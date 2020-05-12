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2020-05-12T08:04
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Во Владивостоке три человека пострадали при взрыве баллона на верфи
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РИА Новости

Во Владивостоке три человека пострадали при взрыве баллона на верфи

08:04 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве газового баллона на судостроительном предприятии "Восточная верфь" во Владивостоке, сообщил РИА Новости техинспектор Федерации профсоюзов Приморского края Валерий Онисенков.
"Сообщили о трех пострадавших… при взрыве газового баллона", - сказал собеседник агентства.
Как сообщается в официальной сводке мониторинга Федерации профсоюзов Приморья, "из-за взрыва ацетиленового баллона на территории судостроительного предприятии "Восточная верфь" ожоги получили трое сборщиков - 29-ти, 44-х и 55-ти лет".
На предприятии инцидент не комментируют. Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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АО "Восточная верфь" во Владивостоке строит серийные катера для Военно-морского флота, сторожевые корабли для береговой охраны пограничной службы ФСБ России, а также малые и средние рыболовецкие суда.
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Восточная верфьВладивостокПриморский крайПроисшествия
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