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На Адмиралтейских верфях в Петербурге загорелся строящийся траулер
На Адмиралтейских верфях в Петербурге загорелся строящийся траулер - РИА Новости, 02.08.2022
На Адмиралтейских верфях в Петербурге загорелся строящийся траулер
Строящийся рыболовный траулер загорелся на судозаводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:16
2022-08-02T12:16
2022-08-02T13:51
происшествия
санкт-петербург
адмиралтейские верфи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Строящийся рыболовный траулер загорелся на судозаводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия."Горит один из строящихся рыболовных траулеров. Экстренные службы на месте", — сказала собеседница агентства.В пресс-службе не уточнили площадь возгорания и его причины.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, адмиралтейские верфи
12:16 02.08.2022 (обновлено: 13:51 02.08.2022)
На Адмиралтейских верфях в Петербурге загорелся строящийся траулер
На Адмиралтейских верфях в Петербурге загорелся строящийся рыболовный траулер