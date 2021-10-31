https://ria.ru/20211031/g20-1757101335.html
Страны G20 разработают национальные планы по борьбе с изменением климата
Страны G20 разработают национальные планы по борьбе с изменением климата - РИА Новости, 31.10.2021
Страны G20 разработают национальные планы по борьбе с изменением климата
Страны G20 разработают национальные планы восстановления и повышения устойчивости, направленные на смягчение последствий изменения климата, говорится в... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T16:46
2021-10-31T16:46
2021-10-31T16:46
саммит g20
рим
глазго (город)
большая двадцатка
климат
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РИМ, 31 окт – РИА Новости. Страны G20 разработают национальные планы восстановления и повышения устойчивости, направленные на смягчение последствий изменения климата, говорится в заявлении лидеров G20, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Страны при этом признали, что последствия изменения климата при 1,5°C гораздо ниже, чем при 2°C. Поэтому удержание повышения температуры в пределах 1,5°C потребует значимых и эффективных действий и обязательств со стороны всех государств, путем разработки четких национальных путей, которые согласуют долгосрочные амбиции с краткосрочными и среднесрочными целями, а также при международной поддержке.В этой связи лидеры стран G20 также выразили надежду на успешное проведение COP26 в Глазго.
https://ria.ru/20211031/bioraznoobrazie-1757096261.html
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саммит g20, рим, глазго (город), большая двадцатка, климат
Страны G20 разработают национальные планы по борьбе с изменением климата
Страны G20 разработают национальные планы смягчения последствий изменения климата
РИМ, 31 окт – РИА Новости. Страны G20 разработают национальные планы восстановления и повышения устойчивости, направленные на смягчение последствий изменения климата, говорится в заявлении лидеров G20, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Мы разработаем национальные планы восстановления и повышения устойчивости, которые выделяют, в соответствии с национальными условиями, амбициозную долю финансовых ресурсов на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним и предотвращение ущерба климату и окружающей среде", - говорится в документе.
Страны при этом признали, что последствия изменения климата при 1,5°C гораздо ниже, чем при 2°C. Поэтому удержание повышения температуры в пределах 1,5°C потребует значимых и эффективных действий и обязательств со стороны всех государств, путем разработки четких национальных путей, которые согласуют долгосрочные амбиции с краткосрочными и среднесрочными целями, а также при международной поддержке.
"Мы по-прежнему привержены цели Парижского соглашения по удержанию роста глобальной средней температуры на уровне значительно ниже 2°C и продолжению усилий по ее ограничению до 1,5°C выше доиндустриального уровня, также в качестве средства, позволяющего достичь Повестки дня на 2030 год", - отмечается в итоговом коммюнике.
В этой связи лидеры стран G20
также выразили надежду на успешное проведение COP26 в Глазго
.