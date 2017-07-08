Саммит G20. Онлайн-трансляция

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Во второй день российский лидер встретится с президентами Франции и Турции Эммануэлем Макроном и Реджепом Эрдоганом, канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
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В субботу проходит заключительный день саммита G20. Он обещает быть не менее насыщенным, чем предыдущий. Так, накануне президент России Владимир Путин провел первые переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.
О том, как проходил первый день саммита, читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>