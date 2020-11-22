https://ria.ru/20201122/deklaratsiya-1585806553.html

Лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита

Лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита

Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию саммита, в которой обязались "вести мир к формированию сильной, устойчивой, сбалансированной и полноценной эпохи... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T19:03

2020-11-22T19:03

2020-11-22T23:37

большая двадцатка

в мире

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию саммита, в которой обязались "вести мир к формированию сильной, устойчивой, сбалансированной и полноценной эпохи после пандемии нового коронавируса".Страны "Группы двадцати" обязались содействовать справедливому распространению вакцин, лекарств и тестов от COVID-19 по всему миру, чтобы более бедные страны не остались в стороне от этого процесса.Также в декларации указано, что участники поддерживают действие моратория на выплату задолженностей беднейшими странами мира до конца июня 2021 года. Лидеры заявили, что мировая экономика начинает восстанавливаться, но процесс остается "неравномерным, весьма неопределенным и подверженным повышенным рискам спада".Страны обязались "продолжать использовать все доступные инструменты политики до тех пор, пока это необходимо, для защиты жизней, рабочих мест и доходов", а также призвали банки развития активизировать усилия по оказанию помощи беднейшим странам в преодолении кризиса. Они признали особые проблемы, с которыми сталкиваются страны Африки и малые островные развивающиеся государства.Двухдневный саммит завершился принятием Эр-Риядской декларации, после чего Саудовская Аравия передала Италии председательство в "Двадцатке"."Группа двадцати" с 1999 года является неформальным объединением крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, в нее входят 19 государств (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония), а также Евросоюз.

https://ria.ru/20201122/oshibka-1585689465.html

https://ria.ru/20201121/putin-g20-1585693991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большая двадцатка, в мире