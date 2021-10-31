Лидеры G20 привержены активной работе со всеми членами ВТО для ее реформы

"Мы по-прежнему привержены активной и конструктивной работе со всеми членами ВТО для проведения необходимой реформы ВТО, улучшения всех ее функций, и мы подчеркиваем необходимость реализации этого обязательства на практике посредством инклюзивного и прозрачного подхода, включая решение вопросов развития", - говорится в коммюнике по итогам саммита, поступившем в РИА Новости.