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В Ростове-на-Дону перекрыли проезд к штабу ЮВО

В Ростове-на-Дону перекрыли проезд к штабу ЮВО - РИА Новости, 24.06.2023

В Ростове-на-Дону перекрыли проезд к штабу ЮВО

Проезд к Буденновскому проспекту в Ростове-на-Дону перекрыт вооруженными людьми в военной форме без опознавательных знаков, также заблокирован пеший проход по... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:32

2023-06-24T10:32

2023-06-24T10:56

россия

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Проезд к Буденновскому проспекту в Ростове-на-Дону перекрыт вооруженными людьми в военной форме без опознавательных знаков, также заблокирован пеший проход по Пушкинской улице, где расположен штаб ЮВО, передает корреспондент РИА Новости. В ночь с пятницы на субботу проехать в центр Ростова-на-Дону не получилось, при подъезде к центру стоял пост ГИБДД, разворачивали все машины. Около 8 утра субботы дороги были открыты, в центр города можно было проехать на личном автомобиле. Пробок утром в субботу в городе нет, проблем с парковкой тоже, движение не затруднено, автомобилей в центре очень мало. Людей на улицах не очень много, некоторые выходят на Буденновский проспект и Пушкинскую улица снимать военную технику около штаба ЮВО. Некоторые местные жители собирали вещи, садились в автомобили и уезжали. Как передает корреспондент РИА Новости, проезд на Буденновский проспект с Ворошиловского проспекта ограничен по трем улицам - там стоят вооруженные люди, которые не пропускают автомобили. Пеший проход также заблокирован по Пушкинской улице, где расположен штаб ЮВО. Туда не пропускают даже пешеходов. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем. Путин в обращении к россиянам в субботу назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он отметил, что ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, фактически заблокирована работа органов управления, но будут предприняты действия по стабилизации.

https://ria.ru/20230624/mery-1880139678.html

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россия, ростов-на-дону, происшествия