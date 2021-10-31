https://ria.ru/20211031/g20-1757105290.html
Лидеры G20 привержены активной работе со всеми членами ВТО для ее реформы
Лидеры G20 привержены активной работе со всеми членами ВТО для ее реформы - РИА Новости, 31.10.2021
Лидеры G20 привержены активной работе со всеми членами ВТО для ее реформы
Лидеры G20 обязались оставаться приверженными активной и конструктивной работе со всеми членами ВТО в том числе для реформы организации. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T17:20
2021-10-31T17:20
2021-10-31T17:20
саммит g20
италия
рим
большая двадцатка
всемирная торговая организация (вто)
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Лидеры G20 обязались оставаться приверженными активной и конструктивной работе со всеми членами ВТО в том числе для реформы организации.Уточняется, что члены G20 обязуются провести успешную и продуктивную 12-ю Министерскую конференцию ВТО (MC12) как важную возможность для продвижения реформы и оживления организации.Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.
https://ria.ru/20211031/ekonomika-1757095133.html
италия
рим
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саммит g20, италия, рим, большая двадцатка, всемирная торговая организация (вто)
Лидеры G20 привержены активной работе со всеми членами ВТО для ее реформы
Страны G20 привержены активной работе со всеми членами ВТО для реформы организации