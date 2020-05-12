Во Владивостоке три человека пострадали при взрыве баллона на верфи

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве газового баллона на судостроительном предприятии " Три человека пострадали при взрыве газового баллона на судостроительном предприятии " Восточная верфь " во Владивостоке , сообщил РИА Новости техинспектор Федерации профсоюзов Приморского края Валерий Онисенков.

"Сообщили о трех пострадавших… при взрыве газового баллона", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается в официальной сводке мониторинга Федерации профсоюзов Приморья, "из-за взрыва ацетиленового баллона на территории судостроительного предприятии "Восточная верфь" ожоги получили трое сборщиков - 29-ти, 44-х и 55-ти лет".

На предприятии инцидент не комментируют. Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.