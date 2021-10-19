https://ria.ru/20211019/sammit-1755215326.html

Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи

Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи - РИА Новости, 19.10.2021

Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи

Президент России Владимир Путин решил принять участие в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации, заявил РИА Новости пресс секретарь... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:55

2021-10-19T14:55

2021-10-19T15:11

владимир путин

большая двадцатка

марио драги

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин решил принять участие в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации, заявил РИА Новости пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Как ранее рассказала пресс служба Кремля, Путин сообщил премьер-министру Италии Марио Драги о своей готовности принять участие в саммите "Группы двадцати" по видеосвязи."Конечно, да", - сказал Песков в ответ на вопрос, связано ли решение президента не ехать в Рим на саммит с эпидемиологической ситуацией.

https://ria.ru/20211019/putin-1755183931.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, большая двадцатка, марио драги, коронавирус covid-19