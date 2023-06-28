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Песков прокомментировал негативные публикации о Суровикине - РИА Новости, 28.06.2023
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13:44 28.06.2023 (обновлено: 16:01 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/peskov-1880890968.html
Песков прокомментировал негативные публикации о Суровикине
Песков прокомментировал негативные публикации о Суровикине - РИА Новости, 28.06.2023
Песков прокомментировал негативные публикации о Суровикине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя негативные публикации о замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерале армии... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:44
2023-06-28T16:01
россия
белоруссия
ростов-на-дону
дмитрий песков
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр лукашенко
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя негативные публикации о замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерале армии Сергее Суровикине в свете событий 24 июня, отметил, что будет еще много спекуляций и пересудов, и предположил, что это один из таких примеров. "Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что генерал Суровикин якобы знал о планах Евгения Пригожина начать мятеж. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880887869.html
https://ria.ru/20230627/politika-1880682888.html
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россия, белоруссия, ростов-на-дону, дмитрий песков, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Дмитрий Песков, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Александр Лукашенко
Песков прокомментировал негативные публикации о Суровикине

Песков назвал спекуляциями сообщения СМИ о том, что Суровикин заранее знал о мятеже

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя негативные публикации о замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерале армии Сергее Суровикине в свете событий 24 июня, отметил, что будет еще много спекуляций и пересудов, и предположил, что это один из таких примеров.
"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что генерал Суровикин якобы знал о планах Евгения Пригожина начать мятеж.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Песков прокомментировал заявления Лукашенко о событиях 24 июня
Вчера, 13:33
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Песков заявил о консолидации общества и политики
27 июня, 12:47
 
РоссияБелоруссияРостов-на-ДонуДмитрий ПесковЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр Лукашенко
 
 
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