https://ria.ru/20230713/surovikin-1883895729.html

ОНК опровергла сообщения, что Суровикин находится в "Матросской Тишине"

ОНК опровергла сообщения, что Суровикин находится в "Матросской Тишине" - РИА Новости, 13.07.2023

ОНК опровергла сообщения, что Суровикин находится в "Матросской Тишине"

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что генерал армии Сергей Суровикин якобы... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T09:40

2023-07-13T09:40

2023-07-13T14:26

сергей суровикин

сизо-6

матросская тишина

москва

алексей мельников

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что генерал армии Сергей Суровикин якобы находится в "Матросской Тишине"."На этой неделе посетил <...> СИЗО-1/77 ("Матросская Тишина"), СИЗО-1/99 ("Кремлевский централ") и СИЗО-4. Уточняли по Суровикину. Нет его", — говорится в публикации.Мельников выразил удивление, что украинский журналист Анатолий Шарий и телеграм-каналы продолжают утверждать обратное.Он также подчеркнул, что не может подтвердить или опровергнуть сообщения о пребывании Суровикина в Одинцовском районе, так как это зона ответственности ОНК Московской области."Вряд ли он там, да и вообще в каком-либо месте принудительного содержания (данный факт очень сложно скрыть)", — заключил Мельников. В конце июня он уже опровергал домыслы британской газеты Financial Times, которая утверждала, что Суровикина якобы содержат в столичном СИЗО "Лефортово".Спекуляции вокруг фигуры генерала начались после того, как некоторые СМИ написали, что он якобы знал о планах Евгения Пригожина устроить мятеж. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобных "пересудов" будет еще много. Вопрос о местонахождении Суровикина представитель Кремля переадресовал Минобороны.

https://ria.ru/20230628/peskov-1880890968.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей суровикин, сизо-6, матросская тишина, москва, алексей мельников