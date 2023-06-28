https://ria.ru/20230628/peskov-1880890968.html

Песков прокомментировал негативные публикации о Суровикине

Песков прокомментировал негативные публикации о Суровикине - РИА Новости, 28.06.2023

Песков прокомментировал негативные публикации о Суровикине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя негативные публикации о замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерале армии... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:44

2023-06-28T13:44

2023-06-28T16:01

россия

белоруссия

ростов-на-дону

дмитрий песков

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр лукашенко

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя негативные публикации о замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерале армии Сергее Суровикине в свете событий 24 июня, отметил, что будет еще много спекуляций и пересудов, и предположил, что это один из таких примеров. "Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что генерал Суровикин якобы знал о планах Евгения Пригожина начать мятеж. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880887869.html

https://ria.ru/20230627/politika-1880682888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, ростов-на-дону, дмитрий песков, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр лукашенко