На судостроительном заводе в Хабаровске произошел пожар

ХАБАРОВСК, 8 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в ангаре с запчастями на территории Хабаровского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), пострадавших нет, сообщает управление МЧС по Хабаровскому краю в пятницу.