https://ria.ru/20221008/surovikin-1822502021.html
Биография Сергея Суровикина
Биография Сергея Суровикина - РИА Новости, 08.10.2022
Биография Сергея Суровикина
Генерал армии Сергей Владимирович Суровикин родился 11 октября 1966 года в городе Новосибирске. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T17:59
2022-10-08T17:59
2022-10-08T17:59
справки
сергей суровикин
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822474714_0:574:2047:1725_1920x0_80_0_0_0bd444f434c108d77498d26a6dcacee9.jpg
Генерал армии Сергей Владимирович Суровикин родился 11 октября 1966 года в городе Новосибирске.В 1987 году окончил Омское высшее командное военное училище с золотой медалью, в 1995 году – Военную академию имени М.В. Фрунзе с отличием, в 2002 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с отличием.С 1983 года – на действительной военной службе.Офицерскую карьеру начал в войсках специального назначения, в составе которых выполнял интернациональный долг на территории Афганистана.С 1998 года – командир 149-го гвардейского мотострелкового полка 201-й мотострелковой дивизии.С 1999 года – начальник штаба – заместитель командира 201-й мотострелковой дивизии.Был участником вооруженного конфликта на территории Республики Таджикистан, второй чеченской войны.С июня 2002 года – командир 34-й мотострелковой дивизии.С июня 2004 года командовал 42‑й гвардейской дивизией, дислоцированной на территории Чеченской Республики.С 2005 года – заместитель командующего, начальник штаба, с апреля 2008 года – командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией Московского военного округа.С октября 2008 года был начальником Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.С января 2010 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа.С июля 2010 года исполнял обязанности начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа.С декабря 2010 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа.С апреля по октябрь 2012 года руководил рабочей группы по формированию военной полиции министерства обороны РФ.С октября 2012 года занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.С октября 2013 года по октябрь 2017 года – командующий войсками Восточного военного округа.В 2017 году Сергей Суровикин занимал должность командующего российской группировкой войск на территории Сирийской Арабской Республики.С 31 октября 2017 года – главнокомандующий Воздушно-космическими силами.Занимал должность командующего российской группировкой "Юг" в зоне специальной военной операции.8 октября 2022 года Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой сил в зоне специальной военной операции.Генерал армии (2021).8 декабря 2017 года присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике.Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822474714_0:382:2047:1917_1920x0_80_0_0_e8c0070ea87c60e774e5f876cb7df51e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, сергей суровикин, безопасность, россия
Справки, Сергей Суровикин, Безопасность, Россия
Генерал армии Сергей Владимирович Суровикин родился 11 октября 1966 года в городе Новосибирске.
В 1987 году
окончил Омское высшее командное военное училище с золотой медалью, в 1995 году – Военную академию имени М.В. Фрунзе с отличием, в 2002 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с отличием.
С 1983 года
– на действительной военной службе.
Офицерскую карьеру начал в войсках специального назначения, в составе которых выполнял интернациональный долг на территории Афганистана.
С 1998 года – командир 149-го гвардейского мотострелкового полка 201-й мотострелковой дивизии.
С 1999 года – начальник штаба – заместитель командира 201-й мотострелковой дивизии.
Был участником вооруженного конфликта на территории Республики Таджикистан, второй чеченской войны.
С июня 2002 года – командир 34-й мотострелковой дивизии.
С июня 2004 года командовал 42‑й гвардейской дивизией, дислоцированной на территории Чеченской Республики.
С 2005 года – заместитель командующего, начальник штаба, с апреля 2008 года – командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией Московского военного округа.
С октября 2008 года был начальником Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
С января 2010 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа.
С июля 2010 года исполнял обязанности начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа.
С декабря 2010 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа.
С апреля по октябрь 2012 года руководил рабочей группы по формированию военной полиции министерства обороны РФ.
С октября 2012 года занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.
С октября 2013 года
по октябрь 2017 года – командующий войсками Восточного военного округа.
В 2017 году
Сергей Суровикин занимал должность командующего российской группировкой войск на территории Сирийской Арабской Республики.
С 31 октября 2017 года – главнокомандующий Воздушно-космическими силами.
Занимал должность командующего российской группировкой "Юг" в зоне специальной военной операции.
8 октября 2022 года
Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой сил в зоне специальной военной операции.
8 декабря 2017 года присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике.
Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников