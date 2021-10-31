https://ria.ru/20211031/investitsii-1757099410.html
Страны G20 отметили важность инвестиций в инфраструктуру
Страны G20 отметили важность инвестиций в инфраструктуру - РИА Новости, 31.10.2021
Страны G20 отметили важность инвестиций в инфраструктуру
Лидеры G20 отметили важность инвестиций в инфраструктуру на этапе восстановления экономики. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T16:23
2021-10-31T16:23
2021-10-31T16:23
экономика
саммит g20
рим
большая двадцатка
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Лидеры G20 отметили важность инвестиций в инфраструктуру на этапе восстановления экономики."Мы признаем решающую роль инвестиций в качественную инфраструктуру на этапе восстановления. Мы признаем, что устойчивые, должным образом финансируемые, хорошо обслуживаемые и оптимально управляемые системы необходимы для сохранения инфраструктурных активов на протяжении их жизненного цикла, минимизации потерь и сбоев и обеспечения предоставления безопасных, надежных и высококачественных инфраструктурных услуг", - говорится в коммюнике по итогам саммита, поступившем в РИА Новости.Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.
https://ria.ru/20211030/forum-1756635930.html
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РИА Новости
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экономика, саммит g20, рим, большая двадцатка
Страны G20 отметили важность инвестиций в инфраструктуру
Лидеры G20 отметили важность инвестиций в инфраструктуру на этапе восстановления экономики
РИМ, 31 окт - РИА Новости. Лидеры G20 отметили важность инвестиций в инфраструктуру на этапе восстановления экономики.
"Мы признаем решающую роль инвестиций в качественную инфраструктуру на этапе восстановления. Мы признаем, что устойчивые, должным образом финансируемые, хорошо обслуживаемые и оптимально управляемые системы необходимы для сохранения инфраструктурных активов на протяжении их жизненного цикла, минимизации потерь и сбоев и обеспечения предоставления безопасных, надежных и высококачественных инфраструктурных услуг", - говорится в коммюнике по итогам саммита, поступившем в РИА Новости.
Саммит стран G20
проходит 30-31 октября в Риме
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