США мониторят ситуацию в России, сообщили в Белом доме
Белый дом: США ведут мониторинг ситуации в России и готовы к консультациям с союзниками
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США ведут мониторинг ситуации в России и намерены консультироваться с союзниками и партнерами по мере развития событий, заявил представитель совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж в связи с провокацией основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина.
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"Мы мониторим ситуацию и будем консультироваться с союзниками и партнерами по мере развития", - говорится в заявлении Ходжа, полученном РИА Новости.
По данным телеканала CNN, о ситуации также проинформирован президент США Джо Байден.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.
В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.