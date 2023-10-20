https://ria.ru/20231020/vks-1904263354.html

Генерал-полковника Афзалова назначили главкомом ВКС, сообщил источник

Генерал-полковника Афзалова назначили главкомом ВКС, сообщил источник - РИА Новости, 21.10.2023

Генерал-полковника Афзалова назначили главкомом ВКС, сообщил источник

Генерал-полковника Виктора Афзалова назначили главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-20T21:36

2023-10-20T21:36

2023-10-21T07:34

россия

сергей суровикин

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791663332_1:0:1121:630_1920x0_80_0_0_185205c2460c021416760011c5ed7f49.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Генерал-полковника Виктора Афзалова назначили главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим ВКС. До назначения он был временно исполняющим обязанности на этой должности", — сказал собеседник агентства.До Афзалова главкомом этого вида войск был генерал армии Сергей Суровикин.Генерал-полковник Виктор Афзалов — выпускник Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны. В 2000 году окончил Военный университет ПВО, в 2010-м — Военную академию Генштаба. Прошел должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба — первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В июле 2017 года его назначили командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, в августе 2018-го получил должность начальника главного штаба ВКС России.

https://ria.ru/20231019/sklady-1903960240.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей суровикин, воздушно-космические силы россии