Семьи погибших на пожаре на заводе "Красное Сормово" получат компенсации

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Родственникам погибших и пострадавшему в результате пожара на строящемся сухогрузе в Нижнем Новгороде на заводе "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) выплатят компенсации, сообщили РИА Новости в пресс-службе судостроительного предприятия.

Возгорание произошло утром в среду на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Пострадало три работника судоверфи, двое из которых погибли, сообщали агентству ранее представители "Красного Сормово".