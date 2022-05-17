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Пожар на советской подлодке "Ленинский комсомол" в Кронштадте потушили - РИА Новости, 17.05.2022
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Пожар на советской подлодке "Ленинский комсомол" в Кронштадте потушили
Пожар на советской подлодке "Ленинский комсомол" в Кронштадте потушили - РИА Новости, 17.05.2022
Пожар на советской подлодке "Ленинский комсомол" в Кронштадте потушили
Пожар на первой атомной подводной лодке "Ленинский комсомол" в ремонтном доке Кронштадта потушен, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:55
2022-05-17T10:55
происшествия
кронштадт
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожар на первой атомной подводной лодке "Ленинский комсомол" в ремонтном доке Кронштадта потушен, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Возгорание произошло при огневых работах в ходе реставрации первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которую готовят к установке в будущем музее военно-морской славы, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Кронштадтского морского завода."Объявлена ликвидация возгорания на АПЛ "Ленинский комсомол", пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что возгорание произошло в результате сварочных работ в доке.
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происшествия, кронштадт, ленинградская область
10:55 17.05.2022
 
Пожар на советской подлодке "Ленинский комсомол" в Кронштадте потушили

Пожар на советской подлодке "Ленинский комсомол" в Кронштадте потушили, никто не пострадал

© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
Атомная подводная лодка К-3 Ленинский комсомол в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Валентин Егоршин
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожар на первой атомной подводной лодке "Ленинский комсомол" в ремонтном доке Кронштадта потушен, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Возгорание произошло при огневых работах в ходе реставрации первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которую готовят к установке в будущем музее военно-морской славы, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Кронштадтского морского завода.
"Объявлена ликвидация возгорания на АПЛ "Ленинский комсомол", пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что возгорание произошло в результате сварочных работ в доке.
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