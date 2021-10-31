https://ria.ru/20211031/kiberprestupnost-1757096082.html
Лидеры G20 договорились усилить борьбу с киберпреступностью
Лидеры G20 договорились усилить борьбу с киберпреступностью - РИА Новости, 31.10.2021
Лидеры G20 договорились усилить борьбу с киберпреступностью
Стран Большой двадцатки договорились укреплять сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, поддерживать развитие технологий искусственного интеллекта,... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T15:55
2021-10-31T15:55
2021-10-31T16:25
в мире
саммит g20
большая двадцатка
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Стран Большой двадцатки договорились укреплять сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, поддерживать развитие технологий искусственного интеллекта, говорится в итоговом коммюнике саммита G20 в Риме, оказавшемся в расположении РИА Новости."Мы признаем растущую роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в наших обществах. В этом контексте мы подчеркиваем необходимость бороться с возросшими угрозами безопасности в цифровой среде, в том числе со стороны программ-вымогателей (вредоносное программное обеспечение, при помощи которого преступники вынуждают людей выплачивать им деньги в обмен на прекращение хакерской атаки) и других форм киберпреступности. С учетом этого мы будет работать над укрепление двустороннего и международного сотрудничества, чтобы обезопасить наши ИКТ, бороться с общими уязвимостями и угрозами, а также киберпреступностью", - говорится в документе.Также страны отметили важность обеспечения свободного потока данных, в том числе трансграничного, при одновременном улучшении защиты личных данных, личной безопасности и интеллектуальных прав и сближении регуляторных практик разных стран."Мы вполне осознаем преимущества, которые обещает ответственное использование и развитие надежного, выстроенного вокруг человека искусственного интеллекта, и будем продвигать реализацию принципов Большой двадцатки для сферы искусственного интеллекта", - говорится в коммюнике.
https://ria.ru/20210727/konventsiya-1743130628.html
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в мире, саммит g20, большая двадцатка
15:55 31.10.2021 (обновлено: 16:25 31.10.2021)
Лидеры G20 договорились усилить борьбу с киберпреступностью
Лидеры G20 договорились усилить сотрудничество в борьбе с киберпреступностью
РИМ, 31 окт - РИА Новости.
Стран Большой двадцатки договорились укреплять сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, поддерживать развитие технологий искусственного интеллекта, говорится в итоговом коммюнике саммита G20 в Риме
, оказавшемся в расположении РИА Новости.
"Мы признаем растущую роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в наших обществах. В этом контексте мы подчеркиваем необходимость бороться с возросшими угрозами безопасности в цифровой среде, в том числе со стороны программ-вымогателей (вредоносное программное обеспечение, при помощи которого преступники вынуждают людей выплачивать им деньги в обмен на прекращение хакерской атаки) и других форм киберпреступности. С учетом этого мы будет работать над укрепление двустороннего и международного сотрудничества, чтобы обезопасить наши ИКТ, бороться с общими уязвимостями и угрозами, а также киберпреступностью", - говорится в документе.
Также страны отметили важность обеспечения свободного потока данных, в том числе трансграничного, при одновременном улучшении защиты личных данных, личной безопасности и интеллектуальных прав и сближении регуляторных практик разных стран.
"Мы вполне осознаем преимущества, которые обещает ответственное использование и развитие надежного, выстроенного вокруг человека искусственного интеллекта, и будем продвигать реализацию принципов Большой двадцатки для сферы искусственного интеллекта", - говорится в коммюнике.