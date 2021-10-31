https://ria.ru/20211031/investitsii-1757099410.html

Страны G20 отметили важность инвестиций в инфраструктуру

Страны G20 отметили важность инвестиций в инфраструктуру - РИА Новости, 31.10.2021

Страны G20 отметили важность инвестиций в инфраструктуру

Лидеры G20 отметили важность инвестиций в инфраструктуру на этапе восстановления экономики. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T16:23

2021-10-31T16:23

2021-10-31T16:23

экономика

саммит g20

рим

большая двадцатка

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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Лидеры G20 отметили важность инвестиций в инфраструктуру на этапе восстановления экономики."Мы признаем решающую роль инвестиций в качественную инфраструктуру на этапе восстановления. Мы признаем, что устойчивые, должным образом финансируемые, хорошо обслуживаемые и оптимально управляемые системы необходимы для сохранения инфраструктурных активов на протяжении их жизненного цикла, минимизации потерь и сбоев и обеспечения предоставления безопасных, надежных и высококачественных инфраструктурных услуг", - говорится в коммюнике по итогам саммита, поступившем в РИА Новости.Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.

https://ria.ru/20211030/forum-1756635930.html

рим

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, саммит g20, рим, большая двадцатка