https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1881001061.html

Спецоперация, 28 июня: Лавров оценил идеи по Украине на встрече в Дании

Спецоперация, 28 июня: Лавров оценил идеи по Украине на встрече в Дании - РИА Новости, 28.06.2023

Спецоперация, 28 июня: Лавров оценил идеи по Украине на встрече в Дании

На встрече в Копенгагене по мирному урегулированию украинского кризиса, на которую Россию не пригласили, Запад пытался использовать нечистоплотные подходы и... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T22:52

2023-06-28T22:52

2023-06-28T22:52

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей лавров

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

владимир путин

киев

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На встрече в Копенгагене по мирному урегулированию украинского кризиса, на которую Россию не пригласили, Запад пытался использовать нечистоплотные подходы и склонить приглашенные страны к поддержке "формулы Зеленского", заявил глава МИД Сергей Лавров. При этом, отметил министр, серьезных предложений от западных стран по урегулированию конфликта на Украине не поступало. Лавров о мятеже и украинском урегулированииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью в среду заявил о том, что есть основания верить сведениям, что США дали Киеву указание не использовать ситуацию с ЧВК "Вагнер" для организации в ближайшее время диверсий и провокаций в России. Лавров также отметил, что позиция Вашингтона о невмешательстве во внутренние дела России в связи с военным мятежом выглядит явным лукавством. "Зная послужной список Соединенных Штатов на предмет смены режимов, такое утверждение звучит несколько искусственно. Потом, зная о том, как до недавнего времени, несколько лет назад, работали здесь, в нашей стране, американские фонды, неправительственные организации, чем они занимались и как они всячески обхаживали и тренировали оппозицию, - это явное лукавство", - сказал он. Также Лавров прокомментировал вопрос мирного урегулирования на Украине, указав, что чем дольше Киев и Запад будут тянуть с этим, тем сложнее будет договариваться. Он добавил, что серьезных предложений от стран Запада по урегулированию конфликта не поступало. Министр подчеркнул, что публичные заявления западных лидеров о контактах с российским президентом Владимиром Путиным просто недостойны уважения: "если ты заинтересован в разговоре - никогда президент России не будет отказываться от такого контакта". Лавров напомнил, что многие лидеры западного мира, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, заявляли, что они планируют позвонить Путину, но после не звонили. Лавров упомянул и состоявшуюся в Дании встречу по мирному урегулированию украинского кризиса - по его словам, в отношении приглашенных страны пытались использовать нечистоплотные подходы для того, чтобы склонить их к поддержке формулы мира Киева. "Я слышал, что такие нечистоплотные приемы там имели место быть: когда в ответ на трезвые возражения по поводу реалистичности этого плана Зеленского, который означает капитуляцию, им говорят: а вы его не поддерживаете, там есть пункты, которые не касаются войны, а которые касаются продовольственной и энергетической безопасности", - сказал глава МИД. Комментарии Пескова о 24 июняПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская армия и народ были с Владимиром Путиным во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные. Также, по его словам, пока нет четкой позиции по вопросу разрешения частных военных компаний в России пока нет, идет обсуждение. Песков оставил без комментариев прозвучавшие накануне высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы решении Путина 24 июня "мочить" мятежников из группы "Вагнер" и посоветовал обращаться именно в администрацию белорусского лидера. Пресс-секретаря также спросили о негативных публикациях о замкомандующем Объединенной группировкой войск (сил) генерале армии Сергее Суровикине в свете событий 24 июня. Песков на это ответил, что будет еще много спекуляций и пересудов, и предположил, что это один из таких примеров. Ход операцииВоздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточные удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе, все назначенные объекты поражены, сообщило в среду минобороны России. Ведомство также заявило о потерях среди украинских военнослужащих. По их данным, ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 235 человек личного состава, на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих, а также диверсионно-разведывательное подразделение. Кроме того, на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа были отражены две атаки ВСУ, заявили в МО РФ. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила пять атак ВСУ в районе Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого, на краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки украинских военных, уничтожили до 115 украинских человек. На купянском направлении российские военнослужащие уничтожили более 30 украинских солдат, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу, заявили в министерстве. Также, по данным ведомства, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й, 63-й, 67-й механизированных бригад украинских войск и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР, Ямполовка, Терны и Григоровка ДНР. Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 украинские крылатые ракеты Storm Shadow, шесть снарядов РСЗО HIMARS и восемь беспилотников, указали в минобороны.

https://ria.ru/20230628/lavrov-1880944346.html

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https://ria.ru/20230627/kontakty-1880694472.html

https://ria.ru/20230627/zolotov-1880709376.html

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