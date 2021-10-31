https://ria.ru/20211031/turizm-1757097975.html
Лидеры G20 обязались поддерживать быстрое восстановление отрасли туризма
Лидеры G20 обязались поддерживать быстрое восстановление отрасли туризма - РИА Новости, 31.10.2021
Лидеры G20 обязались поддерживать быстрое восстановление отрасли туризма
Лидеры G20 обязались поддерживать быстрое и устойчивое восстановление отрасли туризма, сильно пострадавшей от пандемии COVID-19. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T16:11
2021-10-31T16:11
2021-10-31T16:11
в мире
большая двадцатка
туризм
коронавирус covid-19
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Лидеры G20 обязались поддерживать быстрое и устойчивое восстановление отрасли туризма, сильно пострадавшей от пандемии COVID-19."Опираясь на работу, проделанную в 2020 году, мы продолжим поддерживать быстрое, устойчивое и инклюзивное восстановление отрасли туризма, которая является одной из наиболее пострадавших от пандемии...", - говорится в коммюнике по итогам саммита, поступившем в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20211027/turizm-1756547856.html
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в мире, большая двадцатка, туризм, коронавирус covid-19
Лидеры G20 обязались поддерживать быстрое восстановление отрасли туризма
Лидеры G20 обязались поддерживать быстрое и устойчивое восстановление отрасли туризма