Власти рассказали об обстановке на трассах в Ростовской области
Тюрин: пробки в несколько километров образовались на трассах в Ростовской области
Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Пробки протяженностью в несколько километров образовались на трассах в Ростовской области, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
"В ночь с 23 на 24 июня в связи со сложившейся ситуацией на трассе М-4 образовались заторы в районе следующих муниципалитетов: Миллеровский район - пробка около 2 км; Каменск-Шахтинский, Каменский район - пробка около 3 км, ведётся разбор отбойников; Красносулинский район, Шахты, Новошахтинск - пробка около 4 км. Движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону на указанных участках перекрыто", - сказал он.
Властями организуется работа по оказанию необходимой помощи.
"Миллеровский район. Трасса М-4 организована раздача питьевой бутилированной воды силами муниципального спасательного формирования. Сформированы две бригады волонтеров, которые будут раздавать сладкую воду и сок с печеньями для детей", - уточнил он.
В районе Каменск-Шахтинского движение на юг восстановлено. В сторону Москвы на посту в Каменск-Шахтинском движение перекрыто. Пробка около 2 километров. Работают мониторинговые группы, осуществляется подвоз воды и питания. В Красносулинском районе на трассе М-4 в пределах района движение восстановлено в сторону Ростова.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.
В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".