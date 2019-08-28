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РИА Новости

Семьи погибших на пожаре на заводе "Красное Сормово" получат компенсации

10:50 28.08.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Родственникам погибших и пострадавшему в результате пожара на строящемся сухогрузе в Нижнем Новгороде на заводе "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) выплатят компенсации, сообщили РИА Новости в пресс-службе судостроительного предприятия.
Возгорание произошло утром в среду на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Пострадало три работника судоверфи, двое из которых погибли, сообщали агентству ранее представители "Красного Сормово".
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"Родственникам погибших и пострадавшему в результате несчастного случая будут выплачены денежные компенсации", - сообщили в пресс-службе завода.
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