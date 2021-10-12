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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211012/afganistan-1754278954.html
Лидеры стран G20 призвали защищать права женщин в Афганистане
Лидеры стран G20 призвали защищать права женщин в Афганистане - РИА Новости, 12.10.2021
Лидеры стран G20 призвали защищать права женщин в Афганистане
Лидеры стран G20 обсудили на саммите во вторник права женщин в Афганистане, необходимость "не вернуться на 20 лет назад", заявил премьер-министр Италии Марио... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T20:41
2021-10-12T20:41
захват власти в афганистане талибами
в мире
рим
афганистан
всемирный банк
большая двадцатка
мвф
игорь моргулов
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РИМ, 12 окт - РИА Новости. Лидеры стран G20 обсудили на саммите во вторник права женщин в Афганистане, необходимость "не вернуться на 20 лет назад", заявил премьер-министр Италии Марио Драги по итогам саммита."Мы обсудили срочные вопросы, такие как программы помощи беженцам и права человека. Мы затронули ситуацию с правами женщин, необходимость гарантировать им право на образование, чтобы не вернуться на 20 лет назад", - сообщил Драги на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи "двадцатки".Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, с инициативой проведения которого ранее выступил премьер-министр Италии Марио Драги, состоялся в Риме во вторник в формате видеоконференции.Он проходил в расширенном составе, в частности, с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляют замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенное в России террористическое движение
https://ria.ru/20211012/oon-1754275350.html
https://ria.ru/20211012/afganistan-1754263616.html
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в мире, рим, афганистан, всемирный банк, большая двадцатка, мвф, игорь моргулов, марио драги, замир кабулов, россия
20:41 12.10.2021
 
Лидеры стран G20 призвали защищать права женщин в Афганистане

Лидеры стран G20 заявили на саммите о необходимости защищать права афганских женщин

© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкМусульманки
Мусульманки - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / В. Киселев
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РИМ, 12 окт - РИА Новости. Лидеры стран G20 обсудили на саммите во вторник права женщин в Афганистане, необходимость "не вернуться на 20 лет назад", заявил премьер-министр Италии Марио Драги по итогам саммита.
"Мы обсудили срочные вопросы, такие как программы помощи беженцам и права человека. Мы затронули ситуацию с правами женщин, необходимость гарантировать им право на образование, чтобы не вернуться на 20 лет назад", - сообщил Драги на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи "двадцатки".
Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, с инициативой проведения которого ранее выступил премьер-министр Италии Марио Драги, состоялся в Риме во вторник в формате видеоконференции.
Он проходил в расширенном составе, в частности, с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляют замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 19:56Захват власти в Афганистане талибами
ООН должна сохранять присутствие в Афганистане, заявил председатель G20
В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенное в России террористическое движение
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