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Пожар на советской подлодке "Ленинский комсомол" в Кронштадте потушили
Пожар на советской подлодке "Ленинский комсомол" в Кронштадте потушили - РИА Новости, 17.05.2022
Пожар на советской подлодке "Ленинский комсомол" в Кронштадте потушили
Пожар на первой атомной подводной лодке "Ленинский комсомол" в ремонтном доке Кронштадта потушен, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:55
2022-05-17T10:55
2022-05-17T10:55
происшествия
кронштадт
ленинградская область
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожар на первой атомной подводной лодке "Ленинский комсомол" в ремонтном доке Кронштадта потушен, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Возгорание произошло при огневых работах в ходе реставрации первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которую готовят к установке в будущем музее военно-морской славы, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Кронштадтского морского завода."Объявлена ликвидация возгорания на АПЛ "Ленинский комсомол", пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что возгорание произошло в результате сварочных работ в доке.
https://ria.ru/20190930/1559215939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кронштадт, ленинградская область
Пожар на советской подлодке "Ленинский комсомол" в Кронштадте потушили
Пожар на советской подлодке "Ленинский комсомол" в Кронштадте потушили, никто не пострадал
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожар на первой атомной подводной лодке "Ленинский комсомол" в ремонтном доке Кронштадта потушен, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Возгорание произошло при огневых работах в ходе реставрации первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которую готовят к установке в будущем музее военно-морской славы, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Кронштадтского морского завода.
"Объявлена ликвидация возгорания на АПЛ "Ленинский комсомол", пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что возгорание произошло в результате сварочных работ в доке.