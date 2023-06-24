https://ria.ru/20230624/rostov-1880117309.html

В центре Ростова сохраняется спокойная обстановка

В центре Ростова сохраняется спокойная обстановка - РИА Новости, 24.06.2023

В центре Ростова сохраняется спокойная обстановка

Обстановка в центре Ростова-на-Дону спокойная, полиция перекрыла несколько участков улиц, движение автомобилей в целом обычное для ночи, передает корреспондент... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T04:10

2023-06-24T04:10

2023-06-24T10:48

россия

ростов-на-дону

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в центре Ростова-на-Дону спокойная, полиция перекрыла несколько участков улиц, движение автомобилей в целом обычное для ночи, передает корреспондент РИА Новости, побывавший на этих улицах. Перекрыто движение по одной стороне на проспекте Буденновском, а также на части улицы Пушкинская. В том районе корреспондент РИА Новости встретил один БТР, один бронеавтомобиль "Патруль-А", один бронированный внедорожник "Тигр-М" и несколько бойцов с автоматами. Движение автомобилей в центре Ростова-на-Дону - обычное для ночного времени, людей на улицах немного, но они есть. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.

https://ria.ru/20230624/moskva-1880115677.html

россия

ростов-на-дону

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россия, ростов-на-дону, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность