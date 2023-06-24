https://ria.ru/20230624/kuban-1880125587.html

Обстановка на Кубани остается под контролем, сообщил оперштаб

Обстановка на Кубани остается под контролем, сообщил оперштаб - РИА Новости, 24.06.2023

Обстановка на Кубани остается под контролем, сообщил оперштаб

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в телеграм-канале, что по состоянию на утро субботы ситуация в регионе остаётся спокойной, дополнительных мер... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T08:37

2023-06-24T08:37

2023-06-24T08:37

россия

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в телеграм-канале, что по состоянию на утро субботы ситуация в регионе остаётся спокойной, дополнительных мер безопасности не вводилось. "По состоянию на 8.00 в Краснодарском крае все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По информации правоохранительных органов и оперативных служб городов и районов, дополнительных мер безопасности не вводилось. Все службы и ведомства оперативно обмениваются межрегиональной информацией, держат ситуацию контроле. В Краснодарском крае она остается спокойной", - сообщается оперштаба. Власти региона отмечают, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется множество фейков от ЦИПсО Украины, а также публикуются непроверенные и провокационные сообщения. Правоохранительные органы предупреждают, что за совершение противоправных действий предусмотрена уголовная и административная ответственность, добавляют в оперштабе. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.

https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880124412.html

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россия, краснодарский край, происшествия