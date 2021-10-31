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https://ria.ru/20211031/putin-1757106629.html
Лавров ответил на вопрос о дистанционном участии Путина в саммите G20
Лавров ответил на вопрос о дистанционном участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 31.10.2021
Лавров ответил на вопрос о дистанционном участии Путина в саммите G20
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит никакой связи между участием президента РФ Владимира Путина в дистанционном формате на саммите G20 в Риме и... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T17:44
2021-10-31T17:44
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
рим
владимир путин
большая двадцатка
сергей лавров
коронавирус covid-19
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит никакой связи между участием президента РФ Владимира Путина в дистанционном формате на саммите G20 в Риме и вакцинацией, за которую выступает Москва.Путин дважды выступил на саммите по видеосвязи. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путин решил принять участие в саммите G20 в таком формате из-за эпидемиологической ситуации.Лавров 30-31 октября принимает участие в саммите G20 в Риме. В субботу министр провел ряд двусторонних встреч.
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в мире, вакцинация, рим, владимир путин, большая двадцатка, сергей лавров, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:44 31.10.2021
 
Лавров ответил на вопрос о дистанционном участии Путина в саммите G20

Лавров ответил на вопрос, почему Путин, будучи вакцинирован, не приехал на саммит G20

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на саммите G20 в Риме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на саммите G20 в Риме - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит никакой связи между участием президента РФ Владимира Путина в дистанционном формате на саммите G20 в Риме и вакцинацией, за которую выступает Москва.
"Что касается вакцин и физического присутствия (президента РФ - ред.), я не вижу никакой связи. Многие лидеры сегодня в своих выступлениях поддержали то, что президент Путин сказал в отношение вакцин", - сказал Лавров журналистам по итогам саммита "Группы двадцати", отвечая на вопрос о том, почему президент РФ, будучи привитым, не участвовал в саммите очно.
Путин дважды выступил на саммите по видеосвязи. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путин решил принять участие в саммите G20 в таком формате из-за эпидемиологической ситуации.
Лавров 30-31 октября принимает участие в саммите G20 в Риме. В субботу министр провел ряд двусторонних встреч.
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