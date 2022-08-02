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На Адмиралтейских верфях в Петербурге загорелся строящийся траулер - РИА Новости, 02.08.2022
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На Адмиралтейских верфях в Петербурге загорелся строящийся траулер
На Адмиралтейских верфях в Петербурге загорелся строящийся траулер - РИА Новости, 02.08.2022
На Адмиралтейских верфях в Петербурге загорелся строящийся траулер
Строящийся рыболовный траулер загорелся на судозаводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:16
2022-08-02T13:51
происшествия
санкт-петербург
адмиралтейские верфи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Строящийся рыболовный траулер загорелся на судозаводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия."Горит один из строящихся рыболовных траулеров. Экстренные службы на месте", — сказала собеседница агентства.В пресс-службе не уточнили площадь возгорания и его причины.
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происшествия, санкт-петербург, адмиралтейские верфи
12:16 02.08.2022 (обновлено: 13:51 02.08.2022)
 
На Адмиралтейских верфях в Петербурге загорелся строящийся траулер

На Адмиралтейских верфях в Петербурге загорелся строящийся рыболовный траулер

© РИА Новости / Илья ПиталевПроверка пожарного гидранта
Проверка пожарного гидранта - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Проверка пожарного гидранта. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Строящийся рыболовный траулер загорелся на судозаводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"Горит один из строящихся рыболовных траулеров. Экстренные службы на месте", — сказала собеседница агентства.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 23:12
Суд не стал арестовывать инспектора по делу о пожаре в хостеле в Москве
В пресс-службе не уточнили площадь возгорания и его причины.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургАдмиралтейские верфи
 
 
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