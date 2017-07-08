Саммит "двадцатки" в 2018 году пройдет в Аргентине

ГАМБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Саммит лидеров G20 в 2018 году пройдет в Аргентине, в 2019 – в Японии, в 2020 – в Саудовской Аравии, говорится в коммюнике, принятом по итогам форума в Гамбурге.

Саммит "двадцатки" в Гамбурге проходит 7-8 июля.

"Мы благодарим Германию за проведение успешного гамбургского саммита и ее вклад в процессы "группы двадцати". Мы планируем проведение следующих встреч в Аргентине в 2018 году, в Японии – в 2019 году, и в Саудовской Аравии – в 2020 году", — говорится в документе.

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