https://ria.ru/20230624/putin-1880137263.html

Непомерные амбиции привели к измене России, заявил Путин

Непомерные амбиции привели к измене России, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2023

Непомерные амбиции привели к измене России, заявил Путин

Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене России и народу, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:10

2023-06-24T10:10

2023-06-24T13:48

россия

владимир путин

евгений пригожин

сергей суровикин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

москва

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене России и народу, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении."Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства, а то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране и своему народу и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер", - сказал Путин.Полный текст обращения президента к россиянам >>Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, введен дополнительный контроль на дорогах. Он также отметил, что возможно ограничение проведения массовых мероприятий.

https://ria.ru/20230624/putin-1880136705.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, евгений пригожин, сергей суровикин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, безопасность, попытка вооруженного мятежа