https://ria.ru/20211031/bioraznoobrazie-1757096261.html

Страны G20 договорились усилить меры для прекращения утраты биоразнообразия

Страны G20 договорились усилить меры для прекращения утраты биоразнообразия - РИА Новости, 31.10.2021

Страны G20 договорились усилить меры для прекращения утраты биоразнообразия

Страны G20 обязуются усилить меры для прекращения утраты биоразнообразия к 2030 году, следует из итогового коммюнике, которое есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T15:58

2021-10-31T15:58

2021-10-31T17:08

в мире

рим

большая двадцатка

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РИМ, 31 окт - РИА Новости. РИМ, 31 окт - РИА Новости. Страны G20 обязуются усилить меры для прекращения утраты биоразнообразия к 2030 году, следует из итогового коммюнике, которое есть в распоряжении РИА Новости.Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме."Мы обязуемся активизировать действия по прекращению и обращению вспять утраты биоразнообразия к 2030 году и призываем стороны Конвенции о биологическом разнообразии принять амбициозную, сбалансированную, практичную, эффективную, надежную и преобразующую Глобальную рамочную программу по биоразнообразию после 2020 года на COP15 в Куньмине", - отмечается в коммюнике.Отмечается, что страны "двадцатки" будут опираться на Глобальную инициативу G20 по сокращению деградации земель и усилению охраны наземной среды обитания, запущенную под председательством Саудовской Аравии."Мы обязуемся активизировать наши действия по сохранению, защите, восстановлению и устойчивому использованию морского биоразнообразия и подтверждаем нашу приверженность Глобальной платформе исследований и разработок в области коралловых рифов, запущенной под председательством Саудовской Аравии", - говорится в документе.Страны G20, "признавая необходимость борьбы с деградацией земель и создания новых поглотителей углерода", разделяют амбициозную цель - коллективно посадить один триллион деревьев, уделяя особое внимание наиболее пострадавшим экосистемам на планете, сообщается в коммюнике. "Двадцатка" призывает другие страны объединить усилия с G20 для достижения этой цели к 2030 году, отмечается в итоговом коммюнике.

https://ria.ru/20211031/klimat-1757091058.html

рим

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в мире, рим, большая двадцатка