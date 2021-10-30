https://ria.ru/20211030/sammit-1757008657.html

Си Цзиньпин выступил на саммите G20

Си Цзиньпин выступил на саммите G20 - РИА Новости, 30.10.2021

Си Цзиньпин выступил на саммите G20

Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу на саммите G20 предложил инициативу сотрудничества по вакцинам от COVID-19. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T15:43

2021-10-30T15:43

2021-10-30T18:07

в мире

китай

большая двадцатка

си цзиньпин

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

вакцинация

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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу на саммите G20 предложил инициативу сотрудничества по вакцинам от COVID-19.Китайский лидер принимает участие в саммите по видеосвязи из Пекина."Я бы хотел предложить глобальную инициативу сотрудничества в области вакцин против COVID-19. Во-первых, необходимо укреплять сотрудничество в области исследований и разработок вакцин, а также поддержать компании-производителей вакцин в проведении совместных исследований, разработок и производства с развивающимися странами", - заявил китайский лидер, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.По его словам, необходимо обеспечивать равенство и справедливость, а также предоставлять больше вакцин развивающимся странам для достижения установленной ВОЗ глобальной цели по вакцинации к 2022 году.В-третьих, указал он, необходимо поддержать ВТО в принятии скорейшего решения по отказу от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 и призвать производящие вакцины компании передавать технологии развивающимся странам.Помимо этого, он отметил необходимость обеспечить бесперебойную трансграничную торговлю вакцинами, ускорить взаимное признание вакцин, а также предоставить финансовую поддержку для глобального сотрудничества в области вакцин, особенно для обеспечения доступа развивающихся стран к вакцинам."К настоящему моменту Китай предоставил уже свыше 1,6 миллиарда доз вакцин более чем 100 странам и международным организациям", - заявил он. Всего же в этом году Китай обещал поставить другим странам 2 миллиарда доз вакцин от коронавирусной инфекции.Си Цзиньпин также сообщил, что Китай уже ведет совместное производство вакцин против COVID-19 с 16 странами."Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для улучшения физической и ценовой доступности вакцин в развивающихся странах, а также внести свой позитивный вклад в создание глобальной линии обороны (против пандемии - ред.) путем вакцинации", - указал он."Большая двадцатка", будучи главным форумом международного экономического сотрудничества, должна взять на себя выполнение надлежащих обязательств. Ради будущего всего человечества и благополучия народов G20 следует придерживаться принципов открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин.По его словам, "необходимо объединиться и сотрудничать в борьбе с пандемией"."Международное сообщество должно предпринимать совместные усилия и руководствоваться научным подходом в борьбе и победе над пандемией, укреплять сотрудничество в области профилактики и контроля, диагностики и методов лечения, а также повышать уровень реагирования на серьезные чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения", - указал он."Китай придает большое значение международному сотрудничеству в области цифровой экономики и принял решил подать заявку на присоединение к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики", - заявил китайский лидер.Он отметил, что Китай готов работать со всеми сторонами для содействия здоровому и последовательному развитию цифровой экономики.Лидер КНР также призвал развитые страны стать примером в сокращении вредных выбросов и оказать поддержку в этом развивающимся странам."Развитые страны должны служить примером в вопросе сокращения выбросов, в полной мере учитывать особые трудности и озабоченности развивающихся стран, выполнять свои обязательства по финансированию борьбы с изменением климата, а также оказывать поддержку развивающимся странам в вопросах технологий и укрепления потенциала", - заявил Си Цзиньпин.Он также призвал все страны "Большой двадцатки" содействовать реализации "Парижского соглашения по климату"."Китай предлагает провести международный форум по устойчивости и стабильности производственных цепочек и цепей поставок, приветствуем активное участие стран-участниц G20 и соответствующих международных организаций", - заявил Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для содействия совместному высококачественному строительству проектов инициативы "Один пояс, один путь" ради достижения более выдающихся результатов.

https://ria.ru/20211030/zdravookhranenie-1757000549.html

https://ria.ru/20211029/klimat-1756667880.html

https://ria.ru/20211030/forum-1756635930.html

китай

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в мире, китай, большая двадцатка, си цзиньпин, коронавирус covid-19, вакцинация