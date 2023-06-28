https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1881001061.html
Спецоперация, 28 июня: Лавров оценил идеи по Украине на встрече в Дании
Спецоперация, 28 июня: Лавров оценил идеи по Украине на встрече в Дании - РИА Новости, 28.06.2023
Спецоперация, 28 июня: Лавров оценил идеи по Украине на встрече в Дании
На встрече в Копенгагене по мирному урегулированию украинского кризиса, на которую Россию не пригласили, Запад пытался использовать нечистоплотные подходы и... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T22:52
2023-06-28T22:52
2023-06-28T22:52
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей лавров
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
владимир путин
киев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На встрече в Копенгагене по мирному урегулированию украинского кризиса, на которую Россию не пригласили, Запад пытался использовать нечистоплотные подходы и склонить приглашенные страны к поддержке "формулы Зеленского", заявил глава МИД Сергей Лавров. При этом, отметил министр, серьезных предложений от западных стран по урегулированию конфликта на Украине не поступало. Лавров о мятеже и украинском урегулированииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью в среду заявил о том, что есть основания верить сведениям, что США дали Киеву указание не использовать ситуацию с ЧВК "Вагнер" для организации в ближайшее время диверсий и провокаций в России. Лавров также отметил, что позиция Вашингтона о невмешательстве во внутренние дела России в связи с военным мятежом выглядит явным лукавством. "Зная послужной список Соединенных Штатов на предмет смены режимов, такое утверждение звучит несколько искусственно. Потом, зная о том, как до недавнего времени, несколько лет назад, работали здесь, в нашей стране, американские фонды, неправительственные организации, чем они занимались и как они всячески обхаживали и тренировали оппозицию, - это явное лукавство", - сказал он. Также Лавров прокомментировал вопрос мирного урегулирования на Украине, указав, что чем дольше Киев и Запад будут тянуть с этим, тем сложнее будет договариваться. Он добавил, что серьезных предложений от стран Запада по урегулированию конфликта не поступало. Министр подчеркнул, что публичные заявления западных лидеров о контактах с российским президентом Владимиром Путиным просто недостойны уважения: "если ты заинтересован в разговоре - никогда президент России не будет отказываться от такого контакта". Лавров напомнил, что многие лидеры западного мира, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, заявляли, что они планируют позвонить Путину, но после не звонили. Лавров упомянул и состоявшуюся в Дании встречу по мирному урегулированию украинского кризиса - по его словам, в отношении приглашенных страны пытались использовать нечистоплотные подходы для того, чтобы склонить их к поддержке формулы мира Киева. "Я слышал, что такие нечистоплотные приемы там имели место быть: когда в ответ на трезвые возражения по поводу реалистичности этого плана Зеленского, который означает капитуляцию, им говорят: а вы его не поддерживаете, там есть пункты, которые не касаются войны, а которые касаются продовольственной и энергетической безопасности", - сказал глава МИД. Комментарии Пескова о 24 июняПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская армия и народ были с Владимиром Путиным во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные. Также, по его словам, пока нет четкой позиции по вопросу разрешения частных военных компаний в России пока нет, идет обсуждение. Песков оставил без комментариев прозвучавшие накануне высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы решении Путина 24 июня "мочить" мятежников из группы "Вагнер" и посоветовал обращаться именно в администрацию белорусского лидера. Пресс-секретаря также спросили о негативных публикациях о замкомандующем Объединенной группировкой войск (сил) генерале армии Сергее Суровикине в свете событий 24 июня. Песков на это ответил, что будет еще много спекуляций и пересудов, и предположил, что это один из таких примеров. Ход операцииВоздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточные удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе, все назначенные объекты поражены, сообщило в среду минобороны России. Ведомство также заявило о потерях среди украинских военнослужащих. По их данным, ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 235 человек личного состава, на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих, а также диверсионно-разведывательное подразделение. Кроме того, на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа были отражены две атаки ВСУ, заявили в МО РФ. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила пять атак ВСУ в районе Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого, на краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки украинских военных, уничтожили до 115 украинских человек. На купянском направлении российские военнослужащие уничтожили более 30 украинских солдат, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу, заявили в министерстве. Также, по данным ведомства, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й, 63-й, 67-й механизированных бригад украинских войск и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР, Ямполовка, Терны и Григоровка ДНР. Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 украинские крылатые ракеты Storm Shadow, шесть снарядов РСЗО HIMARS и восемь беспилотников, указали в минобороны.
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россия, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, владимир путин, киев, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Владимир Путин, Киев, Дмитрий Песков
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На встрече в Копенгагене по мирному урегулированию украинского кризиса, на которую Россию не пригласили, Запад пытался использовать нечистоплотные подходы и склонить приглашенные страны к поддержке "формулы Зеленского", заявил глава МИД Сергей Лавров.
При этом, отметил министр, серьезных предложений от западных стран по урегулированию конфликта на Украине не поступало.
Лавров оценил заявления западных лидеров о контактах с Путиным по Украине
Лавров о мятеже и украинском урегулировании
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью в среду заявил о том, что есть основания верить сведениям, что США дали Киеву
указание не использовать ситуацию с ЧВК "Вагнер" для организации в ближайшее время диверсий и провокаций в России. Лавров также отметил, что позиция Вашингтона
о невмешательстве во внутренние дела России в связи с военным мятежом выглядит явным лукавством.
"Зная послужной список Соединенных Штатов на предмет смены режимов, такое утверждение звучит несколько искусственно. Потом, зная о том, как до недавнего времени, несколько лет назад, работали здесь, в нашей стране, американские фонды, неправительственные организации, чем они занимались и как они всячески обхаживали и тренировали оппозицию, - это явное лукавство", - сказал он.
Также Лавров прокомментировал вопрос мирного урегулирования на Украине, указав, что чем дольше Киев и Запад будут тянуть с этим, тем сложнее будет договариваться. Он добавил, что серьезных предложений от стран Запада по урегулированию конфликта не поступало.
Лавров допустил, что США приказали Киеву не использовать мятеж для диверсий
Министр подчеркнул, что публичные заявления западных лидеров о контактах с российским президентом Владимиром Путиным
просто недостойны уважения: "если ты заинтересован в разговоре - никогда президент России не будет отказываться от такого контакта". Лавров напомнил, что многие лидеры западного мира, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон
и канцлер Германии Олаф Шольц
, заявляли, что они планируют позвонить Путину, но после не звонили.
Лавров упомянул и состоявшуюся в Дании встречу по мирному урегулированию украинского кризиса - по его словам, в отношении приглашенных страны пытались использовать нечистоплотные подходы для того, чтобы склонить их к поддержке формулы мира Киева.
"Я слышал, что такие нечистоплотные приемы там имели место быть: когда в ответ на трезвые возражения по поводу реалистичности этого плана Зеленского, который означает капитуляцию, им говорят: а вы его не поддерживаете, там есть пункты, которые не касаются войны, а которые касаются продовольственной и энергетической безопасности", - сказал глава МИД.
Комментарии Пескова о 24 июня
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
сообщил, что российская армия и народ были с Владимиром Путиным во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные. Также, по его словам, пока нет четкой позиции по вопросу разрешения частных военных компаний в России пока нет, идет обсуждение.
Песков оставил без комментариев прозвучавшие накануне высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко
о якобы решении Путина 24 июня "мочить" мятежников из группы "Вагнер" и посоветовал обращаться именно в администрацию белорусского лидера.
Песков не стал комментировать сообщения о контактах России и США в выходные
Пресс-секретаря также спросили о негативных публикациях о замкомандующем Объединенной группировкой войск (сил) генерале армии Сергее Суровикине
в свете событий 24 июня. Песков на это ответил, что будет еще много спекуляций и пересудов, и предположил, что это один из таких примеров.
Воздушно-космические силы (ВКС
) России нанесли высокоточные удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ
в Донбассе
, все назначенные объекты поражены, сообщило в среду минобороны России.
Ведомство также заявило о потерях среди украинских военнослужащих. По их данным, ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 235 человек личного состава, на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих, а также диверсионно-разведывательное подразделение. Кроме того, на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа были отражены две атаки ВСУ, заявили в МО РФ.
Золотов рассказал о действиях Росгвардии во время мятежа
Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила пять атак ВСУ в районе Артемовска
, Первомайского, Петровского и Веселого, на краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки украинских военных, уничтожили до 115 украинских человек. На купянском направлении российские военнослужащие уничтожили более 30 украинских солдат, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу, заявили в министерстве.
Также, по данным ведомства, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й, 63-й, 67-й механизированных бригад украинских войск и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР
, Ямполовка, Терны и Григоровка ДНР
.
Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 украинские крылатые ракеты Storm Shadow, шесть снарядов РСЗО HIMARS и восемь беспилотников, указали в минобороны.
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