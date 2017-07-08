Саммит G20. Онлайн-трансляция

В субботу проходит заключительный день саммита G20. Он обещает быть не менее насыщенным, чем предыдущий. Так, накануне президент России Владимир Путин провел первые переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

О том, как проходил первый день саммита, читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>