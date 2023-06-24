https://ria.ru/20230624/ssha-1880114270.html

США мониторят ситуацию в России, сообщили в Белом доме

США мониторят ситуацию в России, сообщили в Белом доме - РИА Новости, 24.06.2023

США мониторят ситуацию в России, сообщили в Белом доме

США ведут мониторинг ситуации в России и намерены консультироваться с союзниками и партнерами по мере развития событий, заявил представитель совета национальной РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T02:51

2023-06-24T02:51

2023-06-24T03:44

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США ведут мониторинг ситуации в России и намерены консультироваться с союзниками и партнерами по мере развития событий, заявил представитель совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж в связи с провокацией основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина."Мы мониторим ситуацию и будем консультироваться с союзниками и партнерами по мере развития", - говорится в заявлении Ходжа, полученном РИА Новости.По данным телеканала CNN, о ситуации также проинформирован президент США Джо Байден.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.

https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880111454.html

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