Обстановка на Кубани остается под контролем, сообщил оперштаб
Оперштаб: обстановка на Кубани остается под контролем, дополнительных мер не вводилось
Вид на центр Краснодара. Архивное фото
КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в телеграм-канале, что по состоянию на утро субботы ситуация в регионе остаётся спокойной, дополнительных мер безопасности не вводилось.
"По состоянию на 8.00 в Краснодарском крае все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По информации правоохранительных органов и оперативных служб городов и районов, дополнительных мер безопасности не вводилось. Все службы и ведомства оперативно обмениваются межрегиональной информацией, держат ситуацию контроле. В Краснодарском крае она остается спокойной", - сообщается оперштаба.
Власти региона отмечают, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется множество фейков от ЦИПсО Украины, а также публикуются непроверенные и провокационные сообщения.
Правоохранительные органы предупреждают, что за совершение противоправных действий предусмотрена уголовная и административная ответственность, добавляют в оперштабе.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.
В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.