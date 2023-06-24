https://ria.ru/20230624/zabaykale-1880124251.html

Глава Забайкалья призвал жителей соблюдать спокойствие

Глава Забайкалья призвал жителей соблюдать спокойствие - РИА Новости, 24.06.2023

Глава Забайкалья призвал жителей соблюдать спокойствие

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал видео и призвал жителей региона сохранять спокойствие в связи с... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T08:25

2023-06-24T08:25

2023-06-24T08:25

забайкальский край

россия

происшествия

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ЧИТА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал видео и призвал жителей региона сохранять спокойствие в связи с поступающей информацией. По его словам, "со вчерашнего дня поступает информация о совершенно недопустимой, тем более в это время ситуации" с "Вагнером" и министерством обороны. "Хочу призвать всех забайкальцев сохранять спокойствие, соответствующим органам принимать всё необходимое для его обеспечения, каждому службе, предприятию, человеку всё делать, для того, чтобы были соблюдены все меры безопасности и, безусловно, была обеспечена жизнь края", - сказал Осипов. "Всё будет в порядке", - заявил губернатор. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.

https://ria.ru/20230624/rostov-1880122148.html

https://ria.ru/20230624/trassa-1880121650.html

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забайкальский край, россия, происшествия