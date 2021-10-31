https://ria.ru/20211031/g20-1757095581.html

Страны G20 выразили глубокую озабоченность кризисом из-за COVID-19

Страны G20 выразили глубокую озабоченность кризисом из-за COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2021

Страны G20 выразили глубокую озабоченность кризисом из-за COVID-19

Страны G20 остаются глубоко озабоченными влиянием пандемии COVID-19 на устойчивое развитие экономики, следует из итогового заявления лидеров G20, поступившего в РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T15:50

2021-10-31T15:50

2021-10-31T16:19

экономика

рим

большая двадцатка

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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РИМ, 31 окт – РИА Новости. Страны G20 остаются глубоко озабоченными влиянием пандемии COVID-19 на устойчивое развитие экономики, следует из итогового заявления лидеров G20, поступившего в распоряжение РИА Новости."Мы остаемся глубокого озабоченными влиянием кризиса на устойчивое развитие, особенно в развивающихся странах, что уже замедлило прогресс на пути достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития - 2030. Мы подтверждаем нашу приверженность глобального реагирования для ускорения прогресса достижения целей устойчивого развития и поддержки устойчивого, всеобъемлющего восстановления глобальной экономики…", - говорится в тексте коммюнике.Как говорится в коммюнике, в 2021 году экономическая активность уверенно восстанавливалась на фоне вакцинации от коронавируса и политической поддержки. Однако показатели по-прежнему сильно различаются как между странами, так и внутри них."Мы по-прежнему полны решимости использовать все доступные инструменты, пока это нужно для устранения неблагоприятных последствий пандемии", - говорится в коммюнике.Лидеры G20 обещают также избегать преждевременного снятия мер поддержки."Мы создаем рабочую группу G20 по финансам и здравоохранению, нацеленную на диалог и глобальное сотрудничество по вопросу предупреждения, борьбы с пандемией. Цель группы - содействие обмену опытом, разработка механизмов координации между министерствами здравоохранения и финансов, оценка и решение чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения международного характера", - говорится в коммюнике.Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.

https://ria.ru/20211030/forum-1756635930.html

рим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рим, большая двадцатка, коронавирус covid-19