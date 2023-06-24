https://ria.ru/20230624/obstanovka-1880141912.html

Власти рассказали об обстановке на трассах в Ростовской области

Власти рассказали об обстановке на трассах в Ростовской области - РИА Новости, 24.06.2023

Власти рассказали об обстановке на трассах в Ростовской области

Пробки протяженностью в несколько километров образовались на трассах в Ростовской области, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:35

2023-06-24T10:35

2023-06-24T10:35

россия

каменск-шахтинский

ростовская область

евгений пригожин

сергей суровикин

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Пробки протяженностью в несколько километров образовались на трассах в Ростовской области, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. "В ночь с 23 на 24 июня в связи со сложившейся ситуацией на трассе М-4 образовались заторы в районе следующих муниципалитетов: Миллеровский район - пробка около 2 км; Каменск-Шахтинский, Каменский район - пробка около 3 км, ведётся разбор отбойников; Красносулинский район, Шахты, Новошахтинск - пробка около 4 км. Движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону на указанных участках перекрыто", - сказал он. Властями организуется работа по оказанию необходимой помощи. "Миллеровский район. Трасса М-4 организована раздача питьевой бутилированной воды силами муниципального спасательного формирования. Сформированы две бригады волонтеров, которые будут раздавать сладкую воду и сок с печеньями для детей", - уточнил он. В районе Каменск-Шахтинского движение на юг восстановлено. В сторону Москвы на посту в Каменск-Шахтинском движение перекрыто. Пробка около 2 километров. Работают мониторинговые группы, осуществляется подвоз воды и питания. В Красносулинском районе на трассе М-4 в пределах района движение восстановлено в сторону Ростова. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".

https://ria.ru/20230624/probki-1880128368.html

россия

каменск-шахтинский

ростовская область

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россия, каменск-шахтинский, ростовская область, евгений пригожин, сергей суровикин, происшествия