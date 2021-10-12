Лидеры стран G20 призвали защищать права женщин в Афганистане
Лидеры стран G20 заявили на саммите о необходимости защищать права афганских женщин
РИМ, 12 окт - РИА Новости. Лидеры стран G20 обсудили на саммите во вторник права женщин в Афганистане, необходимость "не вернуться на 20 лет назад", заявил премьер-министр Италии Марио Драги по итогам саммита.
"Мы обсудили срочные вопросы, такие как программы помощи беженцам и права человека. Мы затронули ситуацию с правами женщин, необходимость гарантировать им право на образование, чтобы не вернуться на 20 лет назад", - сообщил Драги на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи "двадцатки".
Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, с инициативой проведения которого ранее выступил премьер-министр Италии Марио Драги, состоялся в Риме во вторник в формате видеоконференции.
Он проходил в расширенном составе, в частности, с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляют замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенное в России террористическое движение