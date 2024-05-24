Лавроненко, Морозовой и Бочкареву вручили госнаграды

Любимова отметила госнаградами Лавроненко, Морозову и Бочкарева
Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".
Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".
Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.
Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.
Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".
Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".
Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.
Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.
Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.
Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.
Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.
Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.
Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.
Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.
На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".
На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".
В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.
В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.
Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.
Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.
Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".
Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.
Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".
Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.
Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.
Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.
Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.
На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".
В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.
Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.
19 мая на Всероссийском свадебном фестивале прошла торжественная церемония бракосочетания для пар из Центрального федерального округа.
19 мая на Всероссийском свадебном фестивале прошла торжественная церемония бракосочетания для пар из Центрального федерального округа.
Затем прошла торжественная передача огня Всероссийского семейного очага.
Затем прошла торжественная передача огня Всероссийского семейного очага.
Зрители увидели свадебное шествие пар и творческих коллективов ЦФО с театрализованным представлением "Свадебный пир".
Зрители увидели свадебное шествие пар и творческих коллективов ЦФО с театрализованным представлением "Свадебный пир".
Гости смогли узнать о свадебных традициях регионов страны.
Гости смогли узнать о свадебных традициях регионов страны.
Гала-концерт "Шедевры оперной классики" прошел в павильоне № 75.
Гала-концерт "Шедевры оперной классики" прошел в павильоне № 75.
В церемонии закрытия Второго слета Всероссийского проекта "Хранители истории" приняли участие более 600 активистов "Движения Первых" из 85 регионов страны.
В церемонии закрытия Второго слета Всероссийского проекта "Хранители истории" приняли участие более 600 активистов "Движения Первых" из 85 регионов страны.
Разминка с Алексеем Ягудиным (фигурист) и Яной Егорян (фехтовальщица) прошла на площадке "Спортивная Россия" у павильона В "Природоград".
Разминка с Алексеем Ягудиным (фигурист) и Яной Егорян (фехтовальщица) прошла на площадке "Спортивная Россия" у павильона В "Природоград".
Спортивную разминку в рамках еженедельного "Марафона зарядок" на выставке "Россия" провели Сергей Карякин (гроссмейстер) и бронзовый призер в командной гонке на зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева (конькобежка).
Спортивную разминку в рамках еженедельного "Марафона зарядок" на выставке "Россия" провели Сергей Карякин (гроссмейстер) и бронзовый призер в командной гонке на зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева (конькобежка).
Сергей Карякин также провел интеллектуальную разминку, задав её участникам несколько вопросов по игре в шахматы.
Сергей Карякин также провел интеллектуальную разминку, задав её участникам несколько вопросов по игре в шахматы.
Шествие ростовых кукл от Минсельхоза прошло на ВДНХ.
Шествие ростовых кукл от Минсельхоза прошло на ВДНХ.
19 мая на Всероссийском свадебном фестивале прошла торжественная церемония бракосочетания для пар из Центрального федерального округа.
Затем прошла торжественная передача огня Всероссийского семейного очага.
Зрители увидели свадебное шествие пар и творческих коллективов ЦФО с театрализованным представлением "Свадебный пир".
Гости смогли узнать о свадебных традициях регионов страны.
Гала-концерт "Шедевры оперной классики" прошел в павильоне № 75.
В церемонии закрытия Второго слета Всероссийского проекта "Хранители истории" приняли участие более 600 активистов "Движения Первых" из 85 регионов страны.
Разминка с Алексеем Ягудиным (фигурист) и Яной Егорян (фехтовальщица) прошла на площадке "Спортивная Россия" у павильона В "Природоград".
Спортивную разминку в рамках еженедельного "Марафона зарядок" на выставке "Россия" провели Сергей Карякин (гроссмейстер) и бронзовый призер в командной гонке на зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева (конькобежка).
Сергей Карякин также провел интеллектуальную разминку, задав её участникам несколько вопросов по игре в шахматы.
Шествие ростовых кукл от Минсельхоза прошло на ВДНХ.