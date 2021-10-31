https://ria.ru/20211031/turizm-1757097975.html

Лидеры G20 обязались поддерживать быстрое восстановление отрасли туризма

Лидеры G20 обязались поддерживать быстрое восстановление отрасли туризма - РИА Новости, 31.10.2021

Лидеры G20 обязались поддерживать быстрое восстановление отрасли туризма

Лидеры G20 обязались поддерживать быстрое и устойчивое восстановление отрасли туризма, сильно пострадавшей от пандемии COVID-19. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T16:11

2021-10-31T16:11

2021-10-31T16:11

в мире

большая двадцатка

туризм

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756807398_2:0:2048:1151_1920x0_80_0_0_856a7d566b30427eeb68e63d5994f3b6.jpg

РИМ, 31 окт - РИА Новости. Лидеры G20 обязались поддерживать быстрое и устойчивое восстановление отрасли туризма, сильно пострадавшей от пандемии COVID-19."Опираясь на работу, проделанную в 2020 году, мы продолжим поддерживать быстрое, устойчивое и инклюзивное восстановление отрасли туризма, которая является одной из наиболее пострадавших от пандемии...", - говорится в коммюнике по итогам саммита, поступившем в распоряжение РИА Новости.

https://ria.ru/20211027/turizm-1756547856.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, большая двадцатка, туризм, коронавирус covid-19