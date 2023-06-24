Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону перекрыли проезд к штабу ЮВО - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 24.06.2023 (обновлено: 10:56 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/proezd-1880140998.html
В Ростове-на-Дону перекрыли проезд к штабу ЮВО
В Ростове-на-Дону перекрыли проезд к штабу ЮВО - РИА Новости, 24.06.2023
В Ростове-на-Дону перекрыли проезд к штабу ЮВО
Проезд к Буденновскому проспекту в Ростове-на-Дону перекрыт вооруженными людьми в военной форме без опознавательных знаков, также заблокирован пеший проход по... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:32
2023-06-24T10:56
россия
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880145470_0:203:3078:1934_1920x0_80_0_0_120836bc194b992198ea169820351061.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Проезд к Буденновскому проспекту в Ростове-на-Дону перекрыт вооруженными людьми в военной форме без опознавательных знаков, также заблокирован пеший проход по Пушкинской улице, где расположен штаб ЮВО, передает корреспондент РИА Новости. В ночь с пятницы на субботу проехать в центр Ростова-на-Дону не получилось, при подъезде к центру стоял пост ГИБДД, разворачивали все машины. Около 8 утра субботы дороги были открыты, в центр города можно было проехать на личном автомобиле. Пробок утром в субботу в городе нет, проблем с парковкой тоже, движение не затруднено, автомобилей в центре очень мало. Людей на улицах не очень много, некоторые выходят на Буденновский проспект и Пушкинскую улица снимать военную технику около штаба ЮВО. Некоторые местные жители собирали вещи, садились в автомобили и уезжали. Как передает корреспондент РИА Новости, проезд на Буденновский проспект с Ворошиловского проспекта ограничен по трем улицам - там стоят вооруженные люди, которые не пропускают автомобили. Пеший проход также заблокирован по Пушкинской улице, где расположен штаб ЮВО. Туда не пропускают даже пешеходов. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем. Путин в обращении к россиянам в субботу назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он отметил, что ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, фактически заблокирована работа органов управления, но будут предприняты действия по стабилизации.
https://ria.ru/20230624/mery-1880139678.html
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880145470_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_fd87e6d0cb56924bea0c571c31329537.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ростов-на-дону, происшествия
Россия, Ростов-на-Дону, Происшествия
В Ростове-на-Дону перекрыли проезд к штабу ЮВО

Проезд к штабу ЮВО в Ростове-на-Дону перекрыт вооруженными людьми в форме

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоенные на улице Ростова-на-Дону
Военные на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Военные на улице Ростова-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Проезд к Буденновскому проспекту в Ростове-на-Дону перекрыт вооруженными людьми в военной форме без опознавательных знаков, также заблокирован пеший проход по Пушкинской улице, где расположен штаб ЮВО, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь с пятницы на субботу проехать в центр Ростова-на-Дону не получилось, при подъезде к центру стоял пост ГИБДД, разворачивали все машины. Около 8 утра субботы дороги были открыты, в центр города можно было проехать на личном автомобиле.
Пробок утром в субботу в городе нет, проблем с парковкой тоже, движение не затруднено, автомобилей в центре очень мало.
Людей на улицах не очень много, некоторые выходят на Буденновский проспект и Пушкинскую улица снимать военную технику около штаба ЮВО. Некоторые местные жители собирали вещи, садились в автомобили и уезжали.
Как передает корреспондент РИА Новости, проезд на Буденновский проспект с Ворошиловского проспекта ограничен по трем улицам - там стоят вооруженные люди, которые не пропускают автомобили. Пеший проход также заблокирован по Пушкинской улице, где расположен штаб ЮВО. Туда не пропускают даже пешеходов.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.
Путин в обращении к россиянам в субботу назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он отметил, что ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, фактически заблокирована работа органов управления, но будут предприняты действия по стабилизации.
Не дадим сейчас развалить страну – глава Курской области обратился к гражданам РФ
В Курской области усилили меры безопасности
Вчера, 10:25
 
РоссияРостов-на-ДонуПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала