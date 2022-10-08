https://ria.ru/20221008/surovikin-1822502021.html

Биография Сергея Суровикина

Биография Сергея Суровикина - РИА Новости, 08.10.2022

Биография Сергея Суровикина

Генерал армии Сергей Владимирович Суровикин родился 11 октября 1966 года в городе Новосибирске. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T17:59

2022-10-08T17:59

2022-10-08T17:59

справки

сергей суровикин

безопасность

россия

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Генерал армии Сергей Владимирович Суровикин родился 11 октября 1966 года в городе Новосибирске.В 1987 году окончил Омское высшее командное военное училище с золотой медалью, в 1995 году – Военную академию имени М.В. Фрунзе с отличием, в 2002 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с отличием.С 1983 года – на действительной военной службе.Офицерскую карьеру начал в войсках специального назначения, в составе которых выполнял интернациональный долг на территории Афганистана.С 1998 года – командир 149-го гвардейского мотострелкового полка 201-й мотострелковой дивизии.С 1999 года – начальник штаба – заместитель командира 201-й мотострелковой дивизии.Был участником вооруженного конфликта на территории Республики Таджикистан, второй чеченской войны.С июня 2002 года – командир 34-й мотострелковой дивизии.С июня 2004 года командовал 42‑й гвардейской дивизией, дислоцированной на территории Чеченской Республики.С 2005 года – заместитель командующего, начальник штаба, с апреля 2008 года – командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией Московского военного округа.С октября 2008 года был начальником Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.С января 2010 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа.С июля 2010 года исполнял обязанности начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа.С декабря 2010 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа.С апреля по октябрь 2012 года руководил рабочей группы по формированию военной полиции министерства обороны РФ.С октября 2012 года занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.С октября 2013 года по октябрь 2017 года – командующий войсками Восточного военного округа.В 2017 году Сергей Суровикин занимал должность командующего российской группировкой войск на территории Сирийской Арабской Республики.С 31 октября 2017 года – главнокомандующий Воздушно-космическими силами.Занимал должность командующего российской группировкой "Юг" в зоне специальной военной операции.8 октября 2022 года Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой сил в зоне специальной военной операции.Генерал армии (2021).8 декабря 2017 года присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике.Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, сергей суровикин, безопасность, россия