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В Кремле раскрыли повестку предстоящего саммита G20
В Кремле раскрыли повестку предстоящего саммита G20
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите "двадцатки" в субботу в режиме видеоконференции, лидеры обсудят новую коронавирусную инфекцию,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:09
2020-11-20T12:09
2020-11-20T12:09
большая двадцатка
владимир путин
саудовская аравия
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите "двадцатки" в субботу в режиме видеоконференции, лидеры обсудят новую коронавирусную инфекцию, энергетику, климат и борьбу с коррупцией, сообщает пресс-служба Кремля.Саммит G20 пройдет под председательством Саудовской Аравии в режиме видеоконференции."Лидеры обсудят вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечения всеобщего доступа к вакцинам, укрепления систем здравоохранения, восстановления мировой экономики, занятости и международной торговли. Будет также затронута проблематика сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды, энергетики и противодействия коррупции", - говорится в сообщении.Отмечается, что ключевые решения саммита предполагается зафиксировать в итоговой декларации.
https://ria.ru/20200411/1569889449.html
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большая двадцатка, владимир путин, саудовская аравия, в мире