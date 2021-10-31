Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211031/poteplenie-1757102245.html
G20 призвала ограничить рост глобального потепления на уровне 1,5 градуса
G20 призвала ограничить рост глобального потепления на уровне 1,5 градуса - РИА Новости, 31.10.2021
G20 призвала ограничить рост глобального потепления на уровне 1,5 градуса
Страны "Большой двадцатки" призвали приложить усилия для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5°C, следует из итогового заявления лидеров G20,... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T16:54
2021-10-31T16:54
в мире
саммит g20
рим
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148579/20/1485792004_0:220:5727:3441_1920x0_80_0_0_304a35d0d22b26798196076532fb4844.jpg
РИМ, 31 окт - РИА Новости. Страны "Большой двадцатки" призвали приложить усилия для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5°C, следует из итогового заявления лидеров G20, поступившего в распоряжение РИА Новости.Государства "Большой двадцатки" признали, что последствия изменения климата при температуре 1,5°C намного ниже, чем при температуре 2°C. Согласно коммюнике, удержание потепления на уровне 1,5°C потребует эффективных действий и приверженности всех стран.Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии. При Дональде Трампе США вышли из соглашения, однако новый американский лидер Джо Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении в него.
https://ria.ru/20210904/klimat-1748693326.html
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148579/20/1485792004_424:0:5304:3660_1920x0_80_0_0_ef7c54e154fa8d7aee0c3a58a52a8cd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, саммит g20, рим, большая двадцатка
16:54 31.10.2021
 
G20 призвала ограничить рост глобального потепления на уровне 1,5 градуса

Страны G20 призвали ограничить рост глобального потепления на уровне 1,5 градуса

© Fotolia / jozsitoeroeГлобальное потепление
Глобальное потепление - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© Fotolia / jozsitoeroe
Читать ria.ru в
РИМ, 31 окт - РИА Новости. Страны "Большой двадцатки" призвали приложить усилия для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5°C, следует из итогового заявления лидеров G20, поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Мы по-прежнему привержены цели Парижского соглашения по удержанию повышения глобальной средней температуры значительно ниже 2°C и продолжению усилий по ее ограничению на 1,5°C выше доиндустриального уровня", - говорится в заявлении.
Государства "Большой двадцатки" признали, что последствия изменения климата при температуре 1,5°C намного ниже, чем при температуре 2°C. Согласно коммюнике, удержание потепления на уровне 1,5°C потребует эффективных действий и приверженности всех стран.
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии. При Дональде Трампе США вышли из соглашения, однако новый американский лидер Джо Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении в него.
Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 14:39
Эксперт рассказал, в чем слабость Парижского соглашения по климату
 
В миреСаммит G20РимБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:27Роскомнадзор удалил 85 тысяч материалов с пропагандой наркотиков
12:23Глава МИД Британии высказался о вкладе Китая в борьбу с изменением климата
12:22Мишустин рассказал о реализации климатических проектов
12:21Раскрыта дата выхода нового бюджетного смартфона Xiaomi Poco M4
12:17Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемию
12:16В России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народов
12:14Китай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД
12:13В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа Молдавии
12:12Ситуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил Собянин
12:09В Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасности
12:09Путин в понедельник начнет серию военных совещаний в Сочи
12:09В Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важной
12:06Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго
12:06В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
12:05В Подмосковье на 11-летнего мальчика упали ворота
12:04В Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекста
12:04В Кремле оценили ситуацию с COVID-19
12:03В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемии
11:59Эксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в США
11:58На красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скорой
Лента новостейМолния
Роскомнадзор удалил 85 тысяч материалов с пропагандой наркотиков Глава МИД Британии высказался о вкладе Китая в борьбу с изменением климатаМишустин рассказал о реализации климатических проектовРаскрыта дата выхода нового бюджетного смартфона Xiaomi Poco M4Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемиюВ России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народовКитай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа МолдавииСитуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил СобянинВ Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасностиПутин в понедельник начнет серию военных совещаний в СочиВ Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важнойПутин не будет выступать на климатическом саммите в ГлазгоВ Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕСВ Подмосковье на 11-летнего мальчика упали воротаВ Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекстаВ Кремле оценили ситуацию с COVID-19В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемииЭксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в СШАНа красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скорой