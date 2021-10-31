https://ria.ru/20211031/g20-1757099523.html
Лидеры G20 выступили за сохранение невосполнимых культурных ресурсов
Лидеры G20 выступили за сохранение невосполнимых культурных ресурсов - РИА Новости, 31.10.2021
Лидеры G20 выступили за сохранение невосполнимых культурных ресурсов
Лидеры G20 выступили за сохранение невосполнимых культурных ресурсов и защиту культурного наследия. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T16:24
2021-10-31T16:24
2021-10-31T16:24
культура
саммит g20
рим
большая двадцатка
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756984962_0:74:3240:1897_1920x0_80_0_0_73fcecfd04343e273ccead24cd1d747e.jpg
РИМ, 31 окт - РИА Новости. Лидеры G20 выступили за сохранение невосполнимых культурных ресурсов и защиту культурного наследия.В документе указывается также на большую роль культуры в деле восстановления и развития экономической и социальной структуры стран.Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.
https://ria.ru/20211031/turizm-1757097975.html
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756984962_13:0:2742:2047_1920x0_80_0_0_a40e0deafb1fb76a32a94c7775d24d01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит g20, рим, большая двадцатка, культура
Лидеры G20 выступили за сохранение невосполнимых культурных ресурсов
Лидеры G20 выступили за сохранение и защиту культурного наследия