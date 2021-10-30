12:35 30.10.2021 (обновлено: 13:14 30.10.2021)
В Риме открылся саммит G20
Саммит "Большой двадцатки" начал работу в Риме
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУ конгресс-центра "La Nuvela" в Риме перед началом саммита "Группы двадцати
РИМ, 30 окт – РИА Новости. Саммит "Большой двадцатки" начал работу в Риме, участники встречи прибыли в субботу утром в конгресс-центр "Облако", расположенный в южном квартале итальянской столицы Eur, передает корреспондент РИА Новости.
Участники встречи, главы государств и правительств, а также крупнейших международных организаций, приехали на машинах к красной ковровой дорожке, ведущей к веренице флагов у входа в конгресс-центр, за которыми их приветствовал премьер-министр Италии Марио Драги. Последним на саммит прибыл президент США Джо Байден.
На общей "семейной" фотографии к лидерам G20 присоединились около десятка медработников: врачи в белых халатах и сотрудники службы скорой помощи расположились среди участников встречи. Те встретили представителей сферы здравоохранения аплодисментами.
После вступительной речи Драги участники приступят к первой рабочей сессии, посвященной "мировым экономике и здравоохранению". Основным темами саммита объявлены климат, восстановление и последствия пандемии: в частности, будут обсуждаться проблемы развивающихся страны в проведении кампании вакцинации и поддержке собственных экономик.
Вчера, 02:05"Группа двадцати" (G20)