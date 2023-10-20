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Генерал-полковника Афзалова назначили главкомом ВКС, сообщил источник - РИА Новости, 21.10.2023
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21:36 20.10.2023 (обновлено: 07:34 21.10.2023)
https://ria.ru/20231020/vks-1904263354.html
Генерал-полковника Афзалова назначили главкомом ВКС, сообщил источник
Генерал-полковника Афзалова назначили главкомом ВКС, сообщил источник - РИА Новости, 21.10.2023
Генерал-полковника Афзалова назначили главкомом ВКС, сообщил источник
Генерал-полковника Виктора Афзалова назначили главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-20T21:36
2023-10-21T07:34
россия
сергей суровикин
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Генерал-полковника Виктора Афзалова назначили главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим ВКС. До назначения он был временно исполняющим обязанности на этой должности", — сказал собеседник агентства.До Афзалова главкомом этого вида войск был генерал армии Сергей Суровикин.Генерал-полковник Виктор Афзалов — выпускник Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны. В 2000 году окончил Военный университет ПВО, в 2010-м — Военную академию Генштаба. Прошел должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба — первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В июле 2017 года его назначили командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, в августе 2018-го получил должность начальника главного штаба ВКС России.
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россия, сергей суровикин, воздушно-космические силы россии
Россия, Сергей Суровикин, Воздушно-космические силы России
Генерал-полковника Афзалова назначили главкомом ВКС, сообщил источник

Генерал Афзалов стал главкомом ВКС

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВКС России
ВКС России - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Генерал-полковника Виктора Афзалова назначили главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим ВКС. До назначения он был временно исполняющим обязанности на этой должности", — сказал собеседник агентства.
До Афзалова главкомом этого вида войск был генерал армии Сергей Суровикин.
Генерал-полковник Виктор Афзалов — выпускник Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны. В 2000 году окончил Военный университет ПВО, в 2010-м — Военную академию Генштаба. Прошел должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба — первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В июле 2017 года его назначили командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, в августе 2018-го получил должность начальника главного штаба ВКС России.
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