https://ria.ru/20230624/putin-1880140757.html

Путин: как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну

Путин: как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну - РИА Новости, 24.06.2023

Путин: как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну

Президент России Владимир Путин заявил в своем обращении, что как гражданин России он сделает все, чтобы отстоять страну. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:31

2023-06-24T10:31

2023-06-24T13:48

россия

москва

московская область (подмосковье)

владимир путин

сергей суровикин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

евгений пригожин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в своем обращении, что как гражданин России он сделает все, чтобы отстоять страну. "Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан", - сказал он. Полный текст обращения президента к россиянам >>Глава государства отметил, что Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области и ряде других регионов. "Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления", - сказал он. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, введен дополнительный контроль на дорогах. Он также отметил, что возможно ограничение проведения массовых мероприятий.

https://ria.ru/20230624/putin-1880138017.html

https://ria.ru/20230624/prikaz-1880136909.html

https://ria.ru/20230624/putin-1880137006.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, сергей суровикин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа