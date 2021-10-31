Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211031/kiberprestupnost-1757096082.html
Лидеры G20 договорились усилить борьбу с киберпреступностью
Лидеры G20 договорились усилить борьбу с киберпреступностью - РИА Новости, 31.10.2021
Лидеры G20 договорились усилить борьбу с киберпреступностью
Стран Большой двадцатки договорились укреплять сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, поддерживать развитие технологий искусственного интеллекта,... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T15:55
2021-10-31T16:25
в мире
саммит g20
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147328/81/1473288179_0:210:4000:2460_1920x0_80_0_0_22fe55dacb95433ff930b30e0938f165.jpg
РИМ, 31 окт - РИА Новости. Стран Большой двадцатки договорились укреплять сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, поддерживать развитие технологий искусственного интеллекта, говорится в итоговом коммюнике саммита G20 в Риме, оказавшемся в расположении РИА Новости."Мы признаем растущую роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в наших обществах. В этом контексте мы подчеркиваем необходимость бороться с возросшими угрозами безопасности в цифровой среде, в том числе со стороны программ-вымогателей (вредоносное программное обеспечение, при помощи которого преступники вынуждают людей выплачивать им деньги в обмен на прекращение хакерской атаки) и других форм киберпреступности. С учетом этого мы будет работать над укрепление двустороннего и международного сотрудничества, чтобы обезопасить наши ИКТ, бороться с общими уязвимостями и угрозами, а также киберпреступностью", - говорится в документе.Также страны отметили важность обеспечения свободного потока данных, в том числе трансграничного, при одновременном улучшении защиты личных данных, личной безопасности и интеллектуальных прав и сближении регуляторных практик разных стран."Мы вполне осознаем преимущества, которые обещает ответственное использование и развитие надежного, выстроенного вокруг человека искусственного интеллекта, и будем продвигать реализацию принципов Большой двадцатки для сферы искусственного интеллекта", - говорится в коммюнике.
https://ria.ru/20210727/konventsiya-1743130628.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147328/81/1473288179_220:0:3780:2670_1920x0_80_0_0_1962d06b72eeb740ef306a84c8e40c2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, саммит g20, большая двадцатка
15:55 31.10.2021 (обновлено: 16:25 31.10.2021)
 
Лидеры G20 договорились усилить борьбу с киберпреступностью

Лидеры G20 договорились усилить сотрудничество в борьбе с киберпреступностью

© Fotolia / Tomasz ZajdaХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© Fotolia / Tomasz Zajda
Читать ria.ru в
РИМ, 31 окт - РИА Новости. Стран Большой двадцатки договорились укреплять сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, поддерживать развитие технологий искусственного интеллекта, говорится в итоговом коммюнике саммита G20 в Риме, оказавшемся в расположении РИА Новости.
"Мы признаем растущую роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в наших обществах. В этом контексте мы подчеркиваем необходимость бороться с возросшими угрозами безопасности в цифровой среде, в том числе со стороны программ-вымогателей (вредоносное программное обеспечение, при помощи которого преступники вынуждают людей выплачивать им деньги в обмен на прекращение хакерской атаки) и других форм киберпреступности. С учетом этого мы будет работать над укрепление двустороннего и международного сотрудничества, чтобы обезопасить наши ИКТ, бороться с общими уязвимостями и угрозами, а также киберпреступностью", - говорится в документе.
Также страны отметили важность обеспечения свободного потока данных, в том числе трансграничного, при одновременном улучшении защиты личных данных, личной безопасности и интеллектуальных прав и сближении регуляторных практик разных стран.
"Мы вполне осознаем преимущества, которые обещает ответственное использование и развитие надежного, выстроенного вокруг человека искусственного интеллекта, и будем продвигать реализацию принципов Большой двадцатки для сферы искусственного интеллекта", - говорится в коммюнике.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 16:35
Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью
 
В миреСаммит G20Большая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23Глава МИД Британии высказался о вкладе Китая в борьбу с изменением климата
12:22Мишустин рассказал о реализации климатических проектов
12:21Раскрыта дата выхода нового бюджетного смартфона Xiaomi Poco M4
12:17Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемию
12:16В России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народов
12:14Китай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД
12:13В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа Молдавии
12:12Ситуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил Собянин
12:09В Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасности
12:09Путин в понедельник начнет серию военных совещаний в Сочи
12:09В Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важной
12:06Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго
12:06В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
12:05В Подмосковье на 11-летнего мальчика упали ворота
12:04В Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекста
12:04В Кремле оценили ситуацию с COVID-19
12:03В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемии
11:59Эксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в США
11:58На красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скорой
11:56Москвичам рассказали о погоде на ноябрьские праздники
Лента новостейМолния
Глава МИД Британии высказался о вкладе Китая в борьбу с изменением климатаМишустин рассказал о реализации климатических проектовРаскрыта дата выхода нового бюджетного смартфона Xiaomi Poco M4Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемиюВ России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народовКитай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа МолдавииСитуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил СобянинВ Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасностиПутин в понедельник начнет серию военных совещаний в СочиВ Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важнойПутин не будет выступать на климатическом саммите в ГлазгоВ Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕСВ Подмосковье на 11-летнего мальчика упали воротаВ Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекстаВ Кремле оценили ситуацию с COVID-19В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемииЭксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в СШАНа красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скоройМосквичам рассказали о погоде на ноябрьские праздники