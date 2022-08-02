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ЧП и аварии на судостроительных заводах и верфях в России в 2015-2022 годах

ЧП и аварии на судостроительных заводах и верфях в России в 2015-2022 годах - РИА Новости, 02.08.2022

ЧП и аварии на судостроительных заводах и верфях в России в 2015-2022 годах

в Санкт-Петербурге на судозаводе "Адмиралтейские верфи" загорелся строящийся рыболовный траулер. Пожар тушат, площадь уточняется. Пострадавших нет. Все... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:16

2022-08-02T14:16

2022-08-02T14:16

справки

санкт-петербург

мурманск

уфа

северная верфь

объединенная судостроительная корпорация

адмиралтейские верфи

происшествия

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20222 августа в Санкт-Петербурге на судозаводе "Адмиралтейские верфи" загорелся строящийся рыболовный траулер. Пожар тушат, площадь уточняется. Пострадавших нет. Все работники выведены. 20 июля на территории судоремонтно-судостроительного завода в Уфе (Башкирия) загорелся мусор. Пожар на площади 40 квадратных метров был ликвидирован. Пострадавших не было. 17 мая стало известно, что на первой атомной подводной лодке "Ленинский комсомол" в ремонтном доке Кронштадта в Санкт-Петербурге возник пожар. Возгорание произошло при огневых работах в ходе реставрации советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которую готовили к установке в будущем музее военно-морской славы. Никто не пострадал. 27 марта в Саратовской области на территории ООО "Балаковский судостроительно-судоремонтный завод" произошел пожар в трюме ремонтной баржи. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, пострадавших нет.20 февраля произошел пожар на частном очистном судне, находившемся на причале судоремонтного завода в Находке (Приморский край). Пострадало два человека – персонал судна, один человек эвакуировался самостоятельно. Огнем было повреждено помещение грузового танка на площади 10 квадратных метров. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, пожар произошел в ходе ремонта топливных баков. Разлива нефтепродуктов нет. 24 января произошло возгорание в трюме судна в акватории, прилегающей к судоремонтному заводу ОАО "Моряк", земснаряда "Кубань-2", принадлежащего Азовскому бассейновому филиалу ФГУП "Росморпорт". Выгорело 100 квадратных метров, никто не пострадал. 202117 декабря на заводе "Северная Верфь" в Санкт-Петербурге загорелось строящееся военное судно. По информации представителя экстренных служб, пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета "Проворный". Сообщалось о трех пострадавших, в том числе двух сотрудниках МЧС. Как уточнили на "Северной верфи", повреждения получила надстройка судна, общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 23:00 18 декабря. С огнем боролись 168 человек и 42 единицы техники. 30 марта на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" опрокинулся строящийся рыболовецкий траулер "Скорпион". Когда начался крен, рабочие покинули траулер – на борту находилось 80 человек. В результате ЧП два человека погибли, еще двое были госпитализированы с переломами ребер. 202018 ноября в Благовещенске Амурской области в цехе судостроительного завода имени Октябрьской революции произошло воспламенение паров растворителя при работах по зачистке корпуса малого рыболовецкого судна к покраске. Трое рабочих получили ожоги различной степени тяжести, один из них позже скончался в больнице.12 мая три человека пострадали при взрыве газового баллона на судостроительном предприятии "Восточная верфь" во Владивостоке.201912 декабря произошло возгорание в первом энергоблоке на авианосце "Адмирал Кузнецов", находившемся на ремонте в Мурманске. Пожар начался в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо. Огонь тушили без малого сутки, погибли два человека, более десяти пострадали. Ущерб от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" составил 500 миллионов рублей. Авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов" в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалисты предприятия осуществляли его плановый ремонт.8 ноября пожар произошел в ангаре с запчастями на территории Хабаровского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Общая площадь горения составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет.28 августа в Нижнем Новгороде произошло возгорание на строящемся сухогрузе на заводе "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Оно возникло в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Погибли два работника судоверфи, еще один получил ожоги около 90% тела и позже скончался в больнице.16 июля произошло возгорание газа из ацетиленового баллона в одном из цехов Балтийского судостроительного завода. Баллон находился в спайке из 16 штук. К ликвидации возгорания были привлечены шесть единиц техники и 32 человека личного состава. Пострадавших и погибших нет.17 мая на территории ООО "Жатайский судоремонтно-судостроительный завод" в Якутии произошел взрыв. В процессе выпаривания свай воспламенился один из котлов. В результате один из работников погиб, двое пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение.201827 ноября в Санкт-Петербурге на строящемся на "Адмиралтейской верфи" дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" произошел пожар. Пострадал один человек, который получил ожог рук и частей тела. В результате пожара были повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование, что причинило ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей.В ночь на 30 октября в Мурманске на 82-м судоремонтном заводе при проведении операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока оставил дыру размерами четыре на пять метров, а также 52 повреждения на палубе и корпусе авианосца. При ЧП были эвакуированы 71 человек. Пострадали четыре человека, один из них позже скончался в больнице. Еще один человек пропал без вести.11 апреля в Санкт-Петербурге на территории судостроительного завода "Алмаз" при строительстве корабля в дизельно-генераторном отсеке произошел взрыв газовоздушной смеси. Один человек погиб, 11 пострадали.14 февраля в Приморье на судостроительном заводе "Звезда" из буровой установки с высоты 3-4 метров выпал рабочий. В результате происшествия он погиб20176 февраля в Марий Эл на территории судостроительно-ремонтного завода на Волге произошел пожар на неэксплуатируемом круизном теплоходе. Площадь возгорания составила около 450 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.20165 октября в Звениговском районе Марий Эл на судостроительном заводе произошло ЧП. При проведении ремонта затонул трехпалубный круизный теплоход "Князь Донской", он ушел под воду на глубину одной палубы. В результате происшествия произошел разлив около 50 килограммов нефтепродуктов. Никто не пострадал.15 марта в Мурманске на 35-м судоремонтном заводе АО "ЦС "Звездочка" произошла авария на трансформаторной подстанции. В результате происшествия было частично отключено электроснабжение на заводе, без света также остались двенадцать домов.201529 декабря на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге на строящемся для ВМФ РФ судне тылового обеспечения "Эльбрус" (проект 23120) возник пожар, но он был оперативно потушен. Погибших и пострадавших не было.7 декабря на петербургском предприятии "Северная верфь" на ремонтируемом военном корабле ВМС Алжира прогремел взрыв во время сварочных работ. Как сообщали в ГУМЧС по Петербургу, один человек погиб и трое пострадали.7 апреля начался пожар на атомной подлодке "Орел", находящейся на ремонте в доке завода "Звездочка" (Архангельская область). Огонь удалось потушить, лишь после затопления водой дока. Причиной возгорания стало проведение огневых работ. Ядерное топливо и вооружение из подлодки были выгружены еще до начала ремонта. В результате инцидента никто не пострадал.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, санкт-петербург, мурманск, уфа, северная верфь, объединенная судостроительная корпорация, адмиралтейские верфи, происшествия