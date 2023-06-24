В центре Ростова сохраняется спокойная обстановка
В центре Ростова-на-Дону остается спокойная обстановка, перекрытия лишь частичные
Военная техника на улице Ростова-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в центре Ростова-на-Дону спокойная, полиция перекрыла несколько участков улиц, движение автомобилей в целом обычное для ночи, передает корреспондент РИА Новости, побывавший на этих улицах.
Перекрыто движение по одной стороне на проспекте Буденновском, а также на части улицы Пушкинская.
В том районе корреспондент РИА Новости встретил один БТР, один бронеавтомобиль "Патруль-А", один бронированный внедорожник "Тигр-М" и несколько бойцов с автоматами.
Движение автомобилей в центре Ростова-на-Дону - обычное для ночного времени, людей на улицах немного, но они есть.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.
В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.