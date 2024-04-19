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Конгрессменов в США запугали фотографией российского генерала - РИА Новости, 19.04.2024
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05:19 19.04.2024 (обновлено: 05:20 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/kongress-1940940077.html
Конгрессменов в США запугали фотографией российского генерала
Конгрессменов в США запугали фотографией российского генерала - РИА Новости, 19.04.2024
Конгрессменов в США запугали фотографией российского генерала
Старший научный сотрудник вашингтонского политического института "Фонд защиты демократий" Бехнам Бен Талеблу выразил тревогу из-за сотрудничества Ирана и... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T05:19
2024-04-19T05:20
в мире
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Старший научный сотрудник вашингтонского политического института "Фонд защиты демократий" Бехнам Бен Талеблу выразил тревогу из-за сотрудничества Ирана и России, продемонстрировав в ходе выступления в конгрессе фото со встречи российского и иранского генералов в 2019 году.Талеблу в среду выступил на заседании комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса, предупредив американских законодателей, что Москва и Тегеран могут углубить взаимоотношения в "ядерных вопросах, обходе санкций, киберсфере или изгнании США из Сирии"."В своем выступлении я описал несколько таких областей, но сегодня я решил забить тревогу по поводу сотрудничества (двух стран. – ред.) в сфере космоса и спутников. Существует серьезная обеспокоенность по поводу того, что Россия, возможно, помогает Ирану запускать спутники-шпионы", — утверждает эксперт.Свои доводы он решил подкрепить кадром из видео, снятого еще в 2019 году, на котором командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции пожимает руку своему российского коллеге, на тот момент — генералу Сергею Суровикину."Пожалуйста, посмотрите на изображение", — предложил Бен Талеблу конгрессменам.При этом он заявил, что конгресс может помочь "компенсировать" углубляющееся сотрудничество России и Ирана, "ослабив каждую из сторон". Он предложил законодателям в том числе акцентировать внимание на противодействии якобы обходу западных санкций двумя странами "через Каспийское море", не уточнив, каким образом США могут это сделать, а также официально "забить тревогу" из-за углубляющихся связей Москвы и Тегерана с Пекином.Как сообщила во вторник пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе состоявшегося телефонного разговора высказали обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие двустороннего сотрудничества.В пятницу посол Ирана в России Казем Джалали рассказал, что Тегеран намерен укреплять военное сотрудничество с Москвой, при этом он указал, что это сотрудничество не направлено против третьих стран.
https://ria.ru/20240415/iran-1940209828.html
https://ria.ru/20240416/putin-1940401544.html
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в мире, иран, россия, сергей суровикин, владимир путин, казем джалали, корпус стражей исламской революции, сша, конгресс сша
В мире, Иран, Россия, Сергей Суровикин, Владимир Путин, Казем Джалали, Корпус стражей исламской революции, США, Конгресс США
Конгрессменов в США запугали фотографией российского генерала

В США забили тревогу из-за связей Ирана и России, показав фото с Суровикиным

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Старший научный сотрудник вашингтонского политического института "Фонд защиты демократий" Бехнам Бен Талеблу выразил тревогу из-за сотрудничества Ирана и России, продемонстрировав в ходе выступления в конгрессе фото со встречи российского и иранского генералов в 2019 году.
Талеблу в среду выступил на заседании комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса, предупредив американских законодателей, что Москва и Тегеран могут углубить взаимоотношения в "ядерных вопросах, обходе санкций, киберсфере или изгнании США из Сирии".
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"В своем выступлении я описал несколько таких областей, но сегодня я решил забить тревогу по поводу сотрудничества (двух стран. – ред.) в сфере космоса и спутников. Существует серьезная обеспокоенность по поводу того, что Россия, возможно, помогает Ирану запускать спутники-шпионы", — утверждает эксперт.
Свои доводы он решил подкрепить кадром из видео, снятого еще в 2019 году, на котором командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции пожимает руку своему российского коллеге, на тот момент — генералу Сергею Суровикину.
"Пожалуйста, посмотрите на изображение", — предложил Бен Талеблу конгрессменам.
При этом он заявил, что конгресс может помочь "компенсировать" углубляющееся сотрудничество России и Ирана, "ослабив каждую из сторон". Он предложил законодателям в том числе акцентировать внимание на противодействии якобы обходу западных санкций двумя странами "через Каспийское море", не уточнив, каким образом США могут это сделать, а также официально "забить тревогу" из-за углубляющихся связей Москвы и Тегерана с Пекином.
Как сообщила во вторник пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе состоявшегося телефонного разговора высказали обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие двустороннего сотрудничества.
В пятницу посол Ирана в России Казем Джалали рассказал, что Тегеран намерен укреплять военное сотрудничество с Москвой, при этом он указал, что это сотрудничество не направлено против третьих стран.
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В миреИранРоссияСергей СуровикинВладимир ПутинКазем ДжалалиКорпус стражей исламской революцииСШАКонгресс США
 
 
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