G20 призвала ограничить рост глобального потепления на уровне 1,5 градуса
Страны G20 призвали ограничить рост глобального потепления на уровне 1,5 градуса
РИМ, 31 окт - РИА Новости. Страны "Большой двадцатки" призвали приложить усилия для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5°C, следует из итогового заявления лидеров G20, поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Мы по-прежнему привержены цели Парижского соглашения по удержанию повышения глобальной средней температуры значительно ниже 2°C и продолжению усилий по ее ограничению на 1,5°C выше доиндустриального уровня", - говорится в заявлении.
Государства "Большой двадцатки" признали, что последствия изменения климата при температуре 1,5°C намного ниже, чем при температуре 2°C. Согласно коммюнике, удержание потепления на уровне 1,5°C потребует эффективных действий и приверженности всех стран.
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии. При Дональде Трампе США вышли из соглашения, однако новый американский лидер Джо Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении в него.
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