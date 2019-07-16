Сотрудники МЧС локализовали пожар на Балтийском судостроительном заводе

В 15.11 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о возгорании на территории Балтийского судостроительного завода по адресу: Косая линия, 16. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова спустя 10 минут. После прибытия на место происшествия было установлено, что в одном из цехов происходило горение газа из ацетиленового баллона в спайке из 16 штук.