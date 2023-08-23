https://ria.ru/20230823/afzalova-1891645152.html

Источник: врио главкома ВКС назначили генерала Афзалова

Источник: врио главкома ВКС назначили генерала Афзалова - РИА Новости, 23.08.2023

Источник: врио главкома ВКС назначили генерала Афзалова

Временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил России вместо Сергея Суровикина назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов, РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T06:07

2023-08-23T06:07

2023-08-23T08:25

россия

воздушно-космические силы россии

сергей суровикин

рбк (медиагруппа)

безопасность

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил России вместо Сергея Суровикина назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов, сообщил РИА Новости информированный источник."Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов", — рассказал собеседник РИА Новости.Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции.Как писало издание РБК со ссылкой на свои источники, Суровикина освободили от должности в связи с переходом на другую работу, сейчас он в краткосрочном отпуске.Генерал-полковник Виктор Афзалов — выпускник Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны. В 2000 году окончил Военный университет ПВО, в 2010 году — Военную академию Генштаба. Прошел должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба — первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В июле 2017 года был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, в августе 2018-го получил должность начальника главного штаба ВКС России.Сергей Суровикин был назначен главкомом ВКС в октябре 2017 года. До этого он командовал российской группировкой в Сирии, а также был командующим войсками Восточного военного округа. В октябре 2022 года был назначен командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции, в январе текущего года стал заместителем командующего.

https://ria.ru/20230713/surovikin-1883895729.html

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россия, воздушно-космические силы россии, сергей суровикин, рбк (медиагруппа), безопасность