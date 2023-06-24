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В центре Москвы сохраняется спокойная обстановка - РИА Новости, 24.06.2023
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03:25 24.06.2023 (обновлено: 04:32 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/moskva-1880115677.html
В центре Москвы сохраняется спокойная обстановка
В центре Москвы сохраняется спокойная обстановка - РИА Новости, 24.06.2023
В центре Москвы сохраняется спокойная обстановка
Обстановка в центре Москвы спокойная, военной или иной бронированной техники на площадях и улицах нет, передает корреспондент РИА Новости, прошедший по улицам... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T03:25
2023-06-24T04:32
россия
москва
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в центре Москвы спокойная, военной или иной бронированной техники на площадях и улицах нет, передает корреспондент РИА Новости, прошедший по улицам ночной столицы. На маршруте от Российской государственной библиотеки, на Моховой улице, на Охотном ряду около здания Государственной думы, на Большой Дмитровке возле здания Совета Федерации, на Лубянской площади, на улице Ильинка и, наконец, около Красной площади спокойно гуляют люди - их немного, как бывает обычно в ночное время в выходной день. Бронетехники, как ранее утверждали некоторые телеграм-каналы, у Совета Федерации и Госдумы, тоже нет, как и на других центральных улицах и площадях. Не видно и дополнительных нарядов полиции. Признаков усиления мер безопасности в Москве, как утверждали ранее некоторые СМИ, нет. Работают ночные кафе и рестораны. Нет никаких ограничений для автомобилистов. В обычном режиме работает наземный общественный транспорт. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.
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россия, москва, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Москва, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
В центре Москвы сохраняется спокойная обстановка

В центре Москвы обстановка остается спокойной, военной техники у Кремля и на площадях нет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля
Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в центре Москвы спокойная, военной или иной бронированной техники на площадях и улицах нет, передает корреспондент РИА Новости, прошедший по улицам ночной столицы.
На маршруте от Российской государственной библиотеки, на Моховой улице, на Охотном ряду около здания Государственной думы, на Большой Дмитровке возле здания Совета Федерации, на Лубянской площади, на улице Ильинка и, наконец, около Красной площади спокойно гуляют люди - их немного, как бывает обычно в ночное время в выходной день.
Бронетехники, как ранее утверждали некоторые телеграм-каналы, у Совета Федерации и Госдумы, тоже нет, как и на других центральных улицах и площадях. Не видно и дополнительных нарядов полиции. Признаков усиления мер безопасности в Москве, как утверждали ранее некоторые СМИ, нет.
Работают ночные кафе и рестораны. Нет никаких ограничений для автомобилистов. В обычном режиме работает наземный общественный транспорт.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.
В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.
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