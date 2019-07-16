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РИА Новости

Сотрудники МЧС локализовали пожар на Балтийском судостроительном заводе

Вчера, 16:34
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС локализовали пожар на Балтийском судостроительном заводе, где произошло возгорание газа из ацетиленового баллона, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
В 15.11 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о возгорании на территории Балтийского судостроительного завода по адресу: Косая линия, 16. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова спустя 10 минут. После прибытия на место происшествия было установлено, что в одном из цехов происходило горение газа из ацетиленового баллона в спайке из 16 штук.
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"В 15.38 пожар был локализован", - сказано в сообщении.
Пострадавших и погибших нет. К ликвидации возгорания были привлечены шесть единиц техники и 32 человека личного состава.
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МЧССанкт-ПетербургПроисшествия
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