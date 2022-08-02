https://ria.ru/20220802/pozhar-1806618079.html

На Адмиралтейских верфях в Петербурге загорелся строящийся траулер

На Адмиралтейских верфях в Петербурге загорелся строящийся траулер - РИА Новости, 02.08.2022

На Адмиралтейских верфях в Петербурге загорелся строящийся траулер

Строящийся рыболовный траулер загорелся на судозаводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:16

2022-08-02T12:16

2022-08-02T13:51

происшествия

санкт-петербург

адмиралтейские верфи

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Строящийся рыболовный траулер загорелся на судозаводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия."Горит один из строящихся рыболовных траулеров. Экстренные службы на месте", — сказала собеседница агентства.В пресс-службе не уточнили площадь возгорания и его причины.

https://ria.ru/20220801/sud-1806547888.html

санкт-петербург

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, адмиралтейские верфи