https://ria.ru/20220517/pozhar-1788960271.html

Пожар на советской подлодке "Ленинский комсомол" в Кронштадте потушили

Пожар на советской подлодке "Ленинский комсомол" в Кронштадте потушили - РИА Новости, 17.05.2022

Пожар на советской подлодке "Ленинский комсомол" в Кронштадте потушили

Пожар на первой атомной подводной лодке "Ленинский комсомол" в ремонтном доке Кронштадта потушен, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:55

2022-05-17T10:55

2022-05-17T10:55

происшествия

кронштадт

ленинградская область

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожар на первой атомной подводной лодке "Ленинский комсомол" в ремонтном доке Кронштадта потушен, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Возгорание произошло при огневых работах в ходе реставрации первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которую готовят к установке в будущем музее военно-морской славы, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Кронштадтского морского завода."Объявлена ликвидация возгорания на АПЛ "Ленинский комсомол", пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что возгорание произошло в результате сварочных работ в доке.

https://ria.ru/20190930/1559215939.html

кронштадт

ленинградская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кронштадт, ленинградская область