Олега Табакова Сергея Угрюмова и других. Медаль "За труды в культуре и искусстве" получил актер Малого театра Сергей Потапов. Артист-акробат Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Дмитрий Соколов отмечен почетным званием "Заслуженный артист Российской Федерации". Министр также вручила благодарность президента РФ артистке-концертному исполнителю "Москонцерта" Марии Андреевой и студентке Музыкального училища имени Гнесиных Елизавете Долженковой. "Совершенно потрясающие – какое количество имен звучит на этой сцене. С одной стороны, из уст ведущего церемонии, когда мы чествуем наших лауреатов, а позже, когда вы выступаете здесь и вспоминаете своих преподавателей, великие имена тех, кого уже нет с нами… Я счастлива, что традиции, заложенные нашими с вами педагогами, продолжаются", - заключила Любимова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ольга любимова, василий бочкарев, московский цирк никулина, константин лавроненко, выставка-форум "россия", новости культуры