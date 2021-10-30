https://ria.ru/20211030/sammit-1756992747.html

В Риме открылся саммит G20

В Риме открылся саммит G20 - РИА Новости, 30.10.2021

В Риме открылся саммит G20

Саммит "Большой двадцатки" начал работу в Риме, участники встречи прибыли в субботу утром в конгресс-центр "Облако", расположенный в южном квартале итальянской... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T12:35

2021-10-30T12:35

2021-10-30T13:14

в мире

саммит g20

рим

большая двадцатка

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РИМ, 30 окт – РИА Новости. Саммит "Большой двадцатки" начал работу в Риме, участники встречи прибыли в субботу утром в конгресс-центр "Облако", расположенный в южном квартале итальянской столицы Eur, передает корреспондент РИА Новости.Участники встречи, главы государств и правительств, а также крупнейших международных организаций, приехали на машинах к красной ковровой дорожке, ведущей к веренице флагов у входа в конгресс-центр, за которыми их приветствовал премьер-министр Италии Марио Драги. Последним на саммит прибыл президент США Джо Байден.На общей "семейной" фотографии к лидерам G20 присоединились около десятка медработников: врачи в белых халатах и сотрудники службы скорой помощи расположились среди участников встречи. Те встретили представителей сферы здравоохранения аплодисментами.После вступительной речи Драги участники приступят к первой рабочей сессии, посвященной "мировым экономике и здравоохранению". Основным темами саммита объявлены климат, восстановление и последствия пандемии: в частности, будут обсуждаться проблемы развивающихся страны в проведении кампании вакцинации и поддержке собственных экономик.

https://ria.ru/20211030/forum-1756635930.html

рим

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в мире, саммит g20, рим, большая двадцатка