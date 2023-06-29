https://ria.ru/20230629/peskov-1881121916.html

Песков переадресовал вопросы о Суровикине в Минобороны

Песков переадресовал вопросы о Суровикине в Минобороны - РИА Новости, 29.06.2023

Песков переадресовал вопросы о Суровикине в Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о местонахождении замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерале... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:23

2023-06-29T13:23

2023-06-29T13:35

россия

белоруссия

ростов-на-дону

евгений пригожин

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сергей суровикин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о местонахождении замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерале армии Сергее Суровикине, рекомендовал обращаться в минобороны, отметив, что президент России Владимир Путин - верховный главнокомандующий и работает с министром обороны и начальником Генштаба. "Нет, к сожалению, нет, это я рекомендую вам обращаться в министерство обороны, это прерогатива министерства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли отстранен Суровикин. На вопрос, известно ли, где Суровикин сейчас и могут ли в Кремле подтвердить сообщения об аресте, подчеркнул, что нечего сказать к тому, что уже сказано по этой теме. "Здесь речь идет, он верховный главнокомандующий и он работает с министром обороны, с начальником генштаба. Что касается уже структурных всех подразделений внутри министерства - это я вас прошу обращаться к министерству", - сказал Песков, отвечая на вопрос, продолжает ли президент доверять генералу Суровикину. На вопрос журналистов о том, считает ли Кремль необходимым снимать с должностей силовиков и военных, которые общались с Пригожиным или у которых были с ним какие-то связи, пресс-секретарь главы государства ответил: "Здесь абсолютно это не в моей прерогативе вопрос. По этой теме мне больше нечего сказать".Ранее Песков, комментируя негативные публикации о замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерале армии Сергее Суровикине в свете событий 24 июня, отметил, что будет еще много спекуляций и пересудов, и предположил, что это один из таких примеров.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230628/peskov-1880890968.html

https://ria.ru/20230111/naznacheniya-1844224728.html

россия

белоруссия

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей суровикин, безопасность