https://ria.ru/20211031/putin-1757106629.html

Лавров ответил на вопрос о дистанционном участии Путина в саммите G20

Лавров ответил на вопрос о дистанционном участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 31.10.2021

Лавров ответил на вопрос о дистанционном участии Путина в саммите G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит никакой связи между участием президента РФ Владимира Путина в дистанционном формате на саммите G20 в Риме и... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T17:44

2021-10-31T17:44

2021-10-31T17:44

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

рим

владимир путин

большая двадцатка

сергей лавров

коронавирус covid-19

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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит никакой связи между участием президента РФ Владимира Путина в дистанционном формате на саммите G20 в Риме и вакцинацией, за которую выступает Москва.Путин дважды выступил на саммите по видеосвязи. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путин решил принять участие в саммите G20 в таком формате из-за эпидемиологической ситуации.Лавров 30-31 октября принимает участие в саммите G20 в Риме. В субботу министр провел ряд двусторонних встреч.

рим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, рим, владимир путин, большая двадцатка, сергей лавров, коронавирус covid-19, коронавирус в россии