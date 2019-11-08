На судостроительном заводе в Хабаровске произошел пожар

ХАБАРОВСК, 8 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в ангаре с запчастями на территории Хабаровского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), пострадавших нет, сообщает управление МЧС по Хабаровскому краю в пятницу.
Сообщение о возгорании поступило вечером в четверг.
"В отдельно стоящем одноэтажном металлическом ангаре горел утеплитель в бытовом помещении. Внутри склада хранились запчасти для маломерных судов… В 00.10 пятницы (17.10 четверга мск) пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится вы сообщении.
К тушению привлекались 37 пожарных и 12 единиц техники.