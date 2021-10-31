https://ria.ru/20211031/g20-1757101335.html

Страны G20 разработают национальные планы по борьбе с изменением климата

Страны G20 разработают национальные планы по борьбе с изменением климата - РИА Новости, 31.10.2021

Страны G20 разработают национальные планы по борьбе с изменением климата

Страны G20 разработают национальные планы восстановления и повышения устойчивости, направленные на смягчение последствий изменения климата, говорится в... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T16:46

2021-10-31T16:46

2021-10-31T16:46

саммит g20

рим

глазго (город)

большая двадцатка

климат

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РИМ, 31 окт – РИА Новости. Страны G20 разработают национальные планы восстановления и повышения устойчивости, направленные на смягчение последствий изменения климата, говорится в заявлении лидеров G20, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Страны при этом признали, что последствия изменения климата при 1,5°C гораздо ниже, чем при 2°C. Поэтому удержание повышения температуры в пределах 1,5°C потребует значимых и эффективных действий и обязательств со стороны всех государств, путем разработки четких национальных путей, которые согласуют долгосрочные амбиции с краткосрочными и среднесрочными целями, а также при международной поддержке.В этой связи лидеры стран G20 также выразили надежду на успешное проведение COP26 в Глазго.

https://ria.ru/20211031/bioraznoobrazie-1757096261.html

рим

глазго (город)

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2021

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саммит g20, рим, глазго (город), большая двадцатка, климат