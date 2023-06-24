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Суровикин призвал ЧВК "Вагнер" остановиться и подчиниться воле президента - РИА Новости, 24.06.2023
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00:50 24.06.2023 (обновлено: 01:14 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/surovikin-1880110299.html
Суровикин призвал ЧВК "Вагнер" остановиться и подчиниться воле президента
Суровикин призвал ЧВК "Вагнер" остановиться и подчиниться воле президента - РИА Новости, 24.06.2023
Суровикин призвал ЧВК "Вагнер" остановиться и подчиниться воле президента
Генерал Сергей Суровикин призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента и решить вопрос мирным путем. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T00:50
2023-06-24T01:14
сергей суровикин
евгений пригожин
происшествия
россия
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Генерал Сергей Суровикин призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента и решить вопрос мирным путем.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных министерством обороны РФ ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа."Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК "Вагнер". Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы - воины. Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время", - сказал Суровикин в видеообращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Он призвал подчиниться воле президента России и решать вопрос мирным путем."Пока не поздно, нужно, необходимо это сделать - подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения. Решить все проблемы только мирным путем, под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации", - сказал Суровикин.
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сергей суровикин, евгений пригожин, происшествия, россия
Сергей Суровикин, Евгений Пригожин, Происшествия, Россия
Суровикин призвал ЧВК "Вагнер" остановиться и подчиниться воле президента

Суровикин, обращаясь к ЧВК "Вагнер": мы прошли тяжелый путь, призываю остановиться

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенерал армии Сергей Суровикин
Генерал армии Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Генерал армии Сергей Суровикин. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Генерал Сергей Суровикин призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента и решить вопрос мирным путем.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных министерством обороны РФ ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
"Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК "Вагнер". Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы - воины. Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время", - сказал Суровикин в видеообращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Он призвал подчиниться воле президента России и решать вопрос мирным путем.
"Пока не поздно, нужно, необходимо это сделать - подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения. Решить все проблемы только мирным путем, под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации", - сказал Суровикин.
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