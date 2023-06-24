https://ria.ru/20230624/putin-1880136483.html

Путин: власти не дадут повториться расколу в России

Путин: власти не дадут повториться расколу в России - РИА Новости, 24.06.2023

Путин: власти не дадут повториться расколу в России

Власти не дадут повториться расколу в России и защитят народ, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:17

2023-06-24T10:17

2023-06-24T10:40

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Власти не дадут повториться расколу в России и защитят народ, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.Президент напомнил об ударе, который был нанесён по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну."Мы не дадим этому повториться, защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз", - подчеркнул Путин.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.Полный текст обращения президента к россиянам >>

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владимир путин, россия