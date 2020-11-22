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Лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита
Лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита
Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию саммита, в которой обязались "вести мир к формированию сильной, устойчивой, сбалансированной и полноценной эпохи... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T19:03
2020-11-22T23:37
большая двадцатка
в мире
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию саммита, в которой обязались "вести мир к формированию сильной, устойчивой, сбалансированной и полноценной эпохи после пандемии нового коронавируса".Страны "Группы двадцати" обязались содействовать справедливому распространению вакцин, лекарств и тестов от COVID-19 по всему миру, чтобы более бедные страны не остались в стороне от этого процесса.Также в декларации указано, что участники поддерживают действие моратория на выплату задолженностей беднейшими странами мира до конца июня 2021 года. Лидеры заявили, что мировая экономика начинает восстанавливаться, но процесс остается "неравномерным, весьма неопределенным и подверженным повышенным рискам спада".Страны обязались "продолжать использовать все доступные инструменты политики до тех пор, пока это необходимо, для защиты жизней, рабочих мест и доходов", а также призвали банки развития активизировать усилия по оказанию помощи беднейшим странам в преодолении кризиса. Они признали особые проблемы, с которыми сталкиваются страны Африки и малые островные развивающиеся государства.Двухдневный саммит завершился принятием Эр-Риядской декларации, после чего Саудовская Аравия передала Италии председательство в "Двадцатке"."Группа двадцати" с 1999 года является неформальным объединением крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, в нее входят 19 государств (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония), а также Евросоюз.
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большая двадцатка, в мире

Лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита

19:03 22.11.2020 (обновлено: 23:37 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита Группы двадцати в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию саммита, в которой обязались "вести мир к формированию сильной, устойчивой, сбалансированной и полноценной эпохи после пандемии нового коронавируса".
"Мы по-прежнему намерены поддерживать все развивающиеся и менее развитые страны в тот момент, когда они сталкиваются с взаимосвязанными последствиями COVID-19 в сфере здравоохранения и в экономических и социальных сферах, признавая особые проблемы в Африке и небольших островных развивающихся государствах", — говорится в документе.
Страны "Группы двадцати" обязались содействовать справедливому распространению вакцин, лекарств и тестов от COVID-19 по всему миру, чтобы более бедные страны не остались в стороне от этого процесса.
Также в декларации указано, что участники поддерживают действие моратория на выплату задолженностей беднейшими странами мира до конца июня 2021 года. Лидеры заявили, что мировая экономика начинает восстанавливаться, но процесс остается "неравномерным, весьма неопределенным и подверженным повышенным рискам спада".
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Страны обязались "продолжать использовать все доступные инструменты политики до тех пор, пока это необходимо, для защиты жизней, рабочих мест и доходов", а также призвали банки развития активизировать усилия по оказанию помощи беднейшим странам в преодолении кризиса. Они признали особые проблемы, с которыми сталкиваются страны Африки и малые островные развивающиеся государства.
"Поддержка многосторонней торговой системы сейчас не менее важна, чем всегда. Мы стремимся реализовать создание свободной, справедливой, инклюзивной, недискриминационной, прозрачной, предсказуемой, стабильной торговой и инвестиционной среды, а также держать границы открытыми. Мы продолжим работать над обеспечением равных условий для создания благоприятной бизнес-среды", — говорится в документе.
Двухдневный саммит завершился принятием Эр-Риядской декларации, после чего Саудовская Аравия передала Италии председательство в "Двадцатке".
"Группа двадцати" с 1999 года является неформальным объединением крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, в нее входят 19 государств (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония), а также Евросоюз.
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