Лидеры G20 выступили за сохранение невосполнимых культурных ресурсов

"Мы подчеркиваем важность устранения угроз невосполнимым культурным ресурсам, а также защиты и сохранения культурного наследия, поврежденного, вывезенного или находящегося под угрозой в результате конфликтов и стихийных бедствий", - говорится в коммюнике по итогам саммита, поступившем в распоряжение РИА Новости.