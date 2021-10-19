https://ria.ru/20211019/sammit-1755215326.html
Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи - РИА Новости, 19.10.2021
Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
Президент России Владимир Путин решил принять участие в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации, заявил РИА Новости пресс секретарь... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:55
2021-10-19T14:55
2021-10-19T15:11
владимир путин
большая двадцатка
марио драги
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин решил принять участие в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации, заявил РИА Новости пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Как ранее рассказала пресс служба Кремля, Путин сообщил премьер-министру Италии Марио Драги о своей готовности принять участие в саммите "Группы двадцати" по видеосвязи."Конечно, да", - сказал Песков в ответ на вопрос, связано ли решение президента не ехать в Рим на саммит с эпидемиологической ситуацией.
https://ria.ru/20211019/putin-1755183931.html
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владимир путин, большая двадцатка, марио драги, коронавирус covid-19
14:55 19.10.2021 (обновлено: 15:11 19.10.2021)
Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи из-за ситуации с коронавирусом