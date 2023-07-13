https://ria.ru/20230713/surovikin-1883895729.html
ОНК опровергла сообщения, что Суровикин находится в "Матросской Тишине"
ОНК опровергла сообщения, что Суровикин находится в "Матросской Тишине" - РИА Новости, 13.07.2023
ОНК опровергла сообщения, что Суровикин находится в "Матросской Тишине"
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что генерал армии Сергей Суровикин якобы... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T09:40
2023-07-13T09:40
2023-07-13T14:26
сергей суровикин
сизо-6
матросская тишина
москва
алексей мельников
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что генерал армии Сергей Суровикин якобы находится в "Матросской Тишине"."На этой неделе посетил <...> СИЗО-1/77 ("Матросская Тишина"), СИЗО-1/99 ("Кремлевский централ") и СИЗО-4. Уточняли по Суровикину. Нет его", — говорится в публикации.Мельников выразил удивление, что украинский журналист Анатолий Шарий и телеграм-каналы продолжают утверждать обратное.Он также подчеркнул, что не может подтвердить или опровергнуть сообщения о пребывании Суровикина в Одинцовском районе, так как это зона ответственности ОНК Московской области."Вряд ли он там, да и вообще в каком-либо месте принудительного содержания (данный факт очень сложно скрыть)", — заключил Мельников. В конце июня он уже опровергал домыслы британской газеты Financial Times, которая утверждала, что Суровикина якобы содержат в столичном СИЗО "Лефортово".Спекуляции вокруг фигуры генерала начались после того, как некоторые СМИ написали, что он якобы знал о планах Евгения Пригожина устроить мятеж. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобных "пересудов" будет еще много. Вопрос о местонахождении Суровикина представитель Кремля переадресовал Минобороны.
https://ria.ru/20230628/peskov-1880890968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей суровикин, сизо-6, матросская тишина, москва, алексей мельников
Сергей Суровикин, СИЗО-6, Матросская тишина, Москва, Алексей Мельников
ОНК опровергла сообщения, что Суровикин находится в "Матросской Тишине"
ОНК Москвы опровергла сообщения о пребывании генерала Суровикина в "Матросской Тишине"