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Источник: врио главкома ВКС назначили генерала Афзалова - РИА Новости, 23.08.2023
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06:07 23.08.2023 (обновлено: 08:25 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/afzalova-1891645152.html
Источник: врио главкома ВКС назначили генерала Афзалова
Источник: врио главкома ВКС назначили генерала Афзалова - РИА Новости, 23.08.2023
Источник: врио главкома ВКС назначили генерала Афзалова
Временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил России вместо Сергея Суровикина назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов, РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T06:07
2023-08-23T08:25
россия
воздушно-космические силы россии
сергей суровикин
рбк (медиагруппа)
безопасность
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил России вместо Сергея Суровикина назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов, сообщил РИА Новости информированный источник.&quot;Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов&quot;, — рассказал собеседник РИА Новости.Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции.Как писало издание РБК со ссылкой на свои источники, Суровикина освободили от должности в связи с переходом на другую работу, сейчас он в краткосрочном отпуске.Генерал-полковник Виктор Афзалов — выпускник Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны. В 2000 году окончил Военный университет ПВО, в 2010 году — Военную академию Генштаба. Прошел должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба — первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В июле 2017 года был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, в августе 2018-го получил должность начальника главного штаба ВКС России.Сергей Суровикин был назначен главкомом ВКС в октябре 2017 года. До этого он командовал российской группировкой в Сирии, а также был командующим войсками Восточного военного округа. В октябре 2022 года был назначен командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции, в январе текущего года стал заместителем командующего.
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россия, воздушно-космические силы россии, сергей суровикин, рбк (медиагруппа), безопасность
Россия, Воздушно-космические силы России, Сергей Суровикин, РБК (медиагруппа), Безопасность
Источник: врио главкома ВКС назначили генерала Афзалова

Врио главкома ВКС России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил России вместо Сергея Суровикина назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов, сообщил РИА Новости информированный источник.
«

"Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов", — рассказал собеседник РИА Новости.

Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции.
Как писало издание РБК со ссылкой на свои источники, Суровикина освободили от должности в связи с переходом на другую работу, сейчас он в краткосрочном отпуске.
Генерал-полковник Виктор Афзалов — выпускник Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны. В 2000 году окончил Военный университет ПВО, в 2010 году — Военную академию Генштаба. Прошел должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба — первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В июле 2017 года был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, в августе 2018-го получил должность начальника главного штаба ВКС России.
Сергей Суровикин был назначен главкомом ВКС в октябре 2017 года. До этого он командовал российской группировкой в Сирии, а также был командующим войсками Восточного военного округа. В октябре 2022 года был назначен командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции, в январе текущего года стал заместителем командующего.
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