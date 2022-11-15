https://ria.ru/20221115/g20-1831344459.html

"Группа двадцати" (G20)

"Группа двадцати" (G20) - РИА Новости, 15.11.2022

"Группа двадцати" (G20)

"Группа двадцати" (G20) – ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам международной экономической и финансовой повестки дня. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T00:34

2022-11-15T00:34

2022-11-15T00:34

справки

большая двадцатка

россия

германия

индонезия

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

марио драги

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"Группа двадцати" (G20) – ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам международной экономической и финансовой повестки дня.Основные направления работы "Группы двадцати": продвижение финансового регулирования в целях снижения рисков и предотвращения будущих финансовых кризисов; реформирование международной финансовой архитектуры; обеспечение стабильности и устойчивости экономического роста; содействие международному развитию; укрепление многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО; борьба с размыванием налогооблагаемой базы и уходом от налогообложения; развитие рынка инфраструктурных инвестиций; управление процессами цифровизации экономики; противодействие коррупции и финансированию терроризма.В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 в портфель задач "Группы двадцати" вошли также поддержка глобальной системы здравоохранения и ее устойчивости к будущим пандемиям."Группа двадцати" была учреждена по инициативе США и Канады в рамках саммита "Группы восьми" в сентябре 1999 года в Кельне (Германия).Учредительная конференция состоялась 15-16 декабря 1999 года в Берлине (Германия). Предпосылкой создания G20 послужил финансовый кризис 1997-1998 годов, продемонстрировавший уязвимость международной финансовой системы в условиях глобализации экономических отношений. Участниками "Группы двадцати" являются: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония, а также ЕС.На страны-члены G20 приходится две трети населения планеты, около 80% мирового ВВП и около 75% мирового экспорта. До 2008 года деятельность G20 велась в основном в рамках ежегодных встреч министров финансов и руководителей центральных банков стран-участниц.Первый саммит "Группы двадцати" был созван 15 ноября 2008 года в Вашингтоне для обсуждения проблем, связанных с глобальным финансово-экономическим кризисом.Традиционно в саммитах лидеров "Группы двадцати" принимают участие ее постоянные члены, а также лидеры приглашенных стран и международные организации. Испания имеет статус постоянного гостя в "Большой двадцатке".Европейский союз представлен председателем Европейской комиссии и председателем Европейского совета. Саммиты проходят в стране, которая исполняет обязанности председателя группы.Председательствующая страна меняется ежегодно по принципу ротации и чередования регионов. В 2015 году председательствовала Турция, в 2016 году саммит прошел в Китае, в 2017 году "Большую двадцатку" принимала Германия, в 2018 году – Аргентина, в 2019 году – Япония. В 2020 году на саммите председательствовала Саудовская Аравия, в 2021 году – Италия.В 2022 году в "Большой двадцатке" председательствует Индонезия.Три последовательных председательства (прошлый, текущий и будущий председатель G20) негласно объединены в управляющую "тройку", совместная работа которой обеспечивает последовательность и преемственность в работе "Группы двадцати", усиливая легитимность и прозрачность принятия решений на встречах.В настоящее время в "тройку" входят Италия (принимающая сторона в 2021 году), Индонезия (страна-председатель в 2022 году) и Индия (председатель в 2023 году). У G20 нет постоянного секретариата. Повестку дня и координацию работы осуществляют личные представители лидеров G20, известные как шерпы, вместе с министрами финансов и управляющими центральными банками.С 2010 года лидеры G20 приняли решение собираться не чаще одного раза в год.Российская Федерация участвовала во всех саммитах "Группы двадцати" с момента ее основания и предлагала для обсуждения вопросы, которые неизменно находили отражение в финальных декларациях саммитов. В числе наиболее важных тем, предложенных Россией, – реформирование международных финансовых институтов, утверждение стандартов регулирования и надзора в финансовом секторе и ограничение уровня государственного долга участников форума. Россия председательствовала в "Группе двадцати" в 2013 году. Итоговый саммит G20 прошел 5-6 сентября в Санкт-Петербурге. В ходе саммита основное внимание лидеров было уделено обеспечению экономического роста и финансовой стабильности, созданию качественных рабочих мест и борьбе с безработицей, стимулированию инвестиций и борьбе с уклонением от налогов, укреплению многосторонней торговой системы, а также содействию международному развитию. Одним из ключевых результатов российского председательства стало принятие Санкт-Петербургского плана действий, включающий стратегии членов "Группы двадцати" по достижению устойчивого, уверенного и сбалансированного роста и обзор выполнения обязательств, взятых на себя членами форума в предшествующие годы.В 2019 году саммит "Большой двадцатки" прошел 28-29 июня в городе Осака (Япония).В итоговой декларации лидеры G20 заявили о приверженности всех государств к диалогу и совместному развитию мировой экономики и цифровизации. Они также пришли к выводу, что глобальный рост стабилизируется, и мировую экономику уже не ожидают серьезные потрясения. Было признано, что демографические изменения требуют скоординированной политики всех государств. Участники саммита подтвердили, что для развития мировой экономики необходима прозрачная система взаимодействия ее участников, опирающихся на принципы ВТО. Участники указали на приверженность дальнейшему укреплению глобальной сети финансовой безопасности.В декларации также отмечалось наличие огромного числа глобальных проблем, которые могут быть решены только совместно.26 марта 2020 года по инициативе Саудовской Аравии "Группа двадцати" впервые в истории провела экстренный саммит по видеосвязи, посвященный борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянию на мировую экономику. 20-21 ноября 2020 года саммит лидеров "Большой двадцатки" прошел в формате видеоконференции под председательством Саудовской Аравии. По итогам саммита была принята итоговая декларация, в которой лидеры стран G20 обязались "вести мир к формированию сильной, устойчивой, сбалансированной и полноценной эпохи после пандемии нового коронавируса".Страны "Группы двадцати" обязались содействовать справедливому распространению вакцин, лекарств и тестов от COVID-19 по всему миру, чтобы более бедные страны не остались в стороне от этого процесса.12 октября 2021 года по инициативе премьер-министра Италии Марио Драги состоялся чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, в ходе которого лидеры обсудили дестабилизацию обстановки в стране. В 2021 году 16-я встреча лидеров G20 прошла 30-31 октября в Риме. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь участвовали в форуме по видеосвязи. Россию на встрече G20 представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Основным темами саммита были объявлены климат, восстановление и последствия пандемии. В частности, обсуждались проблемы развивающихся страны в проведении кампании вакцинации и поддержке собственных экономик. По итогам саммита была принята Римская декларация лидеров "Группы двадцати". В итоговом документе страны G20 выразили глубокую озабоченность кризисом из-за COVID-19. В коммюнике лидеры отметили, что в 2021 году экономическая активность уверенно восстанавливалась на фоне вакцинации от коронавируса и политической поддержки, однако показатели сильно различаются как между странами, так и внутри них.Лидеры G20 обязались оставаться приверженными активной и конструктивной работе со всеми членами ВТО, в том числе для реформы организации, и отметили важность инвестиций в инфраструктуру на этапе восстановления экономики. Страны "Большой двадцатки" призвали приложить усилия для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5°C и обязались разработать национальные планы восстановления и повышения устойчивости, направленные на смягчение последствий изменения климата. Страны G20 также договорились укреплять сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, поддерживать развитие технологий искусственного интеллекта.Лидеры G20 обязались поддерживать быстрое и устойчивое восстановление отрасли туризма, сильно пострадавшей от пандемии COVID-19. Они также выступили за сохранение невосполнимых культурных ресурсов и защиту культурного наследия и обязались усилить меры для прекращения утраты биоразнообразия к 2030 году.В 2022 году 17-й саммит лидеров "Большой двадцатки" пройдет 15-16 ноября в Индонезии, на острове Бали. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

германия

индонезия

бали

бали (остров)

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, большая двадцатка, россия, германия, индонезия, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, марио драги, владимир путин, си цзиньпин, саммит g20, бали, бали (остров)