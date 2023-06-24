Рейтинг@Mail.ru
Власти рассказали об обстановке на трассах в Ростовской области - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/obstanovka-1880141912.html
Власти рассказали об обстановке на трассах в Ростовской области
Власти рассказали об обстановке на трассах в Ростовской области - РИА Новости, 24.06.2023
Власти рассказали об обстановке на трассах в Ростовской области
Пробки протяженностью в несколько километров образовались на трассах в Ростовской области, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:35
2023-06-24T10:35
россия
каменск-шахтинский
ростовская область
евгений пригожин
сергей суровикин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869870090_0:76:3506:2048_1920x0_80_0_0_344dcdcdd324ca0e03390f564ba57d50.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Пробки протяженностью в несколько километров образовались на трассах в Ростовской области, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. "В ночь с 23 на 24 июня в связи со сложившейся ситуацией на трассе М-4 образовались заторы в районе следующих муниципалитетов: Миллеровский район - пробка около 2 км; Каменск-Шахтинский, Каменский район - пробка около 3 км, ведётся разбор отбойников; Красносулинский район, Шахты, Новошахтинск - пробка около 4 км. Движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону на указанных участках перекрыто", - сказал он. Властями организуется работа по оказанию необходимой помощи. "Миллеровский район. Трасса М-4 организована раздача питьевой бутилированной воды силами муниципального спасательного формирования. Сформированы две бригады волонтеров, которые будут раздавать сладкую воду и сок с печеньями для детей", - уточнил он. В районе Каменск-Шахтинского движение на юг восстановлено. В сторону Москвы на посту в Каменск-Шахтинском движение перекрыто. Пробка около 2 километров. Работают мониторинговые группы, осуществляется подвоз воды и питания. В Красносулинском районе на трассе М-4 в пределах района движение восстановлено в сторону Ростова. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
https://ria.ru/20230624/probki-1880128368.html
россия
каменск-шахтинский
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869870090_294:79:2919:2048_1920x0_80_0_0_87e843f4dc716694db506326652f79dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, каменск-шахтинский, ростовская область, евгений пригожин, сергей суровикин, происшествия
Россия, Каменск-Шахтинский, Ростовская область, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин, Происшествия
Власти рассказали об обстановке на трассах в Ростовской области

Тюрин: пробки в несколько километров образовались на трассах в Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Пробки протяженностью в несколько километров образовались на трассах в Ростовской области, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
"В ночь с 23 на 24 июня в связи со сложившейся ситуацией на трассе М-4 образовались заторы в районе следующих муниципалитетов: Миллеровский район - пробка около 2 км; Каменск-Шахтинский, Каменский район - пробка около 3 км, ведётся разбор отбойников; Красносулинский район, Шахты, Новошахтинск - пробка около 4 км. Движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону на указанных участках перекрыто", - сказал он.
Властями организуется работа по оказанию необходимой помощи.
"Миллеровский район. Трасса М-4 организована раздача питьевой бутилированной воды силами муниципального спасательного формирования. Сформированы две бригады волонтеров, которые будут раздавать сладкую воду и сок с печеньями для детей", - уточнил он.
В районе Каменск-Шахтинского движение на юг восстановлено. В сторону Москвы на посту в Каменск-Шахтинском движение перекрыто. Пробка около 2 километров. Работают мониторинговые группы, осуществляется подвоз воды и питания. В Красносулинском районе на трассе М-4 в пределах района движение восстановлено в сторону Ростова.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.
В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Ростовский губернатор поручил МЧС оказать помощь застрявшим на М-4 "Дон"
Вчера, 08:58
 
РоссияКаменск-ШахтинскийРостовская областьЕвгений ПригожинСергей СуровикинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала